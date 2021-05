Con más expectativa que realidad, los bonos en dólares rebotan hasta 10% este mes y esperan la "apuesta" electoral

En el mercado se descuenta que el país obtendrá un waiver para esquivar el vencimiento con el Club de París. Apuesta a jugada para los comicios de octubre

En medio de las expectativas que genera un posible waiver con el Club de París a finales de mes para evitarse pagar u$s2.400 millones, los bonos argentinos siguieron recuperando terreno. De hecho, en lo que va del mes trepan hasta 10% y marcan un repunte desde niveles mínimos. La gira que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán por Europa para "destrabar" el apoyo de esos países ante el FMI fue el puntapié inicial del rebote.

"Hubo más demanda, principalmente de algunos fondos del exterior conocidos como distress, que arrastraron a algunos otros en medio de un mercado poco líquido y que se mueve con pocas operaciones", reseñó el jefe de una mesa bancaria a iProfesional. Lo cierto es que la mejora de los títulos públicos tiene la expectativa de que, de alguna manera u otra, el país esquivará el default con el Club de París.Para AdCap Securities, hay "más de lo mismo para los bonos en dólares". "Continúan esperando el evento catalizador. En las próximas semanas estaremos atentos a los avances sobre la revisión que podría llevar adelante el FMI, que daría lugar a un acuerdo para la postergación del pago al Club de París por u$s2.400 millones este fin de mes. El gobierno fue muy claro al respecto y la intención es no pagar", advierten.

Los bonos argentinos en dólares recuperan entre 5% y 10% en lo que va de mayo desde el décimo subsuelo.

Descontado que no habrá default

En la misma línea, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), recuerdan que el Gobierno busca conseguir un "puente de tiempo" del inminente vencimiento, una fecha límite que contractualmente incluye un período de gracia de 60 días hasta finales de julio. "El objetivo es extender el pago al menos hasta cerrar un acuerdo con el FMI, que por el momento se estima que no se concretará hasta después de las elecciones", dice PPI.

Lo cierto es que el upside de los bonos, con un acuerdo con el FMI, es acotado. Según estiman bancos de inversión del exterior, se descuenta que habrá algún tipo de entendimiento con el organismos multilateral, pero que derivará en un acuerdo "light" que no resolverá los desequilibrios macroeconómicos.

"Seguimos siendo escépticos sobre las negociaciones con el FMI que solo deberían comenzar en serio después de las elecciones de mitad de período. Los acontecimientos políticos recientes sugieren una polarización creciente entre el kirchnerismo de línea dura y los crecientes desequilibrios macroeconómicos que pueden persistir después de las eleccione", dice un reciente informe de Amherst Pierpont Securities.

La compañía financiera con sede en Nueva York afirma que la preocupación no es si existirá un programa con el FMI, "sino si los criterios del programa muestran un cambio de política suficiente hacia la moderación que mejore el pago de la deuda a mediano plazo". "Sin embargo, el riesgo es que la influencia del kirchnerismo persista después de las elecciones con una creciente polarización entre la heterodoxia de las políticas y los grandes desequilibrios macroeconómicos", argumentó.

Los bancos de Wall Street mantienen escépticismo con el Gobierno y lo que viene.

La apuesta electoral

La apuesta de mayor riesgo es la que lanzó el Citi hace una semana. En un reporte a clientes aconsejó ponerse overweight (sobreponderar) a los bonos argentinos por la expectativa a que al Gobierno no le vaya del todo bien en las elecciones de este año. No justificaron su recomendación a mucho más que eso, a pesar de que el pronóstico de que el oficialismo pierda no está tan claro.

"El momento crucial para los precios de los activos en Argentina es probablemente cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato este año. Estamos empezando a ser más constructivos sobre los resultados electorales, ya que sospechamos que la probabilidad de que al kirchnerismo le vaya mal en las elecciones está aumentando", dice el informe escrito por Donato Guarino y Fernando Jorge Diaz para el Citi.

"La reciente situación económica, con una alta inflación que realmente daña los salarios reales, más la incertidumbre causada por una nueva ola de Covid-19 que no se desvanece, hace que las elecciones sean un gran desafío para el gobierno", advierte.