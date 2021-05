Un dato que enciende alarmas: los créditos al sector privado se estancaron

Al cerrar abril, el total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 2.965.603 millones de pesos, lo que representa una suba anual de 853.974 millones de pesos, según datos de un reciente informe de First Capital Group.

En concreto, estas cifras equivalenten a un aumento del 40,4% anual, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período si se comparan los valores año a año y teniendo en cuenta que todavía no se encuentran con los índices correspondientes al mes analizado.

Sin embargo, el crecimiento fue de 29.580 millones de pesos, lo que representa un 1%, desacelerándose respecto al mes previo y por debajo de la inflación esperada para ese período. Todas las líneas mostraron un crecimiento por debajo de marzo de este año.

En cuanto a los préstamos personales, crecieron un 3,6% mensual, encadenando su décima primera suba consecutiva. El saldo subió a 504.754 millones de pesos para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual en términos nominales del 26,1%, contra los 400.418 millones de pesos al cierre del mismo mes del año anterior.

"Se repite un muy buen mes de colocaciones, no obstante, no se alcanzó un nuevo record en las mismas seguramente producto de las restricciones en la actividad que se impusieron a partir del día 9 de abril. Asimismo, este endurecimiento de los condicionamientos a las actividades económicas, introduce desconfianza en los consumidores sobre sus ingresos futuros y debilita la demanda para los meses venideros", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Tarjetas de crédito, en alza

Las operaciones con tarjetas de crédito registraron un saldo de 976.546 millones de pesos, lo cual significa un aumento de 1,2% respecto al cierre del mes pasado, unos 11.961 millones de pesos por encima de marzo, claramente por debajo de la inflación del mes.

El crecimiento interanual, por lo contrario, llegó al 75,4%, muy por encima de la inflación del año. "En esta línea han afectado fuertemente las restricciones impuestas a la actividad comercial, gastronómica y de esparcimiento, las cuales tradicionalmente se abonan con dinero plástico", aseguró Barbero.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante abril crecieron 1,2% con respecto al stock de 227.529 millones de pesos del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de 230.296 millones de pesos y una suba interanual del 8,1% en términos nominales.

Mientras que la línea de créditos prendarios presenta un saldo de 131.277 millones de pesos, creciendo 80,4% versus la cartera a fines del mismo mes de 2020 de 72.784 millones de pesos, y superando ampliamente la inflación interanual. La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó una suba del 5,2%, acumulando once alzas mensuales.

"Este es el segmento que ha logrado el mayor incremento del mes de todos los productos bancarios analizados, aun así, muestra un freno en el crecimiento que podemos atribuir a las restricciones a la actividad económica ya mencionadas más arriba", aseguró.

Préstamos comerciales y en dólares: ¿qué pasó en abril?

En relación a los préstamos comerciales, esta línea disminuyó su saldo un 1,5% respecto al saldo que se observó el mes pasado, ubicándola con un stock de cartera de 901.403 millones de pesos, confirmando una segunda baja nominal consecutiva mensual en lo que va del año.

Respecto del mismo mes del año anterior el alza es de 24,2%, por debajo de la inflación del período, dado que las cifras se empiezan a comparar con los meses influenciados por la batería de medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las Autoridades Monetarias en el contexto de la pandemia a principios de 2020.

"Como mencionáramos el mes pasado, una mayor cautela de los operadores económicos limita los nuevos endeudamientos bancarios y preparan a las empresas para un nivel de actividad más pausado a causa de la segunda ola de la Pandemia", concluyó.

En cuanto a los préstamos en dólares, respecto del mes pasado han tenido un aumento del 4,2%, continuando con la recuperación tras varias caídas mensuales consecutivas, aunque presentando una disminución interanual del 33,5%. El stock de préstamos en dólares es de u$s5.490 millones. El 72,30% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales, los cuáles cayeron 35,3% en el año aunque aumentaron 6% en el mes, de la mano del crecimiento de las exportaciones.

Las tarjetas de crédito registraron una suba interanual del 29%, aunque con un comportamiento mensual irregular. En abril crecieron 1,1% respecto al mes anterior pero estos valores no son significativos en función de la totalidad de operaciones del rubro y en relación a los valores que supieron tener en el pasado.