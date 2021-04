Semana clave para el dólar, tras abrupto salto del blue: qué pasará con la brecha, según el mercado

El blue pasó de $142 a $151 y los "financieros" amagaron con subas más fuertes. La estrategia que le sirvió a Guzmán el año pasado volverá a estar presente

El movimiento de los dólares financieros (el contado con liquidación y el MEP) y del que se opera en la informalidad como el blue, fue una llamada de atención para el Banco Central. Claro que el Gobierno no tiene chances de controlar completamente el blue pero lo que sí hace (y seguirá haciendo) es ponerle una pausa a los otros tipos de cambio donde opera. Así, lo que le importa al Ministerio de Economía es mantener la brecha cambiaria en los niveles actuales.

¿Qué pudo haber gatillado este cambio de rumbo en el mercado? Para GMA Capital, la evolución de la segunda ola de Covid-19 pudo haber impactado en las expectativas. "Los inversores tienen en mente la secuencia lógica de deterioro macro que implica una nueva expansión fiscal financiada con emisión monetaria y mayor presión sobre el tipo de cambio", razonan.

El BCRA seguirá vendiendo bonos para bajar los tipos de cambio financieros

La estrategia del Banco Central

Para eso, el Banco Central seguirá vendiendo bonos en cartera contra pesos en el CCL para mantener a raya la cotización del dólar implícito en los títulos públicos. En el Gobierno saben que tienen un mercado oficial muy "ofrecido" gracias al megacepo y la fuerte liquidación de la soja.

La paz cambiaria, creen en el mercado financiero, no debería costarle demasiado al Gobierno. "Con los precios de las materias primas que exportamos y los dólares que están entrando, no hay mucho riesgo a que se le escape el dólar al Central", dijo un banquero privado a iProfesional. "No vas a tener sobresaltos porque desde el año pasado Guzmán entendió que no puede permitir que se amplíe la brecha. Y van a salir a bajarlo como vienen haciendo", agregaba.

El panorama luce aún tranquilo para el BCRA. Debido a las fuertes ventas del agro, el Central acumula compras por u$s1.254 millones en lo que va del mes. Fernando Marull, director de FMyA, dice que las reservas "liquidas" suben en u$s800 millones en el mes, hasta un nivel de u$s900 millones "positivas". De las compras que hizo el BCRA (u$s1.254 millones), viene usando solo u$s240 millones para recomprar bonos en el mercado.

"Si bien el BCRA sigue interviniendo en el dólar CCL para mantenerlo calmo, se observó cierto repunte de la brecha. Por caso, el dólar blue subió de $142 a $151. Como advertimos, si Argentina entraba nuevamente en modo Covid, la brecha cambiaria también iba a rebotar", resalta Marull.

Sucede que la crisis sanitaria imprime "más riesgo", más anuncio fiscal, posiblemente "más maquinita" y como resultado, mayor presión sobre la brecha cambiaria. "Igualmente, por ahora el impacto es acotado. Y el BCRA tiene reservas para reforzar la intervención en el dólar CCL o MEP si quiere estabilizarlo. Con el agro y el BCRA comprando reservas, será difícil que se le escape", advierte Marull.

Para Consultatio tampoco pareciera difícil que el Gobierno pueda domar el dólar

Soja y controles, las claves para estabilizar

Para Consultatio, la estabilidad de la brecha hoy no parece amenazada especialmente por la cantidad de pesos en el corto plazo. "Si bien es cierto que el déficit este año demandará una asistencia del BCRA al Tesoro que seguramente no baje de los 3 puntos del PBI, también hay que tener en cuenta el efecto aspiradora sobre los pesos que tiene el rulo para controlar la brecha (cuando la autoridad monetaria vende títulos en cartera, retira pesos). Es un factor que ha venido siendo importante y podría intensificarse en los próximos meses", señala.

"Aparte de esto, creemos que la vía clásica de esterilización vía Pases y Leliqs no está agotada totalmente, y que el Gobierno podría forzarla este año pagando el costo de seguir acumulando desequilibrios en otro frente", agrega.

Por último, hoy las intervenciones cambiarias contra el sector privado en el MULC son monetariamente expansivas (el BCRA compra dólares y emite pesos), pero esta situación tiene fecha de vencimiento y, a partir del segundo semestre, muy probablemente sea el tercer factor de destrucción primaria.

"Los pesos excedentes se están canalizando mucho más a través de demanda de bienes que de activos financieros. Esto hace que tengamos aceleración de inflación y no ampliación de brecha", sostiene Consultatio.

"Teniendo en cuenta la relación positiva entre la dinámica de los agregados monetarios y la evolución de la brecha cambiaria, esto debería ayudar al objetivo del BCRA de llegar a las elecciones sin ningún contratiempo en dicho frente. Aunque los riesgos no son para nada desdeñables, a priori, "el lado pesos de la brecha" no nos parece tan oscuro como aparenta", afirma la compañías de Eduardo Costantini.

Finalmente, y en la misma línea, GMA Capital dice que la soja en u$s560 por tonelada es tan solo un paliativo que podría extender la estabilidad del dólar oficial y colaborar a que no haya un desborde en las cotizaciones libres. "Pero sin indicios de un plan económico sólido y del avance de la vacunación en medio de una segunda ola más virulenta que la primera, la estrategia de wait-and-see en moneda dura sigue siendo dominante", advierten.