¿Alberto llegará a las elecciones de octubre sin un acuerdo con el FMI?: se espera una decisión clave a fin de mes

En el mercado descreen de las intenciones oficiales de lograr un nuevo programa con el Fondo. Se abre una instancia decisiva en EE.UU.

En el mundo financiero siguen incrédulos acerca de lo que decidirá hacer el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras que en el equipo económico repiten que se quiere llegar en mayo con un acuerdo más o menos cerca (con la idea de poder patear hacia adelante el vencimiento con el Club de París por u$s2.300 millones), cada vez se escuchan más voces que le ponen un signo de interrogación a ese supuesto deseo.

"No la veo a Cristina aceptando un acuerdo con el Fondo. Ni siquiera uno light. Me parece que van a buscar estirar todo lo que puedan. Al menos, no tomar compromisos antes de las elecciones", indicaba una fuente con contactos en ambos actores de esta negociación.

En las últimas horas, hubo algunos hechos que sumaron a este manto de duda. Por un lado, Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, calificó de "ambiciosa" la fecha de mayo para llegar a un acuerdo.

"No lo veo inviable, pero obviamente es una fecha ambiciosa. Las autoridades en Argentina están trabajando de una manera importante para atender obviamente la necesidad de poder llegar a la fecha de mayo", afirmó el funcionario, uno de los tantos "heridos" con el acuerdo anterior durante el macrismo.

Un largo camino aún por recorrer

En la misma línea se había manifestado la número uno del organismo, Kristalina Georgieva, la semana pasada: "Conocen el dicho en Argentina: ‘Se necesitan dos para bailar el tango’; así, ambas partes deben encontrar el camino hacia un acuerdo".

En el mercado creen que al Gobierno de Alberto Fernández no le temblará el pulso en pisar un acuerdo. Las razones, según a quién se escuche, varían. Es público que la Argentina no quiere aceptar medidas de ajuste fiscal que "comprometan" la recuperación de la economía. Pero tampoco quiere mostrarse firmando un programa con condicionalidades que puede ser visto como una derrota en el año electoral.

Hay, según la visión de los bancos del exterior, un incentivo adicional para que el país demore un acuerdo. Se cree que a finales de este mes el Tesoro de Estados Unidos podría decidir apoyar una mega emisión de dinero por parte del Fondo para los países miembros con el argumento de la crisis producida por la pandemia del COVID. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, podría fogonear (teniendo en cuento que EEUU es el país con mayor voto en el organismo) una inyección de u$s500.000 millones a través de la moneda del FMI, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Ya lo venía pidiendo Kristalina y ahora -con el gobierno de Joe Biden- estaria más cerca.

Cada país recibiría una porción de ese monto acorde con su peso (cuota) en el organismo. Así, y sin hacer nada, la Argentina (que es miembro) podría recibir poco más de u$s3.300 millones. Ese dinero llegaría directo a las reservas internacionales del Banco Central que maneja Miguel Pesce.

Esperando el dinero que cae del cielo

"Con los DEG, que se pueden cambiar a otras monedas vendiéndose al FMI o a otro banco central, la Argentina tendría suficiente para pagarle al Fondo sin tener que aceptar un acuerdo que lo condicione antes de las elecciones", comentó una fuente del mercado financiero.

"La van a estirar... no hay una sola medida que vaya en concordancia con un programa con el FMI. Van a pagar los 1.800 millones de dólares que vencen antes de las elecciones para no caer en default y después van que negocian", afirmó un ex funcionario que le tocó negociar con el FMI en el pasado.

"Se levanta Werner en Washington y lee: sueldos arriba de 150 lucas no pagan Ganancias. ¿Te pensás que eso lo deja tranquilo de cara a un acuerdo? ¿Se va a jugar su (magullada) carrera de vuelta? No creo que el Fondo firme cualquier cosa. Y este Gobierno no está dispuesto a hacer nada que comprometa su resultado electoral", agregó.

Para parte del mundo financiero y los bancos, el Gobierno podría estar utilizando la misma estrategia con los bonistas privados: dialogar pero sin apuro y con pocos avances concretos. Por lo pronto, Martín Guzmán viajaría a Washington a finales de este mes para tener un "face to face" con la gente del organismo y la nueva secretaria del Tesoro americano. Se llevará un buen indicio de ambos temas que serán claves para el futuro: si habrá "dinero caída del cielo" con los DEG del Fondo y las condiciones que quiere poner Washington a un acuerdo de larguísimo plazo con la Argentina.

Se verá si hay avances o no. Del lado del oficialismo intentan desmitificar la figura de Cristina como la "mala de la película" que no quiere arreglar con el Fondo. Recuerdan que Néstor Kirchner abrió la billetera y pagó cash casi u$s10.000 millones para sacarse de encima al organismo. Lo logró. Claro, pagando todo y por adelantado. Pero la Argentina del 2021 está quebrada y no tiene reservas para cancelar los más de u$s44.000 millones que se le deben al Fondo. Nada está dicho, pero el mercado se debate entre creerle a Guzmán y sus intenciones acuerdistas y el refunfuñeo del kirchnerismo más duro.