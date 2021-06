Cinco economistas muy prestigiosos se juntaron para darle vida a una nueva consultora

Liderados por Martín Rappetti, estos economistas salieron al mercado de la consultoría con una visión que concilia inversión productiva y la equidad social

Cinco economistas de trayectoria se unieron para crear una nueva consultora económica, bajo el nombre de Equilibra con el fin de "ofrecer una visión de desarrollo económico que concilie dos objetivos clave, pero muchas veces en tensión: la inversión productiva y la equidad social".

Se trata nada menos que de Martín Rapetti, director de la Maestría en Economía de la Universidad de Buenos Aires, fue director de Desarrollo Económico de CIPPEC y se desempeña como investigador del CONICET; el ex director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina; el ex director de ANSES y diputado, que también fue director del Banco Hipotecario y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Diego Bossio; Lorena Giorgio, quien hizo toda su carrera en Econviews, y Gabriel Delgado, conocido por su carrera en el INTA y ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, dialogó con iProfesional sobre el nacimiento de este proyecto y contó que el motor que impulsa al equipo de trabajo es "una ambición transformadora y nos guía el rigor profesional".

Lorenzo Sigaut Gravina, miembro fundador de Equilibra, cuenta cómo funciona la consultora.

El primer trabajo publicado

Basados en ese concepto, el pasado 7 de junio, presentaron el primer Brief Mensual en el que analizan tres escenarios posibles para la Argentina de cara al segundo semestre. Uno en el que las restricciones por la pandemia se relajan hacia agosto y se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con ese contexto, prevén que la economía crecerá 7%.

En un segundo escenario, en el que el acuerdo con el Fondo llega antes, las restricciones por el Covid-19 finalizan con mayor anticipación y se evita el default con el Club de París, el PBI crecería un 8% gracias a una mayor reactivación económica.

Y, finalmente, con un contexto de restricciones más largas, saturación del sistema sanitario, dificultades en la negociación con el FMI y un default no controlado con el Club de París, vaticinan que el PBI evolucionaría apenas un 5,5%.

Para todos los escenarios mencionados, destacan que el contexto internacional jugará a favor para el país por el elevado precio de los commodities y que, si bien el país no puede aprovechar el beneficioso escenario de tasas internacionales, sí se verá favorecido por la decisión del Fondo Monetario Internacional de reintegrar los Derechos Especiales de Giros (DEG) para ayudar a las naciones a salir de la pandemia.

Equilibra entra a competir en el mercado de las consultorías económicas con una estructura novedosa de trabajo.

Tres propuestas en un solo proyecto

El trabajo cuenta con el aval del background acumulado durante años de trabajo, que les permitió formar un centro de investigación, un think-tank y una consultora, todo junto en el mismo espacio.

"Nuestro centro de análisis económico está integrado por profesionales de diversas procedencias y saberes complementarios. Tenemos un equipo con amplia experiencia en gestión pública, consultoría privada, investigación académica y diseño de políticas públicas", cuenta Sigaut Gravina.

Respecto de la manera de trabajo, detalla que, en Equilibra se organizaron de una forma novedosa, integrando tres dimensiones habituales del análisis económico:

El seguimiento de la coyuntura,

El análisis estratégico y diseño de políticas públicas y

La investigación y formación académica.

Realizan estas actividades en tres áreas que interactúan permanentemente:

1. Análisis macroeconómico: Se dedican al análisis de la coyuntura económica y política de la Argentina y la región. "Elaboramos informes mensuales y semanales, brindamos charlas y ofrecemos asesoramiento a empresas, cámaras, sindicatos y demás organizaciones", detalla Sigaut Gravina.

2. Análisis estratégico: Como un think-tank, realizan estudios vinculados al desarrollo económico de mediano y largo plazo de la Argentina, focalizados en temas específicos y sectoriales.

3. Investigación económica: Como un centro de investigación académica, hacen estudios rigurosos vinculados a los temas que trabajan las otras áreas, brindando fundamentos sólidos para nutrir sus análisis y productos.

"Asimismo, desarrollamos material pedagógico para los cursos que los miembros de nuestro equipo dictan en las carreras de grado y posgrado en las distintas universidades del país y el extranjero", agrega el miembro fundador de Equilibra.

Sigaut Gravina menciona que es un gran desafío encarar este proyecto y que lo han hecho convencidos de que, "en un país pendular como la Argentina, creemos en la necesidad de tender puentes, también desde la economía".