El cierre de "granjas de minado" en China le costó u$s300.000 millones al Bitcoin

El Bitcoin (BTC) cayó en las últimas horas hasta cerca de los u$s30.000 afectado por el cierre de granjas de minado en China y un posible aumento en las regulaciones en el país asiático, y viene en desplome después de haber superado los u$s41.000 a principios de semana.

China cerró el fin de semana 26 grajas de criptomonedas. La renovada represión eliminó casi 300.000 millones de dólares en valor del mercado total de divisas digitales desde el pasado viernes, cuando un importante centro de minería de bitcoins ordenó a los mineros que cerraran sus operaciones.

La mayor criptomoneda llegó a tocar los u$s33.400 en la mañana del domingo, casi un 20% por debajo de los u$s 41.200 que cotizó el martes pasado por la tarde. Sin embargo, hoy mantiene la tendencia a la baja y no encuentra piso.

Caída del hashrate

El llamado "hashrate" -la unidad de medida que explica la potencia de procesamiento de la cadena de bloques de Bitcoin- está cayendo significativamente en China a medida que el gobierno de ese país avanza con cierres de locales en los que se mina la criptomoneda, lo cual está afectando su precio a nivel mundial, dado la cantidad de transacciones de la red que se certifican en ese país.

De hecho, una estimación por la Universidad de Cambridge cifra en cerca del 65% de la minería de Bitcoin del mundo se llevó a cabo en China en abril de 2020.

"A largo plazo, la mayoría considera que la salida de China es positiva, pero en el corto plazo puede generar ventas de inventario", dijo Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre en el intercambio de criptoderivados FTX, citado por Bloomberg.

Uno de los factores citados ha sido la preocupación de que China tome medidas drásticas contra la minería en medio de las preocupaciones sobre el uso de energía y accidentes mortales de carbón.

La ciudad de Ya'an, en la región suroeste de Sichuan, prometió a las autoridades provinciales eliminar todas las operaciones mineras de Bitcoin y Ether dentro de un año, dijo una persona con conocimiento de la situación, según Bloomberg.

Según un informe del Global Times, respaldado por el Partido Comunista, cierre de muchas minas de Bitcoin en la provincia ha provocado el cierre de más del 90% de la capacidad minera de Bitcoin de China.

Además, los fantasmas de la caída del mercado de valores vuelven a acechar a Bitcoin, al tiempo que la nueva fortaleza del dólar en el mundo debilitó a la criptomoneda. La enorme correlación inversa de precios demostró que los inversores vendieron sus acciones y tenencias de Bitcoin y buscaron seguridad en lo que consideraban un mejor refugio: el dólar.

Colapso

Nassim Nicholas Taleb, escritor y ex operador de bolsa reconocido por haber advertido sobre los riesgos del mercado de hipotecas de los Estados Unidos antes de la crisis financiera global de 2008, señaló en un documento que el Bitcoin, principal criptomoneda, perderá todo su valor en el largo plazo.

"Bitcoin no satisface la noción de ‘moneda sin gobierno’ (ha demostrado que ni siquiera es una moneda), no puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo (su valor esperado no es superior a 0), no puede funcionar como una cobertura fiable contra la inflación y, lo peor de todo, no constituye, ni siquiera remotamente, un refugio seguro para las inversiones, un escudo contra la tiranía del gobierno o un vehículo de protección para episodios catastróficos", introduce el especialista en un resumen de su publicación.

Nassim Nicholas Taleb advierte sobre el futuro del bitcoin

El argumento es que la cantidad limitada de bitcoins -se acuñarán 21 millones, ni uno más- hará que cuando se alcance el máximo esa actividad pierda atractivo para los mineros, y con ello el valor de la criptomoneda no pueda mantenerse en el tiempo.

Otro punto importante tienen que ver con sus defectos como sistema de pago, los altos costos y tardanzas de su sistema, y la contradicción entre un activo que aspira a ser medio de pago pero al mismo tiempo genera ganancias más que nada por la aparentemente constante disparada de su precio.

Taleb es crítico de Bitcoin desde hace años y ha ofrecido numerosas conferencias en las que compara a la criptomoneda con una estafa- y al movimiento de su precio como a una burbuja.

El valor de Bitcoin es 0

"El sistema establece una colaboración adversa entre los llamados ‘mineros’, que validan las transacciones haciéndolas constar en un libro de contabilidad público; éstos obtienen monedas como recompensa más una cuota de las transacciones subyacentes, es decir, las transferencias de monedas entre las partes. El método de prueba de trabajo tiene un grado de dificultad ajustable en función de la velocidad de las transacciones, que pretende, en teoría, mantener el incentivo lo suficientemente alto para que los mineros sigan operando el sistema. Tales ajustes conducen a un aumento exponencial de la potencia de los ordenadores, lo que hace que en el momento de escribir este artículo se exija una energía onerosa al sistema, energía que puede encontrar sustituto en otros usos computacionales y científicos", empieza Taleb, sin dejar de lado las críticas al consumo de energía. Pero su punto es otro.

Malos pronósticos para el futuro del bitcoin

"Los mineros obtienen su compensación tanto del señoraje (el valor de mercado de un bitcoin menos sus costes de minería) como de las tasas de transacción en el momento de la validación -con el plan de cambiar a las tasas de transacción como únicos ingresos cuando se agoten las monedas, que están limitadas a un número fijo", continuó.

"Un atributo central es que bitcoin depende de la existencia de esos mineros a perpetuidad", continúa el paper antes de concluir: "No podemos esperar que una anotación en un libro de contabilidad que requiere un mantenimiento activo por parte de personas interesadas e incentivadas mantenga su presencia física, una condición para el valor monetario, durante un periodo de tiempo tan largo -y, por supuesto, no estamos seguros de los intereses, la mentalidad y las preferencias de las generaciones futuras. Y una vez que el bitcoin cae por debajo de su nivel, choca con una barrera de absorción y se queda en 0″.

Por eso, el bitcoin para Taleb vale exactamente cero: "El oro y otros metales preciosos son en gran medida de mantenimiento no se degradan a lo largo de un horizonte histórico, y no requieren mantenimiento para refrescar sus propiedades físicas a lo largo del tiempo. Las criptomonedas requieren una cantidad sostenida de interés en ellas".