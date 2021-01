Así podés hacer rendir tu plata si buscás inversión con liquidez inmediata y bajo riesgo

Qué hacer con el dinero cuando la inflación no da tregua es un desafío para las familias, pero existen opciones muy convenientes para sacar ventajas

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias es tratar de evitar que la inflación "se coma" parte de los ingresos que se mantienen depositados en una caja de ahorro o simplemente en efectivo. Sin duda que la compra de dólares fue durante mucho tiempo una de las opciones preferidas, pero no siempre se puede salir airoso, en particular cuando se necesita contar con pesos en el corto plazo, pues la brecha entre la compra y la venta no siempre se cubre en forma favorable.

Para dar respuesta a esta inquietud existe una interesante opción que le da un refugio seguro a esos pesos que no son utilizados de inmediato o que son destinados para ser gastados en cuestión de días o semanas.

Entran en esa categoría, por ejemplo, los pagos de la tarjeta de crédito, los servicios como luz, gas o impuestos que tienen fecha cierta de vencimiento.

Una opción que cada vez es más utilizada es la de los denominados fondos "money market" o "t+0", que cada vez ganan más adeptos entre las familias y las empresas debido en gran medida a su muy baja volatilidad, la rapidez de su operatoria y un rendimiento atractivo.

Precisamente, este tipo de Fondos son atractivos para aquellas personas que busquen un manejo eficiente de los excedentes de liquidez o para quienes necesiten disponer del dinero en el corto plazo.

Para tener una idea más acabada de sus atributos, nada mejor que remitirse a lo que señala la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, que en su página web explica que los "Fondos de Liquidez o Mercado de Dinero" son una inversión muy conservadora y apropiada para quienes quieren invertir su dinero a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios".

Y agregan que "dada la composición de su cartera, se los considera como los productos de menor horizonte y menor volatilidad".

Una de sus principales ventajas es que al no existir un plazo mínimo de colocación se presentan como una opción que aventaja a las clásicas colocaciones de plazo fijo, que tienen un mínimo de 30 días, pues permiten disponer del efectivo de inmediato en un contexto volátil e impredecible a la que se suma que capturan en forma inmediata la performance de las tasas de interés que pagan los bancos por plazos fijos.

Esto implica mayores rendimientos, a lo que se suma que es un producto sencillo de operar, pues se entra y sale a través del homebanking de la entidad en la que se es cliente y la rapidez con que se accede a los fondos, pues estos se acreditan a las 24 horas hábiles.

Evolución reciente

El interés por este tipo de fondos hizo que el año pasado el patrimonio neto de esta línea pasó de $357 millones a $900 millones, lo cual implica un incremento del 150%, frente al 120% del resto. Con esta suba, su participación en el total de fondos comunes se incrementó en tres puntos porcentuales para alcanzar al 46% del total.

En la actualidad operan más de 110 fondos bajo estas características, con rendimientos que en promedio rondan el 28% / 30% para los últimos doce meses. Entre ellos, se destacan dos fondos Superahorro Plus, pues el Clase B avanza el 32,9% mientras que el Clase A sube un 31 por ciento.

Apenas por debajo se posicionan entre otros Megainver Liquidez Pesos, Fima Premium, FBA Renta Pesos y SBS Ahorro Pesos, todos ellos con rendimientos cercanos al 30 por ciento.

En cuanto a los patrimonios, el ranking lo encabeza Fima Premium de la familia de fondos del Banco Galicia, seguido por Superahorro Plus del Santander y FBA del BBVA.

La ventaja de operar con un fondo de inversión

Otro punto a su favor es que su cartera, al igual que el resto es administrada por un equipo de profesionales que monitorean y controlan los riesgos asumidos tomando decisiones de inversión a cada momento.

En lo que hace a las regulaciones que rigen la actividad, éstas son emanadas por la Comisión Nacional de Valores, siendo los money market sobre los que se presta más atención, pues deben respetar tanto la participación máxima que puede tener cada activo, su duración y los límites máximos de participación de cada cuotapartista dentro del fondo.

Todo ello persiguiendo el objetivo final de mantener siempre un adecuado nivel de liquidez. En términos generales, este segmento de fondos invierte en plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas de los bancos.

Quienes invierten en FCI

La industria de FCI tiene poco más de 1,7 millones de clientes o cuotapartistas, de los cuales el 86% son personas físicas, pero los montos invertidos por estos apenas alcanzan al 7% del total, con un saldo promedio de $320.000.

En cuanto a las personas jurídicas el monto promedio se eleva a los $26 millones.