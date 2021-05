Quién es Daniel Pinto, el argentino que quedó como único presidente de JPMorgan

Pinto cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la institución financiera. El año pasado ya había reemplazado temporalmente al CEO

El banco JPMorgan Chase reestructuró su cúpula administrativa, luego de que Gordon Smith, uno de los principales lugartenientes del director ejecutivo Jamie Dimon, anunciara su renuncia a fines de año. La anunciada partida de Smith dejará al argentino Daniel Pinto como único presidente y director de operaciones.

Pinto ya había alcanzado protagonismo el año pasado, cuando le tocó reemplazar temporalmente a Dimon como CEO luego de que se tuviera que someter a una cirugía.

La reestructuración también catapultó a Marianne Lake, CEO de la división de préstamos de consumo, y a Jennifer Piepszak, directora de Finanzas, como codirectoras de la unidad de banca de consumo de EEUU, en reemplazo de Smith. Desde ahí las ejecutivas aparecen ahora como las principales candidatas a reemplazar a Dimon, que ha estado afectado por problemas de salud, señala Diario Financiero.

El camino de Buenos Aires a Wall Street

Pinto cuenta con una extensa trayectoria en JPMorgan, con más de 25 años en la institución y las entidades a partir de las cuales se creó. Nacido en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, tiene una licenciatura en Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, según consigna Infobae.

Conoce el negocio desde sus fundamentos, porque en 1983 partió como analista financiero y trader de divisas en Manufacturers Hanover, en la capital argentina. En 1992, llegó a Chemical Bank como jefe de ventas para clientes en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero poco después asumió como tesorero de la entidad en México.

Su gran salto llegó en 1996, cuando se mudó a Londres para supervisar los mercados de Europa del Este, Medio Oriente, África y Asia de Chase Manhattan, que cuatro años más tarde se fusionaría con JPMorgan, y posteriormente se hizo cargo del negocio de emergentes de la nueva empresa.

Daniel Pinto, de Lomas de Zamora a Wall Street

A principios de 2006 fue nombrado director global de mercados emergentes, dos años después quedó a cargo del negocio Global Credit Trading & Syndicate y en 2009 fue designado codirector de Renta Fija Global. El turbulento episodio de la crisis subprime le sirvió como una gran experiencia, porque en 2012 quedó como único jefe del grupo. "Ser argentino me sirvió en una sola cosa y fue a mantenerme tranquilo, tener la cabeza fría en medio de todo", dijo en una entrevista con El Cronista recordando esos días.

Su rápido ascenso no se ha detenido. En 2014 aterrizó como CEO de Corporate & Investment Bank y enero de 2018 fue nombrado copresidente y director de operaciones de JPMorgan Chase, cargo que le permitió trabajar en estrecha colaboración con Dimon.

Cadidatas

La última reestructuración del banco también significó que Lake y Piepszak quedaron como las ejecutivas mejor posicionadas para asumir el liderazgo de una de las principales entidades financieras de Wall Street. El propio Dimon destacó que "cuentan con experiencia probada trabajando exitosamente en toda la empresa y las dos son conocidas y respetadas en el sector financiero por su carácter y capacidades excepcionales".

JPMorgan Chase reestructura su cúpula.

Ambas dirigirán ahora juntas un área del banco que corresponde a cerca de 40% de sus ganancias y que el año pasado generó una facturación cerccana a u$s50.000 millones.

Lake llegó a JPMorgan Chase en 2012 desde Chase Card Services, entonces el principal emisor de tarjetas de crédito de Estados Unidos, donde era responsable de préstamos para viviendas y financiamiento automotor. Estudió contaduría en el Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) y además es licenciada en Física de la Universidad de Reading, Reino Unido. Antes de llegar al banco comenzó su carrera como contadora colegiada en PwC en sus oficinas de Londres y Sydney.

Por su parte, Piepszak ha estado con JPMorgan Chase durante más de 25 años, los últimos siete en la división de banca de consumo. Durante los primeros 17 años en la firma ocupó puestos en la banca corporativa y de inversión. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Fairfield, indica Diario Financiero.

El salto de las ejecutivas despierta entusiasmo en Wall Street, ya que hasta ahora Jane Fraser -la exvicepresidenta del Banco de Chile-, es la única mujer en asumir como CEO de alguna de las grandes compañías financieras de Nueva York, tras asumir el año pasado como directora ejecutiva de Citigroup.