Bomba: Argentina ni siquiera es mercado de "frontera", ¿cómo impacta en acciones argentinas?

Mientras que se esperaba que el país sea catalogado como mercado de "frontera" en lugar de "emergente", quedó aún más rezagado. El cepo, la clave

Finalmente las acciones argentinas no jugarán ni en la "C" de los mercados globales. Para sorpresa de los operadores, el país -que hasta entonces formaba parte del universo "emergente"- cayó sorpresivamente a la "D" y está virtualmente "desafiliado".

La compañía que realiza los índices, el MSCI, envió a los papeles locales a competir en el nada apetecible "StandAlone Market", donde figuran en soledad naciones como Jamaica, Trinidad y Tobago, Malta, Zimbabwe, Líbano y Palestina.

Caer a este estatus es no haber sido calificado para ser de "frontera", la categoría siguiente de emergente y la que gran parte del mercado especulaba que iba a terminar siendo el destino de la Argentina.

Mediante un comunicado, el MSCI anunció que clasificará el índice MSCI Argentina de mercados emergentes a "estado de los mercados independientes, coincidiendo con la revisión del índice semestral de noviembre de 2021".

"Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capitales en el mercado de valores de Argentina", dijo Craig Feldman, director global de índicesManagement Research y miembro del Comité de Políticas del índice MSCI.

El MSCI dijo que la baja de categoría tiene que ver con el cepo y los controles cambiarios

La culpa es del cepo al dólar

"A pesar de que el índice MSCI Argentina sigue siendo replicable dado que solo los listados extranjeros son elegibles para su inclusión en el índice, la severidad prolongada de los controles de capitales sin resolución no está en línea con el criterio de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets. Esto ha llevado a la reclasificación a estado de mercados independientes", dice el comunicado del MSCI (que nada tiene que ver con el banco estadounidense Morgan Stanley).

El batacazo fue total. No sólo porque el país quedó casi literalmente afuera del mundo, sino porque los inversores esperaban que el descenso a mercado de Frontera iba a traer nuevos flujos de fondos y ahora no sólo no habrá eso, sino que se estima una "desinversión" ya que muchos habían comprado especulando con el rumor (irse a frontera desde emergente) y ahora tendrán que vender.

Esto es así no porque quieran, sino debido a que por reglamento de estos fondos no pueden tener en cartera activos de un país que ni siquiera está catalogado como "de frontera".

"Muy mala noticia. No creo que sea un tema de fundamentals macro. Para mí es un tema de falta de credibilidad como país y una historia que no ayuda. Tenemos que empezar a preocuparnos por nuestros inversores porque en un mundo global, los necesitamos para crecer y generar empleo", tuiteó Javier Timmerman, socio de AdCap Securities y uno de los argentinos con más experiencia en Wall Street.

Además del cepo, en el mercado creen que el brutal descenso tiene que ver con la falta de credibilidad en el gobierno

Un camino sinuoso

El camino descendente de las acciones argentinas viene desde hace rato. En el índice Emergente, las únicas 3 empresas del país que integraban ese índice (YPF, Globant y Adecoagro) lo hacían con una ponderación de solamente del 0,21% en cantidad de empresas y 0,10% en términos de capitalización.

El paso a Frontera hubiera hecho que sumarán más acciones y una ponderación mayor: se estimaba en torno al 23%, cerca de Vietnam y mayor a Marruecos e Islandia.

La historia de la Argentina y sus idas y vueltas en el MSCI viene de vieja data. En 1988 cuando MSCI creó su categoría de mercados emergentes, Argentina comenzó formando parte de ese grupo. Sin embargo, el ingreso oficial de las acciones de empresas locales se concretó en 1992. Años más tarde, en plena crisis macroeconómica del 2001, Argentina logra superar el proceso de revisión conservando su categoría hasta el año 2009 donde, impulsado por los controles de capital instituidos por el gobierno, MSCI decide reclasificar al país dentro de la categoría mercado de frontera.

En el 2016 el gobierno pide entrar en un periodo de consulta para ingresar nuevamente al índice de mercado emergentes. El mismo fue rechazado en 2017 sin embargo, finalmente en 2018 fue aprobada nuevamente la reclasificación, la cual se concretó oficialmente en el 2019. En ese entonces Argentina pasó a formar parte del mencionado índice con 8 empresas que luego quedó reducida a a 3. El año pasado la Argentina atravesó una situación de revisión similar a la actual en la que MSCI decidió mantener al país en el índice emergente. Ahora, quedó en la "desafiliación".