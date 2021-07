Se vienen nuevas medidas para la operatoria del CCL: estos son los cambios y los efectos que tendrá

Como era de esperar, se implementaron ajustes en materia de parking y se redujeron la cantidad de bonos semanales que se pueden vender por pantalla.

En la tarde del sábado generó mucho ruido entre los operadores bursátiles una nueva medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Resolución General 895, que aún no se publicó en el Boletín Oficial (por lo que todavía no tiene vigencia) que, aunque muchos dicen que es un cepo a la compra de dólar "contado con liqui", lo que realmente hace es modificar la operatoria y corregir un gris que tenía la normativa vigente hasta ahora.

Los cambios que trae la norma

Como venían señalando muchas voces del mercado, los principales cambios que traerá la nueva regulación una vez que se publique en el Boletín Oficial están relacionados al parking (tiempo que se debe esperar para vender un bono luego de comprarlo para obtener los dólares en Nueva York) y también se redujo el cupo de bonos que se pueden adquirir por panel para operar CCL. En resumen, los cambios son los siguientes:

Se disminuye de tres (72hs.) a dos (48hs.) días el parking tras la compra de bonos en pesos para poder venderlos contra dólar cable.

Se equipara el plazo de parking para los casos en los que se utiliza dólar MEP para comprar los bonos. Es decir que, luego de comprar bonos en dólares, se debe esperar dos días (48hs) para poder venderlos contra dólar Nueva York (o cable).

Se reduce a la mitad (de 100.000 a 50.000) el máximo de bonos semanales que los clientes de los ALyC que no son de cartera propia pueden vender.

"Todo lo que es MEP, liquidación moneda extranjera jurisdicción local, se mantiene igual. Es decir que sigue rigiendo el parking de un día para la compra de dólar bolsa a través de AL30 y GD30 y nulo para la operatoria inversa (de venta)", aclara a iProfesional Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Por otro lado, explica que "lo que cambia es que baja el tiempo de parking para la compra de CCL si se comienza la operatoria en pesos y se estableció el mismo plazo de estacionamiento para realizar la compra de dólares Nueva York con dólares Argentina". Hasta ahora, el inversor mandaba dólares a su cuenta comitente para comprar un bono para venderlo contra dólares New York y no tenía que esperar ningún tiempo, sin riesgo de precio ni nada. Eso no va más.

Se viene una nueva normativa para el dólar "contado con liqui".

¿Qué implican las novedades?

"A partir de ahora, hay que esperar dos días para vender el bono. Esta era una laguna que había quedado en la normativa, que hacía que los inversores compraran dólares MEP y accedieran a canje. Así, en lugar de tardar tres días, tardaban uno", detalla Sbdar. Y considera que esto lo que hace es emparejar la operatoria para los que arrancan en pesos y los que arrancan en dólar MEP.

Finalmente, explica que, hasta el jueves, los clientes podían comprar MEP con AL30 en forma ilimitada y CCL con AL30 hasta 100.000 bonos por semana. Ahora pueden comprar la mitad, 50.000. Asimismo, los clientes sólo pueden vender 50.000 GD30.

Sin embargo, asegura que esto no implica que el cliente que quiere comprar CCL no pueda vender bonos por el canal mayorista u OTC. "Los grandes volúmenes siempre se operan mayorista, a través del Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI)", dice Sbdar.

Inminentes cambios en la operatoria de dólar bursátil.

Así, la cartera propia sigue sin poder operar en AL30 pero puede comprar el GD30 y el asesor financiero anticipa que esto va a generar un desplazamiento del mercado al segmento de las LEDES, porque la norma hace referencia a los bonos argentinos en dólares.

Los clientes podían, hasta el jueves se podían vender GD30, que son de la misma estructura del AL30 pero con ley local, aunque a un costo mayor porque el BCRA hasta el jueves solo intervenía en el AL30.

"Las LEDES tienen bastante volumen en pantalla en BYMA y se pueden vender contra dólares. Se pueden colocar por dos días con poco riesgo de precio del bono", dice Sbdar. En conclusión, considera que no se limitó la operación del CCL, sino que se bajó el límite para lo que es pantalla y se agrega el límite del canje.

Sbdar explica que la medida llega porque había mucho arbitraje entre el canje que vendía el Central y los bonos y considera que con esta medida va a haber menos volumen del CCL, que es el objetivo del regulador para frenar un poco la salida de dólares al exterior aunque los off-shore van a seguir comprando como hasta el jueves.

No descarta que pueda haber una caída del CCL en los próximos días porque va a haber menos volumen de negociación.