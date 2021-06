Esta inversión gana adeptos: le da pelea a la inflación y permite contar con el dinero en 48 horas

Te permite proteger el dinero ante los constantes aumentos en los precios y tiene una ventaja clave ante los plazos fijos tradicionales y UVA

Los expertos vaticinan que la Argentina tendrá en 2021 una inflación que se ubicará entre el 40 y el 50%, cifra que obliga a los ahorristas a buscar, entre las herramientas que ofrece el mercado, una alternativa acorde a su tolerancia al riesgo para mantener el poder adquisitivo de los pesos.

Es que no se puede perder de vista que el IPC cerró el primer cuatrimestre del año con un incremento fuerte (16,7%, el peor arranque desde 2002) y así, quien deje su dinero durmiendo en la caja de ahorro del banco, pierde por goleada.

Y una de las opciones más habituales para el público conservador, como los plazos fijos tradicionales -con un rendimiento para colocaciones de hasta 1 millón de pesos de 37% anual- no deja de perder mes a mes contra el aumento promedio de los precios, lo que le quita atractivo mientras el BCRA no suba sus tasas.

Otro de los candidatos para afrontar la escalada de los costos son los plazos fijos UVA (y su nueva variante precancelable), ya que permiten obtener una renta superior a la inflación al estar ajustados por el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más un extra de 1% o 2% anual. Pero esta herramienta tiene un punto negativo que hace que los interesados lo piensen bien antes de ingresar: demanda que los fondos queden paralizados por 90 días.

Frente a la inflación, los plazos fijos UVA son buena alternativa, pero hay que inmovilizar el dinero por 30 días

Sin embargo, hay otra alternativa disponible en el mercado que se muestra más flexible ante imprevistos y no deja de ganar cada día más usuarios.

Se trata de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) "inflation linked", que están compuestos por bonos que ajustan por CER y tiene una tasa nominal anual variable estimada entre el 49 y el 52%.

Cabe destacar que los bancos, en general, suelen tener fondos que ajustan por inflación, al igual que los ALyC (agentes de bolsa) y los rescates, en promedio demandan 48 horas.

Conservar capital y no perder poder de compra

En diálogo con iProfesional, Alejandro Bianchi, experto en finanzas personales y fundador de Asesor de Inversiones, explicó que esta herramienta "protege" de la escalada de precios a quienes apuesten por ella. "Como el Gobierno está pisando el dólar por ser un año de elecciones y la inflación se encuentra en ascenso por el aumento desmedido de la base monetaria del año pasado, esta alternativa se vuelve más atractiva", destacó.

Regina Martínez Riekes, fundadora y directora ejecutiva de Amauta Inversiones, coincidió con su colega y agregó que con la proximidad de los comicios legislativos y el precio de la soja en valores históricos, las autoridades "se pueden dar el lujo" de comprar divisas norteamericanas y mantener la cotización del billete verde "pisada", panorama que permite vislumbrar que el ritmo de los aumentos de precios estará por arriba de la devaluación.

"Para ponerlo en números: en abril, la inflación minorista fue de 4.1%, mientras que, el dólar oficial se devaluó solamente un 1.7%. Esto da lugar a lo que se denomina atraso cambiario, con lo cual, por lo menos hasta las elecciones (ya que esto es muy dinámico) la estrategia es posicionarse sobre activos que ajusten por inflación en lugar de opciones que vayan a devaluación o dólar linked", marcó la especialista.

Por tal motivo, Martínez Riekes destacó que el FCI inflation linked "es una herramienta que se está recomendando mucho, pero es importante saber que estás asumiendo un riesgo porque tienen un valor de mercado que puede oscilar", pero a la vez resaltó que "ante cualquier eventualidad, tenés una opción de rescate" y los ubicó en el universo de quienes no están buscando opciones inmediatas.

"Si realizás cortes en mediano o largo plazo es probable que le ganes a la inflación, pero en períodos cortos, no", subrayó.

Por su parte, Bianchi, quien ve a esta herramienta como una de las que tendrán mejor rendimiento de aquí hasta los próximos comicios, señaló que el contexto local los convirtió en una opción para los inversores de perfil conservador, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo con alternativas de índole variable.

FCI inflation linked, una alternativa cada vez más recomendada por expertos

"Como la Argentina es un país que defaulteó 7 veces, es complejo decir que un bono es para un perfil conservador. No tenemos, prácticamente, inversiones conservadoras, y si las hay no entran en el mismo perfil de lo que estas inversiones son en otros países. Normalmente, se piensa a las de renta fija para quienes tienen menos tolerancia al riesgo, porque poseen un rendimiento esperable en el tiempo. Pero en la Argentina la cesación de pagos de los gobiernos hacen que las opciones de renta fija no sean seguras porque después aparecen las reestructuraciones o las quitas y eso golpea el precio de los bonos, que actualmente están muy deprimidos", apuntó el experto en finanzas personales.

Así, ante la necesidad de repensar la estrategia de armado de cartera con herramientas capaces de ganarle a la inflación, estos FCI -que permiten a distintos perfiles acceder a un portfolio diversificado y administrado por un gestor profesional- se destacan como una opción para mantener el poder de compra y además tienen el plus de un rápido rescate del dinero ante imprevistos.