Cuáles son las mejores alternativas de inversión en un mercado "nervioso", según el experto financiero Norberto Sosa

¿Cómo defenderse de un mercado "más nervioso", como el que prevé Norberto Sosa, economista y director de Invertir en Bolsa (IEB)? ¿Cuáles podrían ser las alternativas para no perder frente al siempre convulsionado escenario preelectoral?

¿Habrá devaluación abrupta? A continuación, los principales puntos del diálogo de Sosa con iProfesional

-¿Le cree a Martín Guzmán cuando dice que no habrá una devaluación en el mercado "oficial"?

-En realidad, el BCRA devalúa al peso todos los días unos centavos, por lo que vamos a convenir que cuando nos referimos a "que no habrá devaluación", estamos pensando en que no se registraría un salto abrupto un día determinado. En ese sentido, le creo a Guzmán que esa es su intención, así como también que el MEP y el CCL estén lo más tranquilos posibles. No obstante, como dicen las distintas versiones del proverbio "el hombre propone y Dios/la mujer dispone". En este caso en particular, me animaría a plantear que "el ministro propone y el mercado dispone". Quienes formamos parte del mercado, tenemos claro que, en el corto plazo, el BCRA tiene herramientas de sobra para fijar el ritmo de devaluación de la flotación administrada que considere más conveniente, las dudas comienzan a instalarse cuando queremos mirar un horizonte más largo.

-¿Eso quiere decir que el BCRA tiene poder de fuego para impedir una devaluación abrupta?

-Durante el primer semestre y en particular el segundo trimestre, el BCRA pudo acumular reservas netas líquidas por al menos u$s3.500 millones, por lo que tendría capacidad para intervenir en el mercado "spot". También ha cerrado prácticamente todos los contratos de futuro de dólar, por lo que podría vender al menos el equivalente a u$s6.000 millones en los distintos mercados de futuros (Matba Rofex, BYMA y MAE). También ha mantenido la tasa de interés constante, por lo que tendría la capacidad de aumentarla todo lo que considere necesario. En definitiva, queda claro que el BCRA tiene munición gruesa para disuadir a quien quiera alterar el ritmo devaluatorio de la política de flotación del dólar "oficial". Fruto de dicha apreciación es que los instrumentos dólar-linked han tenido un rendimiento tan magro en lo que va del año y que las tasas implícitas en los contratos más cortos de futuros hayan caído mes a mes. Pese a todo lo dicho, se ha instalado un sentimiento generalizado que más tarde o más temprano, el evento podría ocurrir. Más allá que esto ocurra o no, es lo que descuentan los precios de los bonos soberanos dólar-linked, al exhibir una curva completamente invertida.

-¿En definitiva, cómo imagina este segundo semestre en relación a lo cambiario?

-Podría contestar con simplemente dos palabras "muy tenso". Internamente hacemos un seguimiento minucioso del balance sintético semanal del BCRA y sobre la base de algunos rubros del activo y del pasivo calculamos lo que llamamos el "benchmark" del CCL. Este cálculo no tiene nada que ver con querer definir un dólar de convertibilidad, es simplemente un parámetro que nos permite tomar decisiones financieras. En ese sentido, nos parecía que el mercado estaba demasiado nervioso en octubre del año pasado cuando el CCL llegó a cotizar por encima de $170. Con el mismo criterio, pensamos que había quedado atrasado hacia fines de marzo, comienzo de abril.

-¿Ahora el precio está más cerca de un equilibrio?

-El actual nivel de aproximadamente $165, nos parece consistente con la situación patrimonial del BCRA. El inconveniente es cuando comenzamos a proyectar e intentar imaginar cómo estaría la situación patrimonial del BCRA más hacia fin de año. En ese sentido, del lado del activo cuesta pensar que el BCRA pueda seguir con el mismo ritmo de acumulación de reservas o incluso -como decía- no se descarta que en algún momento del segundo semestre se vea en la necesidad de vender. Por el lado del pasivo, hay dudas también que el Tesoro continúe con el grado de ortodoxia fiscal del primer semestre y que necesite más financiamiento desde el BCRA. Si la realidad se acercara a estas presunciones, quiere decir que el valor de referencia sería claramente mayor.

-¿Por eso hay más presiones ahora en ese mercado?

-Claro. Ese tipo de estimaciones son las que están generando presiones sobre el CCL, aún cuando en la actualidad, su cotización sea consistente con la situación patrimonial del BCRA. Esta discordancia entre la situación actual y las proyecciones provoca que el BCRA tenga que intervenir y genere un clima tenso en el mercado. En este contexto, se genera un fenómeno de manta corta. Si el BCRA interviene para orientar el valor del MEP y el CCL, entonces puede acumular menos reservas. Si el BCRA acumula menos reservas, se retroalimenta la percepción de deterioro en la situación patrimonial y esto provoca mayor presión sobre el mercado cambiario. En síntesis, es un círculo vicioso que forma parte del esquema cambiario en el cual estamos transitando. Queda claro que la actual administración no fue la que implementó el "cepo", pero ya sea por la pandemia o por la diferencia de criterios internos, a la comunidad internacional le cuesta entender como Argentina sale de esta situación y por tal motivo MSCI llevó a las acciones argentina a un índice "standalone".

-¿En cuánto calcula la dolarización de los próximos meses?

-En el corto plazo el BCRA parecería decidido a mantener la mayor tranquilidad cambiaria posible y tiene los instrumentos para hacerlo. Por lo tanto, sería más conveniente devengar la tasa que ofrecen algunos instrumentos en pesos que emite el Tesoro Nacional. Como comenté previamente, tarde o temprano los dólar-linked se van a despertar y convendrá modificar la estrategia de posicionamiento.

-¿Qué inversiones les recomienda a sus clientes pensando de acá hasta fin de año?

-Es muy difícil poder generalizar, porque depende de los distintos perfiles y de los montos a invertir en relación con sus necesidades de corto plazo. Como siempre planteo, si estamos conversando con una tesorería de una empresa cuyo monto a invertir es de la magnitud del giro del negocio del mes, no hay mucho más margen que un fondo tipo "money market".

Si pensamos en un inversor cuyas disponibilidades superen sus necesidades de corto plazo, allí podemos combinar un fondo de "money market" con un "fondo que invierta en bonos CER y tasa fija". En la medida que nos acerquemos a las elecciones, modificaría la estrategia dándole participación a instrumentos dólar linked.

Para un inversor más sofisticado y que tenga un horizonte de inversión más amplio, es una pena que Argentina no haya podido evitar caer en "standalone". Esa situación puede prolongar en el tiempo que las cotizaciones de las acciones argentinas se mantengan "baratas" por bastante tiempo. No hay dudas que hay valor en muchas compañías argentinas, pero si no hay "flujos" es como un velero con muy buenas velas, pero que sin viento será difícil que se mueva.

Una situación parecida ocurre con la deuda soberana emitida en dólares. Hasta que no tengamos novedades sobre las negociaciones con el FMI, difícilmente podamos esperar recuperaciones importantes.

Una alternativa interesante es la de los Cedears, pero siendo selectivos en la elección de las compañías. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, donde estuvieron de moda las acciones de crecimiento, este año la tendencia se inclinó hacia las acciones de valor y los vehículos de protección a la inflación. Mirando hacia el mediano plazo, sería selectivo en compañías de calidad y nuevamente en algunas tecnológicas.