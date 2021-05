Daniel Marx: "Cuanto más pasa el tiempo sin un acuerdo con el FMI, más se acumulan los desequilbrios"

El director de Quantum Finanzas dice que el programa se puede acordar rápido pero depende de una decisión política. ¿Qué pasará con el Club de París?

Daniel Marx es uno de los economistas que más conoce cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1987 y 1988, y Representante Financiero Especial y Jefe Negociador de la deuda externa argentina de 1989 a 1993. Además fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía durante 1999 y 2001. Actualmente es director ejecutivo de Quantum Finanzas.

El especialista cree que se puede lograr un acuerdo rápido con el FMI pero que los tiempos políticos son los que mandan. Y baraja lo que podrían ser los próximos pasos en las negociaciones para evitar caer en default con el Club de París.

-¿Qué va a pasar después del lunes 31 cuando venza el pago con el Club de París?

-Primer paso es tener un período de gracia de 60 días. Todo indica que la Argentina lo va a tomar y habrá alguna comunicación al respecto. Después viene la discusión sobre la reestructuración de esos saldos. El Club de París generalmente reestructura previo a un acuerdo con el FMI que así lo indique. Habrá que ver si el país lo tiene o no.

Pero también se abren algunas otras alternativas, ninguna demasiado consistente con una reestructuración más profunda. Una es decir que está en marcha las discusiones con el FMI. Con eso, se produce una espera de hecho y no de derecho, pero ningún país tomará represalias con Argentina. En ese escenario, sí sufren las líneas de créditos comerciales que se postergan hasta que haya una definición clara.

El Gobierno tomará los 60 días de gracia con el Club de París y seguirá negociando con el Fondo

Hay otra alternativa que es discutir una reestructuración que en ese sentido lo que piden los países es que al menos cumpla con la consulta anual del FMI. Casi todos los miembros hacen la consulta anual donde el Fondo evaluará la situación del país, hace un informe y ahí queda. No hay obligaciones de uno sobre el otro. Hay sólo 7 países miembro del FMI que se han negado a esa consulta y la Argentina está al borde de estar incluida en esa lista. Eso genera una rispidez.

-Entonces en el medio el Gobierno negociará.. ¿pero aceptará que se difunda el artículo IV donde se muestran las inconsistencias económicas?

-Esta llamada consulta del artículo IV es una opinión más, en la mayoría de los países no es una cuestión relevante. Acá sí los es porque Argentina se niega, pero en la enorme mayoría no llega a ser una noticia. En teoría ese informe es secreto, a lo sumo que el país quiera que sea público. La mayoría no tiene problemas. En principio ese informe no tendría que estar circulando.

-La letra chica del acuerdo, sin embargo, queda en manos de Cristina Kirchner. ¿Por eso se demora?

-El tema es qué quiere hacer la Argentina. Es muy raro que un presidente negocie directamente con el Club de París. Si hay un programa atrás y apoyo político, debería caminar. La pregunta no es tanto quien decide sino donde está el programa de Argentina, para que sea coherente, creíble y que funcione. Ahí aparecen señales donde levantan las dudas. Lo que cuenta al final es si la economía argentina empieza a funcionar o no, si puede bajar la inflación.

Cristina tiene la última palabra en cuánto al contenido de un acuerdo con el FMI

-¿Qué cosas en específico traban un acuerdo con el Fondo?

-El Fondo empieza mirando la cuestión fiscal y el programa monetario también. Cuando venga el Fondo se va a preguntar cómo salir de una situación de estancamiento estructural de la Argentina. El país tiene problemas de recesión pre pandemia e inflación en alta también. Lo fiscal se hace mucho más difícil, y eso puede conspirar con lo que es una economía estable.

-¿Se puede acelerar un acuerdo o es inevitable que se alargue la definición?

-En teoría se puede hacer rápidamente, la cuestión es acordar el contenido. El tema es la decisión política, que cuando pasa el tiempo se hace más difícil en términos económicos porque los desequilibrios se van acumulando. No es una cuestión de tiempos técnicos, sino de la definición de un programa con sus detalles.