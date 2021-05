Este es el dinero que los estadounidenses creen que se necesita para lograr la comodidad financiera

Los estadounidenses ajustaron la cantidad de dinero que ellos consideraban necesaria para considerarse "adinerados" durante el 2021.

La media piensa que para llegar a esa categoría es suficiente tener un patrimonio neto de 1,9 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 2,6 millones que requerían para sentirse ricos en 2020, según la firma de inversiones Schwab.

La edición más reciente de su encuesta Modern Wealth Survey mostró que los más jóvenes en el 2021 se conformarían con menos para pertenecer a la élite de los ricos. Los millennials, que ahora tienen entre 24 y 39 años, creen que con 1,4 millones de dólares es suficiente, los cuarentones y cincuentones de la Generación X necesitarían unos 1,9 millones, mientras que las expectativas de riqueza de los Baby Boomers, que tienen entre 56 y 74 años, rondan los 2,5 millones de dólares.

Los analistas de Schwab creen que esa moderación de la ambición monetaria es producto de los embates del Covid-19. Al menos la mitad de las 1000 personas encuestadas dijo haber sufrido algún tipo de impacto financiero por la pandemia. Uno de cada cinco fueron despedidos o suspendidos de sus trabajos, y el 26% tuvo recortes en sus salarios o en las horas contratadas.

Una caída en el ingreso impacta negativamente el patrimonio neto, que se calcula sumando todos los activos de una persona ( las cuentas de ahorro, corriente, inversiones financiera, el valor de propiedades como inmuebles y vehículos), menos las deudas (como saldos de la tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles e hipotecas).

Pero aún antes de la crisis del coronavirus, la mayoría de los estadounidenses estaban muy lejos de ser ricos. El promedio del patrimonio neto de los hogares estadounidenses es de $748.800 según datos de la Reserva Federal. Pero la mediana, que es el valor medio de los datos si se ordenan de menor a mayor, apenas alcanzó los $121.700 en 2019.

