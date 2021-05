Bitcoin sigue grogui tras los duros golpes de Elon Musk en Twitter: ¿inversores cripto "tiran la toalla"?

La criptomoneda Bitcoin tuvo este fin de semana su "domingo sangriento" y efecto siguió sintiéndose este lunes. En la tarde del 16 de mayo los mercados se hundieron en medio de la confusión que provocó una nueva catarata de tuis de Elon Musk.

El multimillonario fundador de Tesla había sugerido que en un intercambio de mensajes en la red social que su compañía automotriz había vendido su stock de Bitcoin (unos u$s1.500 millones). Esto generó pavor en un mercado demasiado emocional y la mayor criptomoneda del mundo se desplomó hasta los u$s43.874.

Se trata del menor valor de la moneda digital desde febrero y un descenso inesperado desde los u$s57.700 del miércoles pasado y del pico de los u$s63.300 que había marcado -ayer nomás-, el 15 de abril.

Este lunes, un piadoso Elon Musk aclaró que su empresa de autos eléctricos no había vendido sus bitcoins. "Para despejar la especulación, Tesla no ha vendido ningún Bitcoin", sentenció en Twitter.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

Sin embargo, las heridas en el mercado de las criptomonedas permanecen abiertas y espíritu pujante "bullish" de pocas semanas atrás parece haberse perdido por completo.

La aclaración de Musk no bastó para cambiar el sentimiento de desconfianza y Bitcoin todavía se tambaleaba en los u$s43.900 en la tarde del lunes.

Además, el desplome de Bitcoin arrastraba a la baja a la gran mayoría de las monedas alternativas. Por ejemplo, Ethereum cotizaba debajo de los u$s3.300, unos u$s1.000 por debajo de la cotización que supo tener una semana atrás.

También se hundían los "Ethereum killers" Cardano, Polkadot y el token "mimado" de Elon Musk, Dogecoin.

Mientras los mineros han detenido sus ventas usuales de Bitcoin –actitud lógica por la baja cotización actual- se cree que muchos de los inversores que en el pasado habían invertido motivados por Elon Musk, ahora abandonaron sus posiciones.

En el mercado estiman que la situación no empeorará mucho más, aunque algunos analistas temen que se desate una nueva ola de desconfianza si Bitcoin rompe el piso de los u$s40.000 (y Ethereum se hunde debajo de los u$s3.000).

El fin de semana también generó impacto la noticia que Square, la empresa para pagos propiedad de Jack Dorsey, CEO de Twitter, anunció que no volverá a invertir en Bitcoin, donde supuestamente perdió u$s20 millones en las últimas semanas.

Square había iniciado sus inversiones en la criptomoneda en octubre de 2020 con u$s50 millones, para luego sumar u$s170 millones en febrero.

La "cripto corrida" del domingo comenzó cuando Elon Musk respondió afirmativamente a un tuit en el que se afirmaba que Tesla vendería sus tenencias de Bitcoin.

"Los Bitcoiners se pegarán a sí mismos el próximo trimestre cuando descubran que Tesla abandonó el resto de sus tenencias de #Bitcoin. Con la cantidad de odio que está recibiendo @elonmusk, no lo culpo ... ", publicó el usuario @CryptoWhale.

Y el fundador de Tesla respondió: "De hecho".

Esto se interpretó como que Musk estaba dando por hecho la venta de Bitcoin por parte de Tesla, lo que luego aclaró que no sucedió.

En pocos días, Elon Musk pasó de ser héroe a villano en el mundo de las criptomonedas. El miércoles, muchos quedaron perplejos por su decisión de dar la espalda a Bitcoin.

Ese día, el multimillonario empresario generó el desplome de la cotización de Bitcoin tras anunciar que Tesla, su compañía de autos eléctricos, dejará de aceptar ese medio como pago por sus vehículos.

En un mercado "cripto" fuertemente dominados por las expectativas, el tuit de Musk sobre Tesla y Bitcoin generó pánico. Así, muchas otras monedas digitales fueron arrastradas a la baja.

"Tesla ha suspendido las compras de vehículos mediante Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido incremento en el uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible", justificó Musk.

Al momento de conocerse este mensaje contra Bitcoin, el estupor fue tal en el mundo de las criptomonedas que incluso algunos llegaron a especular que la cuenta de Twitter de Elon Musk había sido hackeada. Pero nada más alejado de la realidad.

De hecho, el jueves Musk volvió a la carga contra el actual esquema de Bitcoin y enfatizó nuevamente el enorme gasto energético que genera esa criptomoneda.

Tras afirmar que el impacto energético de Bitcoin es demencial, consideró necesario puntualizar: "Para ser claro, creo firmemente en cripto, pero no puede impulsar un incremento masivo en el consumo de combustible fósil, especialmente carbón".

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021