Arriazu: "Argentina ha estafado un montón de veces, siempre pedimos prestado y luego no queremos pagar"

"Ahora toda la política económica está basada en las elecciones: vacunación, darle ingreso a la gente, tratar de evitar que se escape el dólar, tratar de bajar de alguna manera la inflación", consideró el economista Ricardo Arriazu, socio fundador de Arriazu Macroanalistas, en una entrevista televisiva en la que también advirtió que "la Argentina acumula una serie de desequilibrios".

"Cuando miramos en el corto plazo son siempre fluctuaciones de una declinación que ya lleva décadas", precisó el analista. "Desde diciembre hasta julio hubo una mejora fiscal silenciosa e importante. Ahora toda la política económica está basada en las elecciones. Vacunación, darle ingreso a la gente, tratar de evitar que se escape el dólar, tratar de bajar de alguna manera la inflación".

Aguantar la situación

En este sentido, el economista observó que el Gobierno está en condiciones de aguantar la situación porque generó reservas suficientes al principio de la gestión. Sin embargo, advirtió: "Ya empezamos a ver los problemas de desconfianza". Y añadió: "Hasta fin de año, a favor: la plata que van a poner y el aumento de precios internacionales que está bajando un poco. En contra: la desconfianza. Y cuando la desconfianza supera la confianza, la economía se cae".

A propósito del descenso de la Argentina de "mercado emergente" a la categoría standalone por parte de Morgan Stanley Capital International (MSCI), Arriazu analizó: "Hay países como Panamá que no están tan mal, el resto está muy mal. La Argentina ya tenía acceso a los mercados de crédito público y privado. Parte del problema por lo cual nos bajan dos categorías son los controles de cambio".

En la entrevista en LN+, añadió: "Si la Argentina hace las cosas bien hechas, no importa en qué categoría esté. La gente no es tonta y dirá si hay oportunidades para invertir".

Y continuó: "Los fondos de inversión están prohibidos de invertir en países como este. Pero, si la Argentina hace las cosas bien, el sector privado puede conseguir recursos en el exterior, prefinanciación de exportaciones".

Asimismo, el economista consideró que esta situación es, en buena medida, consecuencia del gobierno de Alberto Fernández, aunque también argumentó que esta situación viene de larga data. "La Argentina ha estafado a lo largo de la historia un montón de veces: 8 veces defaulteó. Siempre pedimos prestado y después no queremos pagar", argumentó.

Sobre una posible devaluación, el economista consideró: "De acá hasta las elecciones, como desde noviembre hasta acá, ganaron reservas. Con los controles de cambio, a menos que haya un cisne negro, claramente pueden aguantar. Puede haber un cisne negro si radicalizo el discurso o hago cosas muy extremas que cambie la confianza, me puede generar más pérdida de reserva. Pero digo que hasta las elecciones la política económica va a seguir exactamente como está".

Problemas post electorales

De todas formas, para el analista, el problema del Gobierno puede venir luego de las elecciones, cuando empiece a pensar en pagarle al Fondo Monetario. "El año que viene hay que pagarle, pero es imposible. No hay manera de conseguir un superávit comercial como para poder pagar esa deuda, lo que hay que hacer es renovarla, pero en ese acuerdo, la pregunta del Gobierno es ‘Qué me van a pedir'. Luego, la otra alternativa es que diga ‘No quiero pagarla' y entonces será un paria en los mercados financieros internacionales, mucho más de lo que es la Argentina hoy en día".

Y continuó: "Entonces, entraríamos en la parte económica cambiaria tipo Venezuela. Es decir, intento mantenerme, pero la desconfianza hace que tenga que pegar saltos".

"Estoy de acuerdo con el ministro Guzmán en que el tipo de cambio no está tan atrasado, pero, como todo el mundo cree que está atrasado eso genera presión y, al mismo tiempo, hay que ver qué va a pensar nuestro acreedor máximo que es el FMI. Si vuelven a hacer los errores de 2018 de no darse cuenta de cómo funciona una economía bimonetaria y me intentan poner el sistema cambiario que me impusieron ese año, estoy en problemas. Ahora, si vuelven a la época del '70 o del '80, entonces posiblemente haya un pequeño salto cambiario, pero nada dramático", concluyó.