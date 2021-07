Todos hablan de Blockchain pero, ¿todavía no entendés de qué se trata?: una guía simple y definitiva

Blockchain es furor pero no todos se animan a entrar a ese mundo, en la mayoría de los casos por desconocimiento. Un experto cuenta qué es y cómo funciona

Hoy todo el mundo habla de la Blockchain (cadena de bloques), de cómo revoluciona las transacciones y de los criptoactivos que se desarrollan sobre esta tecnología, pero para gran parte de la población sigue siendo un concepto distante y difícil de comprender. De hecho, muchas veces se confunden los términos asociados a ella, como Bitcoin, tokens o contratos inteligentes como si fueran sinónimos, pero no es así.

A fin de desmitificar esta tecnología, Luis Bocchi, especialista en Blockchain en FondearT, explicó en el marco del proyecto de capacitaciones que lleva adelante la Cámara Argentina de Insuretech qué es y para qué sirve.

Las posibilidades de la Blockchain van más allá de las transacciones tradicionales

No todo lo asociado a ella es Blockchain

"Se trata de una tecnología con mucho vocabulario particular, pero su funcionamiento es realmente muy sencillo. Es un concepto que tiene unos 30 años, cuando nace la propuesta de crear una tecnología que garantice la persistencia de los datos en la web", comenzó diciendo Bocchi.

Luego, el inefable (nunca mejor elegido el término porque nadie lo conoce ni sabe quién es) Satoshi Nakamoto creó una moneda digital, el Bitcoin, sobre lo que hoy conocemos como Blockchain y así comenzó su popularidad.

"Es por eso que se confunden mucho ambos conceptos, pero Blockchain no es lo mismo que Bitcoin o cualquier otra criptomoneda", aclaró Bocchi. Bitcoin y otras criptomonedas simplemente utilizan la cadena como soporte. Asimismo, resaltó que tampoco se trata de organización, ni empresa y explicó que, a diferencia de lo que muchos piensan, no es una red global única, sino que existen muchas redes de Blockchain.

En pocas palabras, tras haber descartado lo que no es, se podría decir que se trata de "una tecnología que permite soportar información en la web y crear redes descentralizadas, generar mecanismos de consenso y garantiza la inmutabilidad de los datos que ingresan sobre ella".

Las criptomonedas utilizan la cadena de bloques como soporte, pero no son lo mismo que ella.

¿Cómo funciona la cadena de bloques?

En términos simples, Bocchi explicó que el funcionamiento de las redes garantiza que "cada transacción que opera sobre la Blockchain queda grabada como una línea escrita en una hoja y cada hoja tiene un número de folio".

Así, se va registrando la información dentro de la cadena de bloques y, una vez que se llena esa hoja, es agregada a un libro, pero no todos los usuarios pueden agregar esas hojas, sino que hay ciertos usuarios que son los habilitados para hacerlo.

"Esto se debe a que la Blockchain no tiene una figura centralizadora, sino que está compuesta por nodos, que son distintos puntos de carga de información", detalló. Por ejemplo, hay más de 300.000 nodos que la dan soporte a Bitcoin y esos son los famosos actores llamados "mineros", que cobran una recompensa por esa tarea de minado.

Esos libros a los que se les agregan hojas son los bloques y éstos conforman un conjunto organizado de información, que podría ser saldos de cuenta, fechas, contratos o cualquier otro conjunto de datos. A la vez, cada "hoja" que se le incorpora a ese bloque tiene un número propio, que en el mundo de la Blockchain se llama el "hash" y es la cifra que la identifica.

Además, Bocchi explica que "en la cadena existe un vínculo entre cada uno de esos bloques y que cada vez que alguien agrega uno ese cuenta con una referencia al anterior". Y esto sirve para que, si alguna persona intenta corromper la información dentro del bloque, la relación con el anterior se rompe. "Se rompe la cadena de bloques y ese bloque se identifica como malicioso, por lo cual cualquier intento de alterar algo es muy fácil de detectar", afirma el experto.

Un dato muy importante y revolucionario para la industria financiera es que en la Blockchain no solo se puede guardar información de las transacciones, sino que también se puede interactuar con los Smart-contracts (contratos inteligentes), ni más ni menos que programas que corren sobre la Blockchain y después quedan disponibles para la web.

Estos contratos inteligentes les permiten a los usuarios programar sobre la Blockchain lógicas que van a permitir modelar negocios que funcionen dentro de la tecnología. Por ejemplo, establecer que si una persona transfiere cierta cantidad de un criptoactivo a una determinada cuenta, se le acrediten tantos puntos en un juego, entre otras posibilidades.

La tecnología blockchain revoluciona las finanzas tradicionales.

Ventajas y oportunidades

Es así como Bocchi señala que la Blockchain tiene las siguientes cualidades:

-Seguridad y confianza: porque la información que está cargada no se puede modificar y, además, la protección de la información y su calidad no se confía a seres humanos, sino a la tecnología y a la matemática.

-Transparencia: -la información es abierta y cualquier persona que entre a una red de Blockchain puede verla y acceder a ella, por lo que se puede realizar un seguimiento de los datos eficiente.

-Autonomía y menores costos: no se requiere de ningún intermediario y sólo se pagan comisiones muy bajas para operar, pero también existe una modalidad de operación que no es a través de la minería, sino que con solo tener cierta cantidad de criptomonedas en una billetera ya se puede operar y eso se llama la modalidad proof of stake.

Así, Bocchi asegura que para todos los sectores de la industria financiera se abre un nuevo mercado con la Blockchain, un cibermercado de personas que están invirtiendo en estas redes y que son potenciales clientes dentro de este ecosistema, conocido como el de las finanzas descentralizadas, que "permiten mejorar las ganancias, ganar eficiencia y ahorrar costos, así como un mayor control de fraudes, nuevas prácticas y mercados".