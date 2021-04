Alerta por el dólar: reconocido economista explica por qué es peligroso que se atrase el tipo de cambio

La inflación complica planes oficiales y presiona sobre el tipo de cambio. En Qué Hacemos con los Pesos (A24), Ricardo López Murphy realizó su análisis

La inflación no cede y complica el plan del Gobierno. El dato del 4,8% correspondiente a marzo se dio en medio de tarifas congeladas y una desaceleración de la suba del dólar, que ya está cerca del 2% mensual. Sin embargo, ambas "anclas" todavía no están teniendo el efecto deseado.

"Gran culpa la tiene el descalabro en la emisión. Los números no sorprenden. Preocupa que las estimaciones que daba el mercado eran menores. Además, ya la estimación del 29% anual en el Presupuesto quedó fuera de las posibilidades", indicó Mariano Otálora, conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos (A24) y director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales (EAFP).

En este contexto vuelve vuelven a sonar fuerte algunas preguntas: ¿Se viene una devaluación?

Al respecto, el economista Ricardo López Murphy indicó que los datos de inflación "reflejan el efecto rezagado la de la emisión monetaria. El año pasado se emitió mucho y eso en algún momento se paga".

"La preocupación más grande que tengo es el atraso cambiario. Nuestro país está con muy pocas reservas y cualquier paso en falso es peligroso. Aún más peligroso es si atrasamos el tipo de cambio. Ese experimento se hizo muchas veces con un costo muy alto", remarcó. "Además, hay muchos precios congelados y los desequilibrios son muy grandes", agregó.

Los problemas actuales y riesgos futuros de la economía argentina.

"Para empezar a corregir la situación debe aparecer un plan integral. Y el Gobierno no quiere hacerlo explícito antes de las elecciones", remarcó López Murphy.

"Al no tener crédito y con tan elevada inflación, las políticas monetarias y fiscales están condicionadas. Y con esa deuda enorme, el Banco Central está como desvalijado. La brecha es importante porque da idea de la confianza. De eso depende que la proyecciones presupuestaria no luzca inviable", enfatizó el economista.

"Está claro que la situación es delicada. Argentina tiene un problema de crecimiento dramático. No invierte, no exporta, no crece el trabajo formal. Estos son los problemas verdaderos a resolver. Y, por supuesto, eso no se puede hacer con una política anti inversión en materia impositiva, ni con atraso cambiario. Ahí no hay espacio para una política populista, ya que terminan en esta explosión inflacionaria y la sensación de estar todo el tiempo frente al abismo", concluyó Ricardo López Murphy.

Mirá el análisis completo en el programa: