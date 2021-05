Récord de contagios y más restricciones: por qué es una prueba de fuego para el Central y la brecha del dólar

El Gobierno utilizó u$s150 millones en lo que va de mayo para aplacar la suba del contado con liquidación. Busca que no suba más que el "solidario"

El vertiginoso aumento de los casos de Covid-19 (casi 40.000 este miércoles) y la decisión del Gobierno (esta vez avalado por la Ciudad de Buenos Aires) de lanzar un lockdown al estilo "fase 1" los fines de semana, pondría el peligro la extensa tregua con el dólar.

Se creía en el mercado que algún cimbronazo podía aparecer cerca de las elecciones legislativas, por la típica dolarización como cobertura, pero el test se le adelantó a Martín Guzmán y al Banco Central.

En el equipo económico saben, y así lo dejaron trascender en la última reunión que mantuvieron, que más restricciones a la movilidad deparará una mayor asistencia a empresas y trabajadores. Cuánto, no se sabe, pero sí que el "costo Covid" que en el Presupuesto era virtualmente nulo empezará a aumentar.

Y sin vacunas suficientes (tan sólo el 18% tiene una dosis) y con el invierno golpeando la puerta, las perspectivas no son favorables.

Se acercan al dólar solidario

El miércoles se vio un rebote los dólares financieros y el blue. El que se consigue en la calle sin presentar papeles subió a $156 y según cuentan los "cueveros", podría irse tranquilamente arriba de $160 en el cortísimo plazo para "empatar" con el contado con liquidación (CCL) que quedó en $162 y empieza a acercarse al dólar "solidario" (que está 2 pesos más caro).

El dólar financiero subió pero el BCRA tendría poder de fuego para apaciguarlo

Se sabe que el Banco Central tiene poder de fuego para "controlar" el CCL y por ende, colocarle un techo virtual al resto de las cotizaciones (que suelen arbitrar entre sí). Pero la intervención del BCRA tiene un costo: gastar dólares de las reservas.

El Central compra dólares que liquidan los exportadores casi en soledad por el mega cepo y las importaciones pisadas. Así, aprovechando los súper precios de la soja, lleva comprados más u$s1.700 millones en mayo (y u$s5.500 millones en lo que va del año). Pero las reservas brutas no crecen ni por asomo ese monto, y están en torno a los u$s41.400 millones.

Más allá de pagos a organismo, valuaciones de activos (como el oro) y otras "yerbas", el Central pierde dólares cuando recompra bonos emitidos en esa moneda luego de intervenir en el CCL. El BCRA vende contra pesos para bajar los precio implícitos en los bonos, y luego recompra una parte para no perder tanto stock. Esta estrategia produce un "gasto" de los dólares que adquirió en el mercado oficial de cambios.

Miguel Pesce, el titular del BCRA , saldrá a utilizar dólares de las reservas para mantener al CCL a raya

Cuánto cuesta mantener la brecha

Así, en mayo lleva gastados u$s150 millones y en abril utilizó alrededor u$s206 millones, según estimaciones de Fernando Marull, director de FMyA. En marzo el BCRA había empezado a intervenir menos en el contado con liquidación, por ende, no tuvo que recomprar tanto y por eso cedió menos dólares. Venía de meses en donde tuvo que soltar muchos billetes verdes: en febrero ese número había sido alrededor de u$s300 millones y u$s400 millones en enero. En el primer trimestre había gastado u$s640 millones para contener la brecha.

Ahora, con el escenario más restrictivo para la economía por la pandemia y el esperable aumento del déficit fiscal (¿se financiará vía emisión?), el Gobierno tendrá que redoblar la estrategia para dominar al dólar financiero. Marull dice que el Gobierno tiene poder de fuego ya que el BCRA ostenta reservas netas por u$s6.700 millones. Y, demostró, que no tiene "miedo" de usarlas.

Para Delphos Investment, el BCRA seguirá monitoreando el CCL y no lo dejará moverse demasiado del "dólar solidario" que está en $164. Desde principio de año el gobierno le deja escaso margen de suba al CCL por encima del dólar solidario. Delphos dice que el rango es de alrededor de (más, menos) 5%. Tomando la cotización actual, dicho valor se encuentra en el 4,5%, casi en el límite de intervención.

"En conclusión, el escenario sanitario es clave, ya que, si el gobierno no decide volver a instaurar una cuarentena estricta y por ende no se repite el descalabro monetario del 2020, el CCL no debería apartarse de los parámetros de referencia establecidos por nuestro dólar convertibilidad y dólar solidario más o menos 5%", dice.

"Por el momento, la utilización de unidades de terapia intensiva aumentó un 50% en poco más de un mes y ya se encuentra incluso un 10% por encima de los niveles del pico de octubre pasado. Es por esto, que ya hay rumores acerca de medidas más estrictas que serían anunciadas entre el jueves y el viernes. Apesar de esto, creemos que desde el gobierno cuentan con cierto poder de fuego de forma de evitar una disparada como la observada en octubre pasado", afirma Delphos Investment.