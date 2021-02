Inversión imbatible: esta es la mejor acción del momento para poner plata, según un experto

José Bano, gerente de Research de InvertirOnline.com, revela cuál es la acción argentina que actualmente está bajo la mira de los inversores

Si bien todos los activos locales se vieron muy castigados, en el mercado consideran que algunos tienen mejor potencial de empezar a marcar una diferencia interesante hacia la suba.

José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline.com presenta cuál es su acción elegida. El mercado de acciones hace tiempo no recibe alguna buena noticia que traccione una mejora en la cotización de los activos. Las valuaciones no justifican los precios. Además se prevé una recuperación económica. Los valores de los bonos no tienen sentido.

"Entiendo que hay que esperar algún catalizador que permita impulsar un crecimiento. Para empezar a posicionarme, considero la acción de Cresud", indicó José Bano, gerente de Research de InvertirOnline.com.

Con este activo, "tenés negocios agropecuarios con los precios de la soja volando. Además la enorme mayoría de la firma no depende de Argentina. Tiene gran parte de sus negocios en Israel y Estados Unidos. Si bien se vio castigada como el resto de las compañías, considero que en algún momento puede marcar una diferencia", resaltó José Bano.

Cresud es la acción que está en la mira de los inversores

Con respecto al mercado internacional, el especialista también opinó sobre qué activos elegir en una cartera agresiva, fáciles de comprar. Presentó una cartera diversificada basada en ETFs, que se puede armar con una base menor a los 1.000 dólares.

Acciones tecnológicas como así también de Real Estate, biotecnología, energías limpias y consumo, entre otras, componen la cartera presentada en el programa. Recomendada para quienes están dispuestos a exponerse a un nivel de riesgo con miras a obtener importantes rendimientos.

Sobre la composición de esta cartera, José Bano explicó que" tiene un bajo nivel de volatilidad, la inversión mínima llega a u$s823, con una base de ingreso recomendada en u$s1.900 y todo el portafolio está basado en ETFs", indicó.

Los ETFs elegidos son: el 25 % de la cartera es de bonos investment grade. Los ETF seleccionados son LQD (20%) compuesto por 2.300 activos y TIP (5%). También entran XLY, de consumo masivo, XLF del sector financiero y VNQ de Real Estate. Por otra parte el FXY, posee activos de 51 grandes empresas chinas y está muy posicionando en tecnología y sector financiero.

*Mariano Otálora es experto en Finanzas

Las claves de Cresud

Tal como informara iProfesional, Cresud es una firma vinculada a IRSA, que está especializada en el negocio agroindustrial.

Cresud se está viendo beneficiada por el alza del precio de la soja. Es una empresa que exporta buenos volúmenes y depende mucho de la demanda en los mercados internacionales, que viene mejor que la local.

Los expertos coindicen en señalar que Cresud forma parte de "ese grupo favorecido" por la suba de los granos, ya que el 35% de su negocio proviene de la venta a granel de soja, maíz y trigo, además de sorgo y cebada.

Es una empresa holding, pero el cash lo hace el campo y la venta de campos, en ese sentido cerró hace dos semanas una venta millonaria de tierras en Brasil. Con estos precios de los granos todo el mundo en Brasil busca tierras para producir, y Cresud los tiene en toda la región.