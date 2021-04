Advierten que no hay incentivos para que los inversores se interesen en Argentina

Gustavo Dominguez, CIO de AdCap y con 25 años de experiencia en Wall Street, alerta que hay que tener cuidado con el carry trade

Gustavo Dominguez, CIO de AdCap Securities, es un experimentado operador con más de 25 años en Wall Street. Radicado en Miami ahora, Dominguez fue director ejecutivo de la división de mercados emergentes de JP Morgan y previamente a llegar a AdCap, fue gestor de cartera y miembro del comité de inversiones de Gottex Fund Management, donde manejó un fondo de fondos Global Macro, un portafolio multi estrategia de Asia, así como co-administró un portafolio de 3.500 millones de dólares de préstamos con base en activos y transacciones de activos reales.

A continuación, un resumen de la charla que Dominguez mantuvo con iProfesional acerca de cómo está el clima de negocios con los activos argentinos y si, con estos precios de remate, es momento de empezar a posicionarse:

-Los bonos argentinos ni siquiera con rendimientos del 20% y paridades de 35%encuentran compradores. Y un acuerdo con el FMI antes de octubre luce ahora poco probable. ¿El único driver que tiene el mercado de bonos es que el oficialismo pierda las elecciones de mitad de término?

-No creo que el único driver pueda ser una pérdida del oficialismo en las elecciones de mitad de término. Es más, creo que si eso ocurre, el mercado tendría todavía más incertidumbre. Quizás haya un rebote de corto plazo, pero no vamos a saber cómo va a cambiar el equilibrio en el poder si pierde el oficialismo. En realidad, el driver antes que eso debería ser si tenemos buenas sorpresas con respecto a la capacidad del gobierno de acumular reservas o una inflación que no se dispare.

Para Dominguez, una derrota del oficialismo en octubre no necesariamente sería positivo para los mercados

-La situación económica, en un año de rebote, ahora también se pone en tela de juicio por el aumento de los casos de COVID que podrían disparar medidas que atenten contra la recuperación económica. ¿Es la tormenta perfecta para que los inversores sigan mirando desde afuera los activos locales, como los bonos y las acciones, a pesar de los precios deprimidos? ¿O deberían buscar oportunidades?

-Los inversores externos, en este contexto, con o sin empeoramiento del Covid, no creo que encuentren a Argentina como una propuesta de inversión de riesgo/retorno atractiva, independientemente de que si uno toma una fotografía, los rendimientos de los bonos y los múltiplos implícitos de las acciones están baratos. No hay un catalizador suficiente que uno pueda ver en las próximas semanas o meses, y los inversores externos no creo que busquen invertir en Argentina, más allá de lo que marginalmente tienen ya en cartera.

-Las inversiones en pesos, con un tipo de cambio controlado, tanto el oficial como el financiero, estuvieron dando retornos en dólares interesantes vía el carry trade. ¿Es una apuesta que se mantendrá en el corto plazo?

-En realidad, el carry trade es una oportunidad de inversión que ha sido atractiva pero que es frágil. Se puede mantener en el corto plazo, sí. Pero el gran riesgo del carry trade es que la brecha se dispare, ya que la devaluación del tipo de cambio oficial no creo que cambie, pero la brecha se le puede ir al Gobierno, si hay un empeoramiento en la percepción en los participantes del mercado de la situación de acá en adelante. Situaciones de ese tipo, harían disparar la brecha y el carry trade desaparece.

El CIO de AdCap dice que hay que tener cuidado con el carry trade este año

-Siempre en un año electoral, la situación cambiaria en la Argentina vuelve a ponerse en el centro de la escena. ¿Cuáles son los recaudos que tienen que tomar los inversores para no quedar expuestos si empieza a moverse el dólar?

-Definitivamente, lo que tienen que hacer los inversores para evitar quedar expuestos, es comprar activos dolarizados o que se muevan con el tipo de cambio libre. Puede ser un portafolio de Cedears, y sino activos tales como propiedades, que se mueven con el dólar u otro activo que pueda moverse con el dólar libre.