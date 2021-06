Las 4 claves que explican por qué los bonos y acciones argentinas se suben a la fiesta de los mercados

Hay un mayor flujo de inversiones hacia los mercados emergentes que "derraman" en la Argentina. Además, las cuentas sobre las reservas, elecciones

Después de transitar por un extenso desinterés por parte del mercado, los activos argentinos están plenamente acoplados al boom que están viviendo los mercados emergentes. Con Wall Street inmerso en un mar de dudas, y después de haber otorgado importantes ganancias, los inversores están apostando a otras plazas más rezagadas. En ese pelotón está la Argentina, que si bien muchas veces quedó excluida de los vientos favorables que venían del exterior, en este caso está viéndose beneficiada. ¿Es todo efecto "arrastre" o hay algún driver local que permite entusiasmar más allá de copiar lo que está pasando en la región?

Los números marcan la mejora que están mostrando los activos argentinos. El Merval sube más de 23% en dólares desde mínimos de abril, el riesgo país -indicador que elabora el JP Morgan- cede 138 puntos básicos desde mediados de abril y quebró la barrera de los 1.500 (está en 1.480 unidades). Por ende, los bonos en dólares suben más del 10% desde mayo.

Claro que el contexto ayuda: Brasil está creciendo fuerte (1,2% en el primer trimestre del año), lo que marca buenos augurios para los activos financieros de ese país; y China vuelve a ser factor de atracción para aquellos que buscan rentabilidades más interesantes. O sea, el mundo "emergente" está en el foco de los portfolio managers.

La avalancha de dólares que ingresaron por los exportadores mejoran las reservas netas del BCRA

Y un día llegaron los dólares

Según el jefe de trading de un banco europeo, que pidió no ser identificado, la Argentina se está acoplando al giro que están haciendo los inversores hacia mercados emergentes con algunas particularidades. "No es que haya mucho volumen, de hecho el trading de los bonos es mínimo. Con lo cual con alguna compra marginal suben. No estamos notando demasiado interés puntual", detalló en diálogo con iProfesional.

El ejecutivo, no obstante, destaca que hay algunos factores que ahora le juegan a favor a la Argentina. "Hay todavía mucha incertidumbre, y la verdad es que el país no atrae a los inversores, pero cuando se ponen a mirar precios y salen a comprar en forma regional, algo te derrama", explicó.

¿Qué es lo que miran estrictamente los inversores al momento de poner algunas "fichas" en los otrora alicaídos activos argentinos?. En lista, aparecen:

-Ingreso de dólares comerciales: recientemente se conoció que el campo liquidó u$s3.500 millones durante mayo, una cifra récord, gracias a los precios altos de las materias primas (soja principalmente). Así, en los primeros cinco meses del año ya vendieron en el mercado local de cambios más de u$s13.000 millones.

-Mejora de las reservas netas: con ese aluvión de dólares que llega desde el sector exportador, el Banco Central finalmente pudo mejorar su nivel de reservas netas, o sea su verdadero "poder de fuego". Así, calculan en el mercado, pasaron de casi u$s2.000 millones a más de u$s5.500 millones en la actualidad. Esto, además, mejora la capacidad de repago de la deuda, algo que miran los inversores para decidir si compran o no bonos soberanos.

-Club de París y un acuerdo con el FMI: transitando los 60 días de gracia que otorga automáticamente el vencimiento por u$s2.400 millones que no se cumplió el lunes, en el mercado creen que habrá algún tipo de mecanismo para que el país no caiga abiertamente en default con el Club de París. Se cree que habrá alguna carta de intención con el FMI o el regreso del artículo IV que permita estirar la definición.

-Expectativa electoral: otro condimento que empieza a verse entre los inversores es la apuesta electoral o el "trading" electoral. Esto es, en base a que al oficialismo no le irá muy bien en las legislativas de este año. Algunos bancos como el Citi o BTG Pactual plantearon escenario en donde los activos argentinos tienen más potencial de suba en caso de que el Frente de Todos no triunfe con holgura. La entidad estadounidense incluso puso overweight a algunos títulos argentinos porque cree que se incrementan las chances de que al Gobierno no le vaya bien.

Daniel Marx advierte por el segundo semestre en términos de acumulación de reservas en la Argentina

Pagos y menos verdes, misma incertidumbre

Claro que estos factores, para algunos, son momentáneos y no habría que "enamorarse" de ellos. Por ejemplo, la abultada liquidación de dólares que le permite al BCRA aumentar reservas se terminará en poco más de un mes cuando estacionalmente haya pasado las ventas de la cosecha gruesa.

Para Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, hacia adelante pueden afectar la acumulación de reservas los pagos netos a organismos internacionales. Sucede que en el segundo semestre hay vencimientos de capital con el FMI por el equivalente a u$s3.800 millones -más pagos de intereses por u$s600 millones. De todos modos, estiman que es muy probable que la asignación de los DEGs por el equivalente a u$s4.400 millones sea utilizada para hacer frente a estos vencimientos.

"Las dificultades para generar oferta neta de divisas -en particular por financiamiento-, en momentos en que la estacionalidad del comercio exterior no jugará a favor, la posibilidad de que el déficit fiscal sea mayor al esperado -mayor asistencia COVID y subsidios a tarifas-, con su correlato en laemisión monetaria, y sus efectos sobre expectativas y decisiones de los agentes económicos representan los principales desafíos que enfrenta el Gobierno para continuar acumulando reservas", dice Quantum.

Se mira en el mercado si habrá acuerdo con el FMI antes de las elecciones legislativas

Por otro lado, ya estará "priceado" el no default con el Club de París pero no habrá un programa firmado con el FMI. "No se trata de si existe un acuerdo con el FMI, sino de si se trata de un programa económico light. El ciclo electoral todavía plantea una restricción para eso. No hay duda de que un programa del FMI es la única alternativa para evitar el incumplimiento de pagos sin perspectivas de acumular 18.000 millones de dólares del próximo año". sostiene Siohban Morden, managing director de Amherst Pierpont Securities.

La especialista afirma que la preocupación no es si existe un programa con el FMI, "sino si los criterios del programa muestran un cambio de política suficiente hacia la moderación que mejore el pago de la deuda a mediano plazo".

¿Cuál es el driver que motiva la suba de los activos argentinos? Para los inversores, ninguno muy convincente ni sustentable en el tiempo.