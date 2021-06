MSCI dejó a la Argentina fuera de todos los índices: qué significa que ahora sea "mercado standalone"

El país sufrió una recalificación peor de lo esperada. Mantenía el nivel de emergente de 2018, pero ahora su situación empeoró, según MSCI

Argentina sufrió este jueves un duro revés, peor de lo esperado por los analistas, de parte de la calificadora de riesgo MSCI. La compañía degradó al país al nivel de "mercado Standalone", que está por debajo de Emergente y de Frontera.

Según se informó en un comunicado, el país fue ubicado dentro del grupo de mercado de "Standalone" (ser único), luego de tres años de haber ascendido a la categoría de Emergente, un indicador que orienta a los fondos de inversión a tomar decisiones. Esto significa que el país, considerado como mercado, tiene dificultades peculiares que impiden su ubicación en categorías normales como "Frontera" o "Emergente". Esta es una situación que evidencia la falta de previsibilidad y espanta a los fondos de inversiones.

Argentina mantenía el nivel de Emergente desde 2018 y en esa categoría estaba acompañada por Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Lo sorprendente es que Argentina tampoco quedó en la categoría de Mercado de Frontera, sino que se fue al descenso directo a "Standalone".

"La prolongada severidad de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice MSCI de Mercados Emergentes", dijo Craig Feldman, jefe global de investigación de Gestión de Índices de MSCI.

"Los índices MSCI Standalone Market no están incluidos en el MSCI Emerging Markets Index ni en el MSCI Frontier Markets Index. Sin embargo, estos índices utilizan los criterios metodológicos de los Mercados Emergentes o de los Mercados Fronterizos en cuanto a tamaño y liquidez", se explicó.

Ahora, Argentina compartirá la categoría "Standalone" con Jamaica, Panamá, Trinidad & Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabue, Líbano y Palestina.

"Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores de Argentina", agregó Craig Feldman.

Un golpe inesperado

El batacazo fue total. No sólo porque el país quedó casi literalmente afuera del mundo, sino porque los inversores esperaban que el descenso a mercado de Frontera iba a traer nuevos flujos de fondos y ahora no sólo no habrá eso, sino que se estima una "desinversión" ya que muchos habían comprado especulando con el rumor (irse a frontera desde emergente) y ahora tendrán que vender.

Esto es así no porque quieran, sino debido a que por reglamento de estos fondos no pueden tener en cartera activos de un país que ni siquiera está catalogado como "de frontera".

"Muy mala noticia. No creo que sea un tema de fundamentals macro. Para mí es un tema de falta de credibilidad como país y una historia que no ayuda. Tenemos que empezar a preocuparnos por nuestros inversores porque en un mundo global, los necesitamos para crecer y generar empleo", tuiteó Javier Timmerman, socio de AdCap Securities y uno de los argentinos con más experiencia en Wall Street.

Además del cepo, en el mercado creen que el brutal descenso tiene que ver con la falta de credibilidad en el gobierno

Un camino sinuoso

El camino descendente de las acciones argentinas viene desde hace rato. En el índice Emergente, las únicas 3 empresas del país que integraban ese índice (YPF, Globant y Adecoagro) lo hacían con una ponderación de solamente del 0,21% en cantidad de empresas y 0,10% en términos de capitalización.

El paso a Frontera hubiera hecho que sumarán más acciones y una ponderación mayor: se estimaba en torno al 23%, cerca de Vietnam y mayor a Marruecos e Islandia.

La historia de la Argentina y sus idas y vueltas en el MSCI viene de vieja data. En 1988 cuando MSCI creó su categoría de mercados emergentes, Argentina comenzó formando parte de ese grupo. Sin embargo, el ingreso oficial de las acciones de empresas locales se concretó en 1992. Años más tarde, en plena crisis macroeconómica del 2001, Argentina logra superar el proceso de revisión conservando su categoría hasta el año 2009 donde, impulsado por los controles de capital instituidos por el gobierno, MSCI decide reclasificar al país dentro de la categoría mercado de frontera.

En el 2016 el gobierno pide entrar en un periodo de consulta para ingresar nuevamente al índice de mercado emergentes. El mismo fue rechazado en 2017 sin embargo, finalmente en 2018 fue aprobada nuevamente la reclasificación, la cual se concretó oficialmente en el 2019. En ese entonces Argentina pasó a formar parte del mencionado índice con 8 empresas que luego quedó reducida a a 3. El año pasado la Argentina atravesó una situación de revisión similar a la actual en la que MSCI decidió mantener al país en el índice emergente. Ahora, quedó en la "desafiliación".