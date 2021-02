El bitcoin va desnudo: críticas y consideraciones sobre el boom de la criptomoneda

Las subas y bajas en la criptomoneda, provocadas por las acciones de Elon Musk, fundador de Tesla, quedaron en el centro de la escena

Que me perdone Elon Musk, pero tengo el convencimiento —no soy el único— de que el bitcoin tiene puntos en común con las estafas piramidales. El fundador de Tesla compra un buen día u$s1.500 millones de la criptomoneda y gana en una sola jornada más que en doce años fabricando algunos de los mejores coches eléctricos del mundo. Esto no puede acabar bien y el día que alguien descubra que el rey va desnudo habrá un enorme drama.

La criptomoneda empezó a caer ayer solo porque al bueno de Musk se le ocurrió poner un tuit para decir que el precio estaba demasiado alto. Desató entonces el pánico de muchos que habían comprado bitcoins para especular a la sombra del algoritmo y ganar dinero fácil con un ciberpelotazo. El bitcoin se parece a la estafa piramidal en que se ha convertido en una forma de transferir la riqueza de los nuevos que ingresan en ella para beneficio de los que llegaron antes y de los especuladores. Así explica Francesc Bracero en su columna en La Vanguardia, para continuar con las siguientes explicaciones.

Elon Musk, el fundador de Tesla, hizo "saltar" el bitcoin

Nada de lo que he leído durante años me ha convencido de adquirir una divisa que, en el caso de que se me olvide o pierda la contraseña, desaparece en un ciberlimbo en el que uno sigue siendo su propietario aunque no pueda usarla. Ya le pasó a un grupo de inversores que compraron bitcoins y se quedaron sin nada cuando la persona que los administraba murió en un accidente. Otros han perdido ese código de acceso y se amargan de haber perdido una fortuna por su mala cabeza.

Resulta lógico que quienes hacen tratos comerciales inconfesables prefieran pagar en una divisa que no deje rastro en ningún país del mundo. Es la misma doctrina de quienes defienden no pagar impuestos. Que nadie les controle, que ya se controlan ellos solitos. Los impuestos que los paguen otros. Por cierto ¿los youtubers andorranos cobran en bitcoins?

Expertos dudan del éxito duradero del bitcoins.

Musk está abriendo la veda a que lleguen muchos pequeños inversores tratando de lograr esos beneficios disparados en un golpe de suerte. Cuantos más lo hagan, más rico será Musk, que ya era el hombre más rico del mundo–ayer cedió el cetro a Jeff Bezos de Amazon por ese tuit tonto–, así que no le va a pasar nada si no le seguimos la corriente. Puede permitirse de sobras ser un poco menos rico y que otras personas sean un poco menos pobres.

Entre las consideraciones morales negativas del bitcoin está también la energética. La minería de bitcoin no es como coger un pico y una pala y ponerse a cavar. Es poner millones de ordenadores a explorar la red para encontrar bitcoins perdidos para adjudicárselos. Según el blog de consumo energético del bitcoin de la Universidad de Cambridge, si la criptomoneda fuera un país, sería el número 30 en gasto de electricidad. Algo más que Argentina y algo menos que Noruega. Imaginen que pasaría si toda la actividad económica se basara en este sistema.

Aunque haya quien elogie el bitcoin como un sistema de divisa tecnológica moderno, tiene trazas de un feo esquema del pasado: para que haya unos pocos que ganen mucho debe haber muchos que ganen poco o pierdan. Y de paso, acelerar el cambio climático.