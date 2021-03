Catástrofe con bonos argentinos: por qué valen un tercio del precio que tenían cuando se emitieron

Son rechazados por los inversores a pesar de que pagan tasas del 20% en dólares. Operan como si fuera inminente otro default. Qué dicen en la City

Los bonos argentinos siguen por el suelo. Muchos son los factores que explican el deterioro de la deuda que hace poco emitió Martín Guzmán. Pero lo concreto es que el riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan y que mide cuánto más caro le costaría al país tomar deuda, trepa hasta niveles de 1.560 puntos básicos. Léase, el "beneficio" de la reestructuración de la deuda tan sólo hizo bajar en 600 puntos el costo de financiamiento de la Argentina. Virtualmente nada.

"Hablar hoy de riesgo país es irrelevante. Los bonos argentinos no tradean contra los bonos del Tesoro de EEUU ni tienen curva de crédito definida. Son activos de riesgo que tradean por precio ante un escenario político binario. No vale la pena decir 16-17%. Pasa po otro lado la decisión de compra", resaltó Marcelo Blanco, ex presidente del Deutsche Bank en Argentina y quien fuera secretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal.

En medio de las discusiones políticas con el tema del endeudamiento, si bien el gobierno de Alberto Fernández se jacta del "no más deuda", lo hace porque sencillamente no tiene acceso al financiamiento. O sea, quiera o no emitir bonos, hoy no podría.

El riesgo país que elabora el JP Morgan está en torno a los 1.560 puntos básicos y no se detiene

Game over para buscar fondos en el mercado

Los bonos en dólares ley extranjera cayeron 5% en febrero y están en los mínimos desde el canje. Tienen paridades en torno a 35% . Traducido: lo que el Gobierno emitió al 100% hoy vale un tercio.

¿Por qué están tan golpeados? El consultor Fernando Marull, director de FMyA, dice que hay factores globales y locales. Entre los primeros, dice, si bien el mundo está en un rally fenomenal, el mercado empieza a plantearse un escenario de (1) riesgo de suba de tasa americana, que ya escaló a 1,40% y eso empeora al contexto de bonos emergentes y; (2): la "evidencia anecdótica" (hay encuestas, como la de JP Morgan) todavía dice que el mercado exterior "tiene más bonos argentinos de los que le gustaría".

Pero los factores de mayor peso son locales. "Hay dudas sobre el plan fiscal post canje: Argentina promete ajuste gradual, cuando otros países luego de un canje exitoso prometieron superávit de 3% PBI (Ucrania y Uruguay)", explica.

Y agrega que en febrero hubo cierta frustración por señales de posponer el acuerdo con el FMI y que podrían poner en riesgo el pago al Club de París el 30 de mayo.

Además, los desequilibrios de la economía (cepo y demás) hacen que las valuación de los títulos sean exponenciales.

Los bonos en dólares rinden casi el 20%. Para tener una idea, la tasa a los cuales el macrismo emitió deuda fue en torno al 7% y cuando Guzmán lanzó su canje hablaba de que el rendimiento debería ser de entre el 8% y el 10%. Nada de eso pasó.

Guzmán no convence a los inversores que prefieren huir de los bonos argentinos

Ni a precios de regalo hay compradores

Un experimentado operador de la City comentaba en informes reservados a sus clientes cómo estaba la paupérrima situación de los bonos argentinos. "Para ubicarnos en perspectiva, desde que comenzaran a operar en los mercados secundarios en la primera quincena de septiembre del 2020, el declive fue de entre 27% y 30% en promedio, según se trate de bonos bajo ley local o extranjera, mientras que los rendimientos llegaron a niveles de casi 20% en los bonos más cortos dada la inversión de la curva. Incuestionable e incontrastable", definió.

Y dice que si bien llama la atención las elevadisimas TIRs de los "hard-dollar" (emitidos en ese moneda y ley extranjera) en un mundo aún de tasa 0% y fuerte viento de cola para emergentes, el mercado desde hace un tiempo ya opera en modo "paridad" o "valor de recupero".

"E intenta sacarle agua a las piedras arbitrando diferencias entre las distintas series y legislaciones en los huecos que le deja la fuerte presencia de organismos públicos en algunos bonos HD con el fin de acotar la volatilidad en los tipos de cambio implícitos y marcar un sendero deseado de depreciación de la moneda nacional. Recalquemos que estamos hablando de bonos que operan al 35% de su valor facial", señaló.

Claro que por valuaciones, los títulos tendrían margen para subir si apareciera alguna noticia que juegue a favor (algo que no sucede). XP Investments, de los más optimistas con la Argentina si suceden ciertas cosas (acuerdo con el FMI en el primer semestre de este año, por ejemplo), cree que los bonos pueden subir 35% este año.

Claro, aclaran, si hay un programa con el organismo e incluso si el FMI desembolsa algo de dinero fresco. Ese panorama, al menos ahora, pareciera estar lejos con las poco claras intenciones oficiales de acelerar un entendimiento con el organismo. ¿Tienen upside los títulos? Por valuación sí, pero por expectativa claramente no.