Si hubieras invertido $10.000 hace un año en dólar, plazo fijo o acciones, ¿cuánta plata tendrías?

Las distintas alternativas de inversión realizadas desde inicios de 2020 a la fecha, se comportaron distinto. Qué pasó con el dólar, plazo fijo y acciones

La búsqueda por encontrar la alternativa de inversión más rendidora es la obsesión de muchos ahorristas, cuya finalidad es la de obtener el máximo provecho de sus pesos, en un contexto de alta inflación.

Para analizar este tema, iProfesional analizó la evolución desde inicios del año pasado hasta fines del último enero de los principales instrumentos de ahorro para los argentinos, para conocer cuál fue la mejor opción en ese tiempo y cuánto dinero se tendría hoy si se hubiesen puesto $10.000 en cada uno de ellos.

Es decir, se compararon los rendimientos que se obtuvieron en la compra de dólares a través de los distintos canales disponibles, en la colocación de los pesos en un plazo fijo tradicional y UVA, y en la compra de acciones líderes en la Bolsa de Comercio.

Respecto al billete estadounidense, existen distintos canales para adquirirlo, aunque la salvedad se encuentra en que si se opta por las vías oficiales, que son los bancos y las casas de cambio, se chocará con las restricciones del Gobierno para acceder a determinada cantidad.

Esto se debe a que el máximo autorizado de compra es de u$s200 al mes, monto al que hay que descontarle los gastos con tarjeta realizados al exterior en el pago de servicios o adquisición de productos en el extranjero.

También hay un desaliento a la compra en el precio, porque se le recarga un 30% del Impuesto País y, desde septiembre del año pasado, se le sumó otro 35% por el cobro por adelantado del impuesto a las Ganancias. Ambos cargos encarecieron su cotización, y generaron que se acerque al valor del dólar del blue y del que se consigue en la Bolsa de comercio.

De esta forma, la cotización actual del billete estadounidense al público en las distintas plazas ronda los 152 pesos.

Las inversiones que más rindieron en los últimos 13 meses están vinculadas al dólar

Inversiones más rentables

Ahora bien, a la hora de comparar las distintas alternativas de inversión más rendidoras desde inicios del 2020 hasta el 31 de enero del corriente año, el resultado muestra claramente ganador al dólar.

"Si el primer día hábil de 2020 un pequeño inversor poseedor de sólo $10.000 hubiera tomado la decisión de colocar esos fondos en algún tipo de colocación, el resultado al finalizar el primer mes del corriente año sería sorprendente. Podría tener nominalmente alrededor del 100% adicional de aquel importe, en caso de haber adquirido dólares estadounidenses", resume a iProfesional Andrés Méndez de AMF Economía.

Esto se debe a que en los últimos 13 meses los distintos tipos de dólares libres (blue, contado con liquidación y MEP), subieron de valor un promedio de 100%.

En tanto, aquél argentino que compró dólar oficial a inicios de 2020 y decidió venderlo a fines enero pasado, obtuvo un rendimiento de 86,8%. Esto se debe a que en enero del año pasado el minorista costaba $81,88 (con el 30% del Impuesto País) y al final del mes pasado, ya sumado también el impuesto del 35% de adelanto de Ganancias, se fue a $153.

Por el lado de las inversiones en pesos, como los plazos fijos, los rendimientos obtenidos promediaron el 40%. Y en el caso de las compras de acciones, el principal índice bursátil de Buenos Aires, el Merval, desde enero del 2020 hasta el 31 de enero pasado, apenas avanzó 17%.

En todos estos instrumentos, los porcentajes obtenidos por las alternativas en pesos se ubican por debajo del incremento de precios minoristas registrado por el IPC nacional, en este período analizado, que fue de 41,6%. "Una situación que reflejara un descenso en el poder adquisitivo de los ahorros", acota Méndez.

Para quienes "apostaron al dólar" a principios del año pasado, el pequeño inversor que accedió con sus $10.000 al MEP o Bolsa pudo comprar una mayor cantidad de divisas, debido a que pudo adquirir en ese entonces unos u$s135.

En caso de haberlos comprado en el canal oficial por medio de un homebanking, o ventanilla de una institución financiera, la cantidad que obtuvo en enero del año pasado se redujo a u$s122. En el medio quedaron los compradores del contado con liquidación (u$s134) y los del blue (u$s130).

Si hoy se compara con el valor de adquisición en su mercado original, el comprador del contado con liquidación sería el más beneficiado, dado que la cotización por esta vía aumentó 102,3% en estos meses transcurridos.

En los últimos 13 meses, aquél ahorrista que puso $10.000 pudo desde duplicar su dinero hasta salir perdiendo frente la inflación.

¿Cuánto se ganó con $10.000?

En caso que se referenciara en una cotización homogénea para los dólares (como la del blue), Méndez estima que el orden se alteraría en favor de la compra de dólar Bolsa (MEP), que sería la "más favorecida" en función de ser dentro del "mundo dólar" la que más billetes compró inicialmente.

En este caso, el adquirente de dólares en la Bolsa poseería a fines de enero pasado un total de $20.723, mientras que los más "desafortunados" dentro de los dolarizados serían los compradores de dólares oficiales, que sólo contabilizarían $18.687.

Queda claro que si al 31 de enero pasado la valuación de la inversión realizada se ubicó por debajo de los $14.159, que sería la actualización del monto invertido ($10.000) en base a la evolución de la inflación de los últimos 13 meses, "el pequeño ahorrista perdió capacidad de consumo, tomando en cuenta la canasta de bienes y servicios que representa el IPC Nacional", detalla Mendez a iProfesional.

Es decir, en este grupo se encuentran las alternativas financieras en pesos, como los plazos fijos y las inversiones bursátiles, que están representadas por el Merval.

"Este resultado nos permite deducir que la cobertura en divisas no sólo protegió los ahorros de nuestro pequeño inversor, sino que también acrecentó su capacidad de acceder a una determinada canasta. Inversamente, las restantes variantes analizadas no lograron (ni siquiera los depósitos indexados UVA) mantener el valor de los fondos en términos reales", resume Méndez.

Rendimientos actuales

Respecto a la actualidad de estas inversiones, en el inicio de 2021 se registró un buen desempeño de los dólares no regulados (contado con liquidación y MEP), con un avance que se acercó hasta el 8% sólo en enero.

"En tanto, las restantes alternativas estuvieron por debajo de la inflación estimada para el primer mes del año (alrededor de 4%). No sería novedad este comportamiento si no fuera que, en este ´pelotón de perdedores´, también estuvo el dólar blue, y el no menos relevante dólar oficial que, para el ahorrista, adquiere trascendencia para compras en portales del exterior y utilización del cupo habilitado por el Banco Central para atesorar", concluye Méndez.

Y agrega que esto "permitiría deducir algunas líneas para lo que resta del año. Por un lado, cierta nivelación en aquellas cotizaciones libres como el MEP y contado con liquidación, que lucían rezagadas frente al blue".

El dólar es, hasta el momento, la inversión que mayor rendimiento les otorgó a los ahorristas.

Por otra parte, este economista afirma que persiste la "falta de reacción" de los activos bursátiles, continuando el magro desempeño del año pasado.

"En este sentido, las noticias sanitarias adquieren marcada influencia en función de un panorama que podría agravarse, y lesionar los recursos fiscales y de las empresas, o suavizarse y arrojar mayor rentabilidad corporativa y desempeño de las cuentas públicas", detalla.

En este último aspecto, la fluidez con la que se encauce la problemática de la pandemia será "determinante" para el desempeño bursátil.

En materia de inversiones financieras, Méndez acota que no se advierte "gran predisposición" del Banco Central para tentar a los depositantes a quedarse en colocaciones a plazo. Es decir, el nivel de una posible suba de las tasas de interés no parece que vaya a ganarle a la inflación.

"Todo indica que perderán parte del poder de compra de sus fondos, situación que podrán ´empatar´ las colocaciones indexadas (UVA)", opina el experto.

Para agregar que tampoco puede esperarse una valorización real del dólar estadounidense, pese a este comportamiento "mixto" de enero pasado, "pudiendo inferirse que en la medida que se recupere el stock de reservas Internacionales, el Banco Central va a regular gran parte del mercado con mayor poder de fuego que el actual", considera Méndez.

En resumen, lo que se trató de un triunfo por goleada del dólar en 2020, "no lo será durante este año, quedando abierta una luz en el sentido de la recuperación de los activos bursátiles, algo que en la actualidad no se puede descifrar claramente, por los interrogantes que plantea el devenir de la pandemia", finaliza el analista.-