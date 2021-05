En medio de ganancias en caída libre, por qué cambiar Leliqs por bonos del Tesoro no sería una mala noticia para los bancos

Los balances del primer trimestre que llegan marcan la compleja situación del sector. ¿Cuánto le ganarían apostando a los bonos de Guzmán?

La decisión de permitirle a los bancos reemplazar Leliqs que están estacionados en el Banco Central como encajes por bonos del Tesoro que emite Martín Guzmán, podría no ser tan mala noticia para las entidades financieras. Más allá de la polémica que generó la medida, entre críticos que hablaron de una eventual "crisis bancaria", lo cierto es que para los banqueros no hay tantas luces de alerta. De hecho, podría "ayudarle" a mejorar un poco la rentabilidad a un sector que viene de capa caída.

La cuenta que hacen en los bancos para decidir si es conveniente salir de Leliqs e irse a bonos del Tesoro es la siguiente:

-con encajes, el incentivo que tienen los bancos es que con la Leliq neta de ingresos brutos que cobra CABA, tasa neta anual es 36%.

-Si bien las Ledes (letras a 180 días que emite Guzmán) rinden 41%, cuando se mira tasa nominal anual equivalente a las Leliq, te da que estos instrumentos del Tesoro rinden 37,70%.

"Si cambias en encaje de Leliq por bonos tenés casi 2 puntos adicionales de remuneración de encaje, que es lo mismo que decir que te ahorras lo que pagás por ingresos brutos a CABA", definió el ejecutivo de un banco extranjero a iProfesional.

La medida del BCRA trajo polémica entre los economistas por la mayor exposición al riesgo soberano

Ayuda en medio de ganancias acotadas

¿No hay ruido por tener más riesgo en la cartera? En los bancos cuentan que la exposición de la industria al sector público es baja, y que podrían haber comprado bonos del Tesoro de haberlo querido hace tiempo. "Lo podríamos haber hecho antes. Hay una parte de las Leliq en cartera de los bancos que no tienen correlato con los encajes. Y los bancos podrían haber vendido esas Leliq para comprarle bonos al Gobierno. Pero no lo hicieron. Lo podrían haber hecho antes si tenían algún incentivo económico", explicó el ejecutivo.

"Desde el punto de vista económico no es que te vas a llenar de plata, es un resultado más, adicional. Los bancos están muy regulados. Te ayuda un poco a mejorar eso pero no tanto. No te cambia la vida", definieron desde otra entidad privada a iProfesional.

Lo cierto es que el sector viene golpeado por la inflación y los escasos negocios en los últimos años. Los balances que están apareciendo marcan ese desafiante panorama. Banco Supervielle y Macro, por ejemplo, mostraron números del primer trimestre de este año donde queda evidenciado los menos márgenes.

"Grupo Supervielle presentó resultados que reflejan la compleja situación que enfrenta el sector bancario argentino en general: compresión de márgenes por tasas activas y pasivas reguladas, caída de margen financiero, mayor impacto del ajuste por inflación, y un bajo nivel de actividad económica que se traduce en una menor la demanda de créditos", definió un informe de Capital Markets Argentina sobre la entidad.

Supervielle obtuvo una utilidad de $189 millones en el primer trimestre de este año, un 71% inferior al resultado de igual trimestre de 2020 ($647 millones) y un 80% menos que en el cuarto trimestre del 2020 ($947 millones).

Lo mismo le pasó al Banco Macro. Mostró un resultado neto de $2.187 millones en el primer trimestre, un 77% menor al resultado de igual trimestre de 2020 ($9.605 millones) y un 39% inferior a la ganancia de $3.585 millones del trimestre anterior.

La calificadora no modificó la nota de los bancos argentinos tras la medida oficial

Sin impacto negativo en el corto plazo

La noticia tampoco fue negativa para las calificadoras de riesgo, que en otro momento hubieran salido a bajar la nota de los bancos o al menos, empeorar las perspectivas. Moody's Investor Services, por ejemplo, dijo: "La Comunicación A 7290 emitida el pasado 27 de mayo por el Banco Central de la República Argentina no tendría impacto a corto plazo en la calidad crediticia de las entidades calificadas".

¿Por qué?: la agencia de rating advierte cuatro aspectos a tener en cuenta:

-"Una convalidación de tasas superiores en los bonos del tesoro respecto a las Leliqs, sumado a la exención a ingresos brutos de los primeros, podría incrementar la exposición a los mismos en búsqueda de una mayor rentabilidad, implicando un deterioro de la calidad crediticia de las entidades financieras".

-"Sin embargo, ante un escenario de estrés para los títulos públicos, el riesgo de liquidez sería mitigado por el mecanismo de liquidez inmediata a través de la recompra de títulos establecido por el BCRA en la Comunicación "A" 7291. En la misma, esta entidad se compromete a adquirir los títulos que hayan sido integrados a un precio levemente por debajo del precio de mercado".

-"Dado que los bancos han venido limitando su exposición al Tesoro Nacional tanto por límites regulatorios, como por el riesgo implícito que este conlleva, esperamos que la migración a dichos instrumentos sea moderada".

-"Actualmente, las Leliq integradas equivalen a aproximadamente del 6% del activo total de los bancos. De esta manera, la exposición al Crédito del Sector Público podría aumentar de su actual 12%, incluyendo los bonos que ya son utilizados para la integración de efectivo mínimo".

Para otro ejecutivo de bancos, de todas formas, la medida del BCRA de alguna manera rompe con la medida prudencial que había antes. "Pero al ser optativa no debería haber un incremento sustancial de riesgo al Gobierno. No la hace tan dañina, además en principio te imprimirá todos los pesos que quiera, con lo cual no hay miedo a hagan default de la deuda en pesos", advirtió.

En el sector dicen que nadie va a "tirarse de cabeza" a los bonos que emite Guzmán, pero que los magros resultados y los márgenes tan acotados de ganancias podrían potenciar una rotación mayor a la que hubieran querido en otro momento. "En algo ayuda a mejorar los balances, no es la gran cosa, pero algo es algo", resumió otro banquero.