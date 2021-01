Congelan cuentas a quienes hicieron el "rulo" financiero: ¿qué deberán demostrar para evitarlo?

La AFIP comenzó a mandar requerimientos a quienes sospecha que podrían haber realizado esta maniobra, que les permitía hacerse de una diferencia en pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a mandar requerimientos a quienes sospecha que podrían haber realizado el "rulo financiero", por lo que pide la documentación respaldatoria de cada uno de los movimientos de compra venta de títulos, extractos de Caja de Valores, extractos bancarios y la justificación de ingresos.

El "rulo", en observación

¿En que consistía esta maniobra? Los $7 de diferencia que hay entre el precio de venta del dólar Bolsa en $ 146 y el precio de compra del blue en $ 153 permitía comprar la divisa norteamericana en un mercado y venderlo en otro para obtener una mayor ganancia en pesos en cuestión de minutos.

Pese a ser una ventaja que da el propio sistema que el gobierno ha creado con su política monetaria, hacer el rulo es cada vez más difícil porque los bancos y la AFIP siguen de cerca estas operaciones y castigan a quienes las ejecutan..

La operación del rulo parte con pesos, se los transfiere al bróker, se compran dólares y se saca turno en el banco para retirarlos por ventanilla y luego venderlos en el mercado negro. Con pesos en mano nuevamente se repite todo el ciclo otra vez.

La UIF quiere ponerle un fin y castigar al ahorrista ya que, Según anticipan en la City, se vienen cierres masivos de cuentas porque los bancos están agarrando a todos estos ahorristas que hicieron el rulo y les deben hacer un ROS, por las siglas de reporte de operación sospechosa, que debe informarse a la UIF.

"Están cayendo todos los que hicieron MEP contra blue y luego volvieron a hacerlo", advierten los operadores

Controles

"No es gratis el rulo entre el MEP y el blue, ya que los bancos están saliendo a congelar cuentas. Mucha gente va a caer en esta volteada. Está pasando mucho con jóvenes veinteañeros que no saben de las implicancias legales. El banco los engancha cuando van a retirar los dólares. Si ganan $ 80.000 en blanco no pueden hacer transacciones que sumen u$s 10.000, porque parte con u$s 2000, pero al hacerlo cinco veces suman u$s 10.000. Pero no pueden justificar la venta en blue", revelan en las mesas al medio El Cronista.

"Están cayendo todos los que hicieron MEP contra blue y volvieron, si no volviste, o sea si no hiciste el rulo de hacerlo más de una vez, entonces no hay problema", explican los conocedores.

¿Cómo trabajan los compliance de las entidades? "Vos tenés un cupo para ingresar pesos al sistema que depende de tu edad y salario, ese cupo es relativamente fijo y se actualiza por inflación, si hay un ingreso considerable que te come el cupo y te deja por encima, te van a pedir papeles respaldatorios, sueldos, declaración de ganancia, o el boleto de compra-venta de una casa, algo que lo explique", detallan en off the record al mismo medio.

"No va por cupo mensual, el cupo es anual, de cuatro veces el salario o ingreso percibido. Si vos hacés el rulo con el equivalente a tu salario, o sea es un capital que ya tenés, pero entrás y salís, es muy probable que en dos o tres meses te comas el cupo anual que tenés, y eso termina en un ROS. Luego el banco no te acepta los dólares que les transferís desde el bróker, te lo rechazan, que implica un pedido de información. Si en 30 días no respondiste, te congelan la cuenta y te piden que migres, pero quedaste manchado en todo el sistema, lo hacés con otro banco y terminás siendo un paria", comentan.