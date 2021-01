Las empresas de EE.UU. en las que te conviene invertir en pesos y sin cepo, en la nueva era Biden

El recambio presidencial y de partido gobernante en EE.UU. implica que habrá sectores y empresas que se verán favorecidos. En qué acciones invertir

Este miércoles, la asunción del flamante Presidente de Estados Unidos, Joe Bieden, no sólo marcó el regreso del partido Demócrata al poder, sino también un cambio en la política económica respecto a la implementada por Trump.

Por ende, esto puede traer como consecuencia a que haya modificaciones en las perspectivas de los distintos sectores, sobre todo, en el futuro de las empresas y sus acciones.

Para ello, iProfesional dialogó con distintos analistas financieros para determinar cómo puede cambiar la economía del mundo y el efecto que puede llegar a traer para las compañías de otros países, como la Argentina.

El aspecto que queda claro es que el mercado ya estuvo descontando en los últimos meses este nuevo escenario, algo que se reflejó en los precios de los distintos papeles.

En especial, desde la City se considera que el gran favorecido de todo este cambio político será el sector de las energías renovables, donde ya se han evidenciado subas en las cotizaciones.

Lo cierto es que los analistas sostienen que, en general, será muy difícil que con Biden se tenga el mismo mercado que con Trump.

"La historia que Trump le contaba al mercado era de bajos impuestos, desregulaciones y no persecución de empresas americanas por elusión fiscal. Eso cambiará ahora que los demócratas controlan el Congreso", afirma a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Según su análisis, Biden asumirá con un déficit mayor al 10% sin haber una recesión, con tasas por el suelo y la FED agotando los instrumentos de trabajo.

"Ya no hay mucho por hacer si lo imprevisto ocurre, y puede ocurrir porque el mercado desarrolló burbujas en todos los activos, desde bonos corporativos hasta del Tesoro, sector tecnología y ahora commodities", advierte Mazza.

Por lo que se espera que, lo más probable, es que ante todos estos eventos el dólar se vea más fortalecido, por ser refugio ante excesos de volatilidad, que "muy presumiblemente ocurran durante todo el mandato de Biden".

La llegada de Biden a la Casa Blanca traerá beneficios para algunos sectores, y un consecuente cambio en las carteras de inversión.

Sectores favorecidos

En este contexto, desde el mercado se espera que con el cambio presidencial y de partido gobernante de Estados Unidos, habrá sectores "ganadores".

De acuerdo a un informe brindado a iProfesional por Research For Traders, los siguientes serían los rubros favorecidos por Biden:

-Infraestructura: estas empresas podrían beneficiarse de los estímulos fiscales demócratas.

-Energías renovables: como energía eólica o solar, ante la posibilidad que se incrementen los incentivos para reducir la contaminación ambiental. También todas las empresas relacionadas con la producción de vehículos eléctricos en detrimento de la industria automotriz tradicional.

-Consumo básico: buscará un aumento de los salarios más bajos en detrimento de los estratos sociales más altos.

-Comercio exterior: Biden podría traer un apaciguamiento de la guerra de aranceles entre EE.UU. y China. Si la política comercial se centrara menos en el uso de los aranceles, tanto los importadores como los exportadores podrían beneficiarse.

-Salud: el partido Demócrata podría poner en marcha una iniciativa para poner un límite a los precios de los medicamentos.

"Se estima que Biden impulse una tercer ronda de estímulos fiscales, con lo cual eso puede darle potencial a las acciones que estén vinculadas al consumo y al sector financiero", refuerza a iProfesional Federico Furiase, director de Eco Go.

En este sentido, estima que existe cierta expectativa de que haya más regulación en torno a las firmas "tech", por lo que "el mercado tiene cierta precaución que haya un ajuste de precio en las acciones tecnológicas, que vienen liderando el upside".

Desde InvertirOnline afirman que el nuevo gobierno estadounidense promete incentivar sectores estratégicos, como el de las telecomunicaciones y el de las energías limpias.

"Como una forma de disminuir el riesgo que implica seleccionar una acción en particular, Estados Unidos ofrece la oportunidad de invertir en ETFs, que son fondos cotizantes que buscan replicar el rendimiento de ciertos índices o sectores en particular de la economía, como una herramienta que facilita la diversificación del portafolio", recomiendan.

Asimismo, Santiago Solanet, analista de Research de Portfolio Personal inversiones (PPI), considera que uno de los sectores que más se va a beneficiar de la agenda política de Biden es el de energías renovables, "aunque creo que ya gran parte de esas buenas expectativas están incluidas en los precios".

Para graficarlo, sostiene que, en el último año, el ETF de ICLN (iShares Global CleanEnergy), que es el índice que agrupa a las empresas de energías renovables de todo el mundo, y donde EE.UU. es el país con mayor exposición con el 37%, rindió un 168%, mientras que en lo que va del 2021 el ETF creció un 15%.

Si bien es un sector con mucho potencial de largo plazo, no solo por la política pro medio ambiente de Biden si no por la evolución y preferencia por este tipo de energías, no vemos que esté subvaluado. De hecho, vemos mucho riesgo meterse en estos precios. En todo caso, sería una jugada de muy largo plazo con un horizonte de inversión mayor a 2 años", resume Solanet.

Por el lado de InvertirOnline, sostienen a iProfesional que se destacarán además los sectores pro-cíclicos, como el financiero, debido a que normalmente es "el primero, tanto en crecer anticipando períodos de expansión, como en caer cuando la economía se debilita".

Y completan que, para invertir en este rubro desde Estados Unidos, se puede optar por el ETF Financial Select Sector. "También el inversor local, que desee asumir más riesgo, puede acceder a los principales bancos del mundo a través de los Cedears, con opciones que abarcan a entidades como Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), entre otros", acotan.

En general, Solanet afirma que los precios de las acciones estadounidenses "están muy altos, obligando al inversor a ser muy selectivo", a la hora de armar carteras con acciones del exterior.

En conclusión, este analista considera que se debe "ser muy cauteloso a esta altura, ya que hoy los precios son impulsados más por la política monetaria de la FED y la expansión fiscal que por fundamentals específicos de cada sector".

Existen distintas acciones de empresas que cotizan en Wall Street que se pueden adquirir de manera local mediante Cedears.

Empresas recomendadas

En cuanto a los papeles puntuales que pueden tener un buen rendimiento con las estimadas políticas que tome Biden, los analistas citan algunos ejemplos que aún pueden tener un upside, tanto de empresas estadounidenses, que también varias de ellas se pueden comprar localmente a través de su Cedear. Además, se ven afectadas compañías argentinas que cotizan en Wall Street.

Cabe aclarar que los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) son papeles que se emiten en Argentina y que representan acciones listadas en otro país. El inversor doméstico puede así comprar acciones de empresas mundialmente conocidas, sin contar con una cuenta en Estados Unidos.

En resumidas cuentas, son instrumentos de renta variable (acciones) para invertir indirectamente en acciones de compañías del exterior sin la necesidad de contar con una cuenta en el exterior. Simplemente, se precisa una cuenta en un Agente de Liquidación y Negociación, o más conocido por su sigla ALYC, o con una agente asesor de inversiones. Y se suelen negociar localmente en pesos.

"Negociar con este tipo de certificados es igual que invertir en la empresa, cada Cedear emitido está respaldado con el depósito de las acciones que representa", sostiene Gustavo Neffa, analista de Research For Traders.

De esta manera, para Mazza, podrían destacarse empresas como Caterpillar, que "está desarrollando toda una unidad de energía renovable, y tiene Cedears (CAT)".

Otra de las firmas estadounidenses recomendadas por este analista es Lockheed Martin (LMT), que también tiene Cedear, y es una contratista del Pentágono para el suministro de bienes de capital, como son los aviones de combate.

"Por eso podría verse favorecida, los demócratas tendrán más focos de conflicto que Trump, el único presidente en 40 años que no inició un acto de agresión", sincera Mazza.

Para Solanet, muchas de las empresas ganadoras por la "nueva normalidad" tras el triunfo de Biden, ya incluyeron en sus precios gran parte de ese beneficio, mientras que los sectores más castigados recuperaron bastante del terreno perdido y se encuentran en valuaciones más razonables.

"Esperaría alguna corrección para entrar en empresas de e-commerce, como Mercado Libre y Amazon, o tecnológicas como Google (Alphabet Inc que es la compañía propietaria del buscador). Invirtiendo desde Argentina se pueden aprovechar los Cedears que se pueden operar con pesos, y muchos poseen buena liquidez", recomienda este analista.

También agrega que puede haber "buenas oportunidades" en empresas de consumo de productos básicos, especialmente en el sector de belleza y de "snacks y bebidas", que todavía siguen castigados por la pandemia y no volvieron a la actividad normal.

"En este marco, un informe de Morgan Stanley ve como trades positivos a Procter & Gamble (PG) y Esteé Lauder (EL), donde de corto plazo ven una fuerte alza de las ganancias de estas empresas y un favorable view hacia 2021", remarca Solanet.

A su vez, suma a PepsiCo (PEP) y Mondelez (MDLZ) como buenos papeles para tener de cara a un 2021 de recuperación del consumo, pero ya como jugadas con mira a más largo plazo.

Para invertir en Cedears:

-Se debe contar con una cuenta en un banco desde la cual se transfieren los fondos a invertir a una cuenta comitente abierta en una sociedad de Bolsa a nombre del mismo titular.

-Luego se da la orden de compra del certificado elegido y se emitirá la liquidación correspondiente, que quedará registrada en la Caja de Valores a nombre del titular.

-Cuando se los quiera vender, simplemente se da la orden correspondiente a la ALYC, especificando a qué cuenta se quiere transferir los fondos resultantes, siempre a nombre del mismo titular.

-Al igual que las acciones locales, los CEDEARs permiten realizar operaciones intradía, pues los precios de compra y venta se mueven en función de la oferta y la demanda.

Varias empresas argentinas cotizan en Wall Street y pueden tener un rebote con la asunción de Biden como Presidente en Estados Unidos

¿Y las acciones locales?

Desde el lado de las acciones argentinas, los analistas afirman que hay algunas empresas que pueden tener un buen desempeño.

"En el ámbito local todo es posible que se revalorice, pero puntualmente nos gusta Vista Oil & Gas y Agrometal, commodities y las más rezagadas", enumera Mazza.

En este sentido, resalta a Vista, que "necesita este año que la oposición haga una buena elección. Vemos un up-side de 100% en este papel en dólares, ya que tiene Cedears, y es la empresa que es la estrella de Vaca Muerta. Galluccio le encontró la vuelta y esta como la gran exportadora de Argentina".

Luego, opina que Agrometal es una empresa industrial de maquinaria agrícola, que vende productos contra canje de cereales y oleaginosas, por lo que la suba de las materias primas de Argentina generó un shock de poder de compra para los productores.

"Esperamos que en 2021 con los porotos y cereales, salgan de compra. En Agrometal vemos un upside de hasta 200% en dólares", advierte.

En resumidas cuentas, se puede citar una frase de Mazza que es muy gráfica, respecto a que sostiene que el mercado "vive de grandes historias, y eso obliga a mirar a otros horizontes".