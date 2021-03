Cuidado dónde pedís plata: estas cuatro empresas de crédito fueron sancionadas por el Gobierno

La Secretaría de Comercio Interior detectó que las financieras no bancarias cometían infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Los detalles

La Secretaría de Comercio Interior multó este martes a cuatro financieras no bancarias por un monto total de $10 millones, tras detectar irregularidades en las condiciones y cumplimiento de los préstamos otorgados.

La cartera productiva, en un comunicado, detalló que la sanción alcanzó a las firmas:

Moni On Line

M2A Capital

Cuotitas

Patagonia Cred

Las multas en cuestión fueron impuestas a instancias de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssdac).

Financieras: por qué se las multó

Moni On Line, M2A Capital y Cuotitas fueron multadas por "otorgar préstamos no solicitados con cargo automático en cuentas de consumidoras y consumidores" y no informar "a quienes sí solicitaron los créditos sobre las características y condiciones de comercialización de los préstamos".

Estos incumplimientos representan una infracción a los artículos 4, 19, 35, 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y constituyeron una sanción por $2,5 millones a cada una de las empresas.

Por su parte, Patagonia Cred fue reprendida por el mismo monto por "no brindar información cierta a las y los consumidores, realizar cobros indebidos por débito automático y no respetar las condiciones de contratación".

La Secretaría de Comercio Interior destacó que muchos de los usuarios de los servicios financieros no bancarios se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ya que por su posición socioeconómica no acceden al sistema bancario y deben recurrir a este tipo de firmas.

Por último, se hizo hincapié en la importancia de las denuncias de los consumidores para detectar este tipo de prácticas.

Los reclamos pueden realizarse a través del sitio web www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.

Préstamos online: ¿pueden dañar tu bolsillo?

Nunca como ahora fue tan fácil y accesible conseguir un préstamo personal para salvar un bache financiero, pues es posible hacerlo a través de las páginas web de bancos o empresas que lo ofrecen, e incluso en muchos casos con mínimos requisitos.

A manera de ejemplo, una de las páginas más conocidas publica que: "El monto de tu línea de crédito lo define el sistema según el resultado de tu análisis crediticio, siendo $1.000 el mínimo y $65.000 el máximo. Si estás al día con el pago de las cuotas tu disponible aumentará". Los requisitos indispensables son:

• Ser mayor de 18 años y residir en Argentina

• Tener algún tipo de ingreso

• Poseer una cuenta bancaria a tu nombre, que no corresponda a un plan social

• Enviar una imagen de tu DNI para garantizar que el proceso sea seguro.

Los intereses para un crédito online pueden ser exorbitantes

Como se ve, ésta y la mayoría de las compañías que intervienen en este negocio hacen especial énfasis en lo sencillo que es tramitarlos y en la rapidez en que se acreditan los fondos, pero suelen omitir algunos aspectos del préstamo que pueden convertir su devolución en una pesada carga para el bolsillo de quien lo solicitó.

Por eso es imprescindible leer el contrato con atención, no firmar nada sin comprenderlo en su totalidad y no dejarse llevar por publicidad que puede resultar engañosa. Muchas veces ocurre que como la cantidad que se solicita es reducida, el dato que se toma en cuenta es el monto de la cuota y se dejan de lado otras cuestiones tal vez más importantes.

Es por ello que para evitar sorpresas cuando ya sea tarde, antes de pedir un préstamo no está de más considerar una serie de aspectos que pueden definir si se lo solicita o se desiste de hacerlo.

• Préstamos a tasa 0%: debe tenerse muy en cuenta que prácticamente ningún préstamo tiene una tasa del 0%, pues más allá de ser una estrategia de marketing para llamar la atención de potenciales clientes, lo cierto es que se los suele encarecer con gastos administrativos y todo tipo de comisiones.

• Tipo de Interés Nominal: es el precio que se paga por el dinero que se presta, pero es apenas una fracción del costo total sobre el que se calculan las cuotas.

• Costo Financiero Total (CFT): es el indicador más útil a la hora de saber lo que realmente se va a pagar por el dinero que se recibe, pues engloba tanto el interés que aplica la entidad como las comisiones y otros gastos asociados en función del tiempo en que se efectúen los pagos.

Define de forma clara y completa el costo del crédito y por su importancia debe estar incluido en toda la publicidad que haga la entidad sobre el producto y también en la información precontractual, en las ofertas vinculantes y en el propio contrato, es por ello que las entidades están obligadas a informarlo. Con este indicador es mucho más sencillo comparar las condiciones de varios préstamos y elegir el más ventajoso.

• Intereses punitorios por mora: suelen ser muy superiores a los intereses ordinarios y se activan cuando el cliente deja de pagar. Por tanto, cuando se produce un impago es fácil entrar en una espiral en la que cada vez se deba más dinero y esto haga que se apliquen más intereses, de manera que la deuda sea impagable y las familias tengan que responder ante la Justicia.

Préstamos online: cuidado con esto

La página de Moni publica un ejemplo del que resulta que el costo financiero total para un préstamo a 6 meses de plazo es de prácticamente el 290%. Si el monto desembolsado es de $17.000 se terminarán devolviendo $25.000, pues cada cuota es de $4.159.

En el caso de Cash Online, las líneas van de los 6 a los 36 meses, con una tasa nominal anual que parte del 60% y llega al 161%. Pero con el agregado de comisiones y gastos, el CFT mínimo es del 101% y llega al 286%. Con estos datos, un préstamo de $100.000 a 12 meses de plazo, terminará pagando una cuota de $13.521, por lo que devolverá más de $160.000, siempre y cuando el deudor tenga el máximo perfil crediticio.

Por su parte, en Hola Plata, por un préstamo de $50.000 se devuelven $5.839 a lo largo de 24 meses, con un CFT del 200%, pero el máximo que se puede cobrar según el tipo de deudor que se trate alcanza al 472 por ciento.

Acceder a un préstamo vía web es muy sencillo pero se debe tener en cuenta la letra chica del contrato

Finalizando con los ejemplos, Vivus informa que sus préstamos tienen una tasa nominal fija del 70,19% y que "el Costo Financiero Total de nuestras operaciones varía según el resultado del análisis crediticio del cliente que se efectúa al solicitar cada préstamo y de la aplicación o no de descuentos".

Debido a lo expuesto, agregan que "en una operación a 30 días, que es el plazo máximo de los préstamos que otorga la Compañía, el Costo Financiero Total mensual oscila entre un mínimo de 19,98% y un máximo de 42,93%". Y concluyen diciendo que "por la misma razón, el CFT anual es como mínimo de 817% y como máximo de 7.615%.

Este porcentaje, aclara la compañía, "refleja una operación meramente teórica, en la cual se capitalizarían mensualmente los intereses y costos durante un año, en la hipótesis de que el cliente renovara todos los meses el préstamo por idéntica suma y bajo idénticas condiciones".