Con Biden habrá dólar "barato": por qué ayudará a la Argentina pero no será la salvación para el Gobierno

Wall Street cree que la divisa estadounidense podría caer hasta 20% este año. ¿Qué pasó en el país cuando la divisa se depreciaba? Impacto en activos

El mundo le juega a favor a la Argentina a pesar de que no se note tanto. La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, si bien no tiene impacto directo en el país, sí consolida una tendencia que beneficia claramente a los mercados emergentes y en particular a la economía local: el dólar débil. Está asegurado, por lo menos para los próximos años, que la moneda estadounidense tiene claras chances de depreciarse (o sea, perder valor contra el resto). Si bien en la Argentina esto no va a hacer que se frene la obsesión por el billete verde, si "garantiza" precios de materias primas altas (la contracara del dólar barato).

Las razones de por qué el dólar en el mundo tenderá a perder valor tienen que ver con el paquete de rescate a la economía de EEUU que inundará de plata al mercado. En estos momentos se debate un plan de estímulo fiscal que volcará casi 2 billones de dólares. Esto, sumado a que la Reserva Federal avisó que mantendrá las tasas bajas (o sea, el costo del dinero) hasta el 2023, hace que el dólar tenga una inevitable presión a la baja.

¿Qué pasará con el dólar en el mundo? En Wall Street hablan de una depreciación de hasta el 20% este 2021. El Citi, por ejemplo, fue uno de los más pesimistas con el performance del billete verde. Dice que ahora que empezaron a llegar las vacunas contra el COVID19 y que los países empiezan a ver una luz al final del largo camino de la pandemia, la reactivación económica será el próximo paso fundamental y que eso requerirá de un dólar más débil producto de la inyección de dinero a la población.

El dólar barato en el mundo potenciará el precio de las materias primas que exporta la Argentina y generaría divisas

El dólar y las crisis argentinas, un clásico de clásicos

Que la moneda estadounidense tenga presiones a la baja es una buena noticia. Las crisis en la Argentina siempre se dieron cuando el dólar se fortalecía en el mundo. Y los ejemplos abundan:

-La suba del dólar a mediados de la década del ´90 fue terminal para la tan mentada convertibilidad. Como el peso argentino estaba atado al dólar, el país se volvió "caro" en esa moneda y no tuvo margen para devaluar como sí lo hicieron otros países de la región. Todo terminó con la explosión del 2001 y con el aprendizaje de nunca más volver a atar la suerte del país a una moneda que, para empezar, no emite su banco central.

-En 2008 con la crisis de Lehman Brothers y las hipotecas subprime también convalidaron una suba del dólar en el mundo que perjudicó a la Argentina. Si bien el epicentro del terremoto financiero era precisamente EEUU., los inversores se refugiaron en activos dolarizados, lo cual produjo una suba de la moneda. Recién para finales del 2009 el dólar empezó a bajar y Argentina pudo empezar a levantar la cabeza. Ese año, el PBI local cayó 6% bien medido luego de haberse corregido los datos que el kirchnerismo "truchó" con su intervención en el Indec.

-La baja del dólar continuó y el escenario económico global fue favorable para Argentina en los siguientes años hasta la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, a partir de 2012 la moneda estadounidense vuelve a repuntar y eso, sumado al atraso cambiario que traía el kirchnerismo, hizo que la Argentina tuviera crecimiento cero. El famoso estancamiento del segundo mandato de CFK.

-El 2018 fue otro ejemplo de un dólar más caro en el mundo. Si bien la crisis del macrismo tiene muchas más explicaciones que eso, el salto inicial se produjo en medio de una salida de fondos de mercados emergentes cuando la Reserva Federal empezó a subir las tasas en forma más acelerada. Los flujos de fondos se fueron de la región y tanto el peso argentino como la lira turca tuvieron devaluaciones muy fuertes. El resto es historia conocida.

Si bien las crisis argentinas se produjeron cuando el dólar a nivel mundial subía, esto no significa que el país esté exento de cimbronazos. Claramente el boom de materias primas de la actualidad, con la soja arriba de 500 dólares, está explicado también por la debilidad de la moneda estadounidense. Con lo cual, "dólar barato" es igual a precios de commodities altos. Esto, a su vez, le otorga cierta "paz" al Banco Central al saber que tendrá un ingreso de divisas superior al estimado.

No creen en el mercado que pueda ayudar demasiado a que cambie el nulo apetito por activos argentinos

Efecto imperceptible en bonos y acciones locales

Más aún en medio de un feroz cepo cambiario, cada dólar que ingresa es un dólar que el Central puede acumular. Se estima en el mercado que por la mejora de los precios de los bienes que exporta la Argentina, ingresarán u$s5.000 millones adicionales por esta vía durante el 2021.

La mayor holgura que podría tener el país en términos cambiarios no significa que la brecha vaya a disminuir mucho más o que el Gobierno aproveche para liberar un poco más el cepo. Tanto Martín Guzmán como el BCRA creen que primero hay que acumular reservas y después (quizás) empezar a quitar algunas restricciones (más que nada a importaciones).

El dólar "barato" en el mundo sí podría beneficiar al mercado financiero. Cuando hay bajas tasas y el dólar está en caída, los inversores se refugian en activos como bonos y acciones. Ahí, la Argentina podría volver a aparecer. El Merval está 57% en dólares más barato que el S&P de EEUU y los bonos argentinos rinden 16% en moneda dura.

¿Oportunidad por precio?

En los bancos de inversión descreen que ese mayor apetito por activos emergentes pueda volcarse a la Argentina. Por un lado, las acciones locales seguramente perderán el estatus de "emergente" por parte del MSCI ya que el país mantiene controles de capitales y restricciones (todas cuestiones que activan el descenso de categoría). Por otro lado, los títulos públicos que emitió Guzmán pagan muy bajos cupones y eso desincentiva a los inversores. De hecho, algunos creen que el país tendrá que volver a reestructurar su deuda después del 2023.

¿Es una salvación para la economía argentina un dólar barato en el mundo? Claramente no. Es un buen punto de partida pero que, obviamente, no soluciona los desequilibrios de un país que ahuyenta las inversiones y que trata de "aguantar" hasta encontrar el rumbo.