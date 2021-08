¿Qué hacer con los pesos?: las opciones recomendadas para invertir y cubrirse del "riesgo elecciones"

El ruido político previo a los comicios suele traducirse en una mayor volatilidad de la economía. Qué aconsejan los expertos para este contexto

La incertidumbre política previa a las elecciones suele sumarle una volatilidad extra a distintos aspectos de la economía doméstica. En estos periodos, por ejemplo, crece aún más el apetito por los dólares y aumenta la presión sobre el tipo de cambio, impulsando en algunos casos las cotizaciones libres y generando expectativas de devaluación en el mercado oficial.

En ese contexto, existen distintos instrumentos para poder invertir y protegerse del "riesgo de las elecciones". Según cada perfil, expertos aconsejan posicionarse en bonos "dólar linked", así como también en cedears y fondos comunes de inversión, entre otros.

"Si pensamos en realizar inversiones en la previa a una etapa electoral, hay que pensar en activos que estén desapegados al riesgo local o bien que tengan un riesgo bajo. Esas serían las dos alternativas", explicó a iProfesional Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, quien agregó: "La decisión de la conformación de la cartera final, dependerá de cuál es el apetito de riesgo que tiene el inversor particular. En función de eso, se podrá establecer una diversificación entre dólar líquido, fondos comunes de inversión vinculados a commodities y cedears con mayor o menor volatilidad. Unos buscando más bien resguardo y otros buscando mayor dinamismo".

"El dólar líquido es una posibilidad para tener una estrategia estricta de resguardo, para no asumir ningún riesgo de descalce cambiario ni de devaluación", señaló Torchia.

La mirada puesta en el dólar

"Previo a un proceso electoral en Argentina, suele prevalecer una tendencia de mayor dolarización en los portafolios. Según estadísticas públicas del BCRA, en los años de elecciones en promedio la compra de dólares de los tres meses previos (mayo, junio y julio) a la elección es 37,5% por encima de los tres meses inmediatamente anteriores (febrero, marzo y abril). Esta tendencia se suele acentuar más en elecciones presidenciales, donde el aumento es del 46,2%", señaló por su parte Maximiliano Donzelli, Jefe de Research en Invertir Online.

Con ese contexto en mente, el especialista analizó las distintas opciones disponibles e hizo mención a los instrumentos "dólar linked, en pesos, pero vinculados a la cotización del dólar oficial". "Si bien fueron instrumentos que hace unos meses han ajustado sus rendimientos a la desaceleración del ritmo de devaluación, entendemos que actualmente siguen esperando un salto importante del tipo de cambio posterior a las elecciones", remarcó Donzelli, y aclaró: "Sin embargo, no hay fundamentos para esperar un salto cambiario desde algunos datos macroeconómicos. El récord de compra de dólares del BCRA en el año, el precio alto de los commodities que exporta argentina, que el BCRA llevó a cero su posición de venta de futuros de dólares y la apreciación cambiaria de nuestro socio comercial Brasil, hace que no haya una pérdida de competitividad significativa. Sumado obviamente al contexto de controles cambiarios".

La incertidumbre previa a las elecciones genera presión sobre los dólares alternativos

"No veo y no comparto que vaya a haber mucho movimiento por las elecciones, porque son de medio término. No son las presidenciales, que son las que generalmente provocan la necesidad de cubrirse del tipo de cambio", aclaró por su parte el analista Rubén Pasqualli.

El experto agregó: "Como creo que la inflación de este segundo semestre va a ser un poco menor que la del primero, para mí el dólar no está atrasado ni tiene un valor barato. Podemos discutir el caso del dólar oficial, si lo tendrían que acelerar un poco más (que creo que sí), pero habría que ver de cuánto es la inflación real y cuánto de menos, respecto a esa inflación que tengamos de acá a diciembre, queda atrasado el dólar oficial. Pero en estos niveles de tipo de cambio, no es un dólar barato".

Con esa aclaración, Pasquali sostuvo: "En ese caso, si alguien está seguro que se va a devaluar y quiere tener cobertura ante posibles movimientos en el tipo de cambio oficial, están los bonos dólar linked y los bonos nacionales: no recomendaría comprar el que vence este año. Pero hay uno que vence en noviembre de 2022 y el Gobierno ya dijo que van a emitir otro, con lo cual lo van a utilizar como elemento para cobertura, para el que tenga la sensación de que ahí puede haber algún tipo de movimiento".

Bonos CER

En el mercado hay cierto consenso de que, una vez pasadas las elecciones de noviembre y levantadas las distintas "anclas" que dispuso el Gobierno, la inflación volvería a acelerarse. En ese sentido, los especialistas destacaron algunos instrumentos para cubrirse de una posible suba en los precios minoristas.

"Hay bonos ajustables por inflación, que anduvieron muy bien este año, pero uno puede pensar que después de las elecciones, si se sinceran las tarifas y algunos otros precios, ahí tenés la tranquilidad de tener algunos bonos, no demasiados largos, que están rindiendo más de 4% arriba de la inflación. Me parece que es una muy buena cobertura y que tenés la liquidez permanente", sostuvo Pasqualli.

Los bonos ajustados por inflación son otra opción que destacan los expertos

"Entre inversiones en pesos a tasa fija o ajustables por CER, preferimos esta última ya que los actuales niveles de inflación lo presentan con un rendimiento atractivo en comparación a las proyecciones del tipo de cambio financiero u oficial. En este sentido, y solamente para un perfil agresivo, vemos interesantes Letras del Tesoro o bonos CER cortos que rinden aproximadamente inflación + 3% anual", agregó Donzelli.

Cedears

"En cuanto a lo que son activos de riesgo, pero no asociados al riesgo local, ahí tenemos una oferta muy escasa en términos de tipo de activos, sin asumir un riesgo desmedido. Ahí entran en gran medida los Cedears", señaló Torchia, y detalló: "Dentro de los cedears, que son activos locales que replican las cotizaciones de acciones del exterior, podemos hablar a grandes rasgos de dos grupos: acciones de riesgo moderado y de riesgo alto, no se puede hablar sin riesgo, porque no existen activos de renta variable libres de riesgo".

Al mencionar algunos de los cedears de "riesgo moderado", el analista sostuvo que "se puede pensar en compañías de primera línea, como Visa, Wells Fargo, Coca-Cola, empresas de ese nivel que muestran volatilidades, en general, no tan elevadas". "Con lo cual, son acciones que son lo más parecido que se puede encontrar a un activo de resguardo en dólares para lo que es el inversor local", sostuvo Torchia.

"Luego, podemos tener cedears de riesgo alto, que naturalmente van a tener otro potencial, que van a tener otra dinámica, y dentro de ese grupo hablaría estrictamente de lo que son tecnológicas: Amazon, Mercado Libre, Tesla. Acciones que tengan ese perfil, van a tener otro nivel de volatilidad, otra potencialidad, porque como todo en finanzas, a mayor retorno esperado también mayor es el riesgo", agregó el analista de Pgk Consultores.

"En ese contexto, soy más conservador y prefiero comprar empresas de valor que no son las que estuvieron en el candelero, que no son acciones que han subido como las grandes de tecnología (que creo que subieron demasiado). Prefiero comprar empresas que tradicionalmente fueron empresas de valor, que pagan dividendos anuales, que pagan hoy más que un bono argentino. Un caso típico es Pfizer, que está trayendo balances con utilidades crecientes, y paga dividendos anuales. O como la minera Barrick Gold, que paga dividendos trimestrales, es como tener alrededor un 3% de rentabilidad anual en dólares", subrayó Pasqualli.

"No debemos olvidar que son instrumentos de renta variable y por lo tanto la cotización tiene volatilidad, siendo un riesgo no menor. Por ello, es recomendable posicionarse en papeles con poca volatilidad, si lo que se quiere es invertir en Cedears como cobertura del riesgo local. Si bien hay varias empresas con esta característica, destacamos Coca Cola, que se trata de una de las acciones denominadas ‘Blue Chip’, término que hace referencia a las compañías grandes, reconocidas, rentables, poco volátiles y que pagan altos dividendos sumado a que aún en niveles de cotización por debajo de los alcanzados pre pandemia", señaló por su parte Donzelli.

Fondos comunes de Inversión

Otras dos opciones mencionadas por Torchia fueron los fondos comunes de inversión vinculados a commodities o títulos de deuda de Latinoamérica que no incluyan dentro de su cartera a Argentina.

"En ese sentido, hoy el mercado de deuda no está en su mejor momento, en cuanto a su performance dinámica en lo que va del año, con lo cual no sería algo que recomiende en forma muy activa. No me parece algo muy atractivo para un inversor que tenga apetito al riesgo y que esté buscando retorno. Sí quizá puede ser, en una medida mesurada, una cierta porción de cartera alocada en fondos comunes de inversión vinculada a commodities", analizó.

Obligaciones Negociables

Finalmente, Donzelli hizo hincapié en una opción para que, con un portafolio conservador, poder posicionarse en dólar y en un instrumento que devengue intereses: "En este sentido, las Obligaciones Negociables cumplen este objetivo. Si bien hay una variedad de alternativas, la ON de Arcor con vencimiento en el 2023, nos parece interesante siendo una compañía diversificada en sus ingresos y con muy buenos indicadores económicos y financieros".