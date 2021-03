Querella criminal: para ex funcionarios de Macri "no hubo nada ilegal" y apuntan a estas motivaciones del oficialismo

Nicolás Dujovne, Federico Struzenegger y Guido Sandleris fueron los firmantes de los acuerdo con el Fondo. La lupa del oficialismo estaría sobre ellos

Alberto Fernández anunció que querellará a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI y criticó el supuesto nivel de endeudamiento durante el mandato anterior.

"He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa. La movida oficial tuvo repercusiones acotadas en los que serían los hombres más buscados en este historia: Nicolás Dujovne, otrora ministro de Hacienda que firmó los acuerdos con el Fondo y que luego de la renuncia tras las PASO en 2019 desapareció de escena; y los presidentes del Banco Central de esa época, Federico Sturzenegger (firmante del primer acuerdo) y luego Guido Sandleris (el segundo donde se "flexibilizó" la intervención cambiaria para detener la suba del dólar).

Según le dijo a iProfesional un altísimo ex funcionario del equipo económico de Macri, las palabras de Fernández no asombraron. "Dijo algo parecido el año pasado y no pasó nada. Es política, tiene que justificar de alguna manera que no va a tener un acuerdo con el FMI", explicó.

Sturzenegger fue el primer presidente del BCRA que firmó el acuerdo con el organismo de crédito

Cañones apuntando a tres ex funcionarios

Uno de los hombres fuertes de esa época agregó que "del lado nuestro, no hay nada que nos puedan hacer porque todas las emisiones de deuda que hicimos fueron hechas bajo las respectivas leyes de presupuesto votadas en el Congreso, con lo que no hay nada ilegal ahí". El ministro de Producción, Matías Kulfas, cargó las tintas en el nivel de endeudamiento del macrismo que, dijo, se hizo en dólares para financiar gasto corriente en pesos.

Y el ex funcionario de Macri recordó que "los acuerdos con el FMI los firmaron Nicolás (Dujovne) y Federico (Sturzenegger) y Nicolás y Guido (Sandleris) respectivamente. Esos programas tampoco son judicializables pero no estuvieron respaldados por una ley del Congreso, algo queno se necesitaba. Pero si quieren hacer alguna denuncia, la harán. No hay problema, estamos curtidos", recordó.

El Banco Central, por instrucciones de Alberto, fue el primero en pedir explicaciones. Elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado.

El BCRA pidió "la realización de una auditoría específica" de la documentación para evaluar las "responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público".

Pesce instruyó a la SIGEN para que se investigue la deuda con el Fondo y la participación del BCRA

Explicaciones y el debate

"Lo que es increíble es que el propio BCRA se autodenuncie", analizó un ex funcionario del macrismo al señalar que Pesce ahora va contra ex titulares del Central con esta investigación. "Eso no pasó nunca, es insólito", agregó.

Quien salió públicamente a defenderse fue Sandleris, el firmante del segundo y último acuerdo con el FMI. "El acuerdo con el FMI se firmó en 2018 y los desembolsos (aproximadamente u$s 44 mil millones) ocurrieron ese año y el siguiente. Sin embargo, la deuda pública a fines de 2019 era casi idéntica a la de fines de 2017 (u$s 323 mil millones contra u$s 320 mil millones)", detalló.

¿Cómo se explica que el préstamo con el FMI no haya aumentado la deuda pública? "Muy sencillo, el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas. Es decir, el préstamo con el FMI básicamente reemplazó una fuente de financiamiento con otra", sumó el ex Hacienda y BCRA del macrismo.

Y afirmó que el acuerdo con el FMI cumplió con la legislación vigente y siguió similares procedimientos que los acuerdos previos firmados "por gobiernos peronistas y no peronistas los cuales en ningún caso requirieron la intervención previa del Congreso".