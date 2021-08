Ahorristas insaciables: casi 8 de cada 10 pesos negociados en el mercado de acciones van a CEDEAR

El volumen sigue en aumento y la estrategia es esquivar el riesgo local para estar en activos que repliquen al dólar financiero. Nadie quiere pesos

Día rojo para los mercados globales que también impactaron en la Argentina. Con la clara intención de dolarizar carteras o al menos estar fuera del riesgo argentino, los inversores volvieron a apostar por los activos más demandados en la City: los certificados de depósitos argentinos (CEDEARs). En las últimas ruedas ya se instalaron como "la" opción y representan el 75% de todo lo que se mueve en acciones en la plaza local.

Así las cosas, como se dijo, Wall Street no acompañó. El S&P 500 bajó 0,46% luego de que el vicepresidente de la Reserva Federal sugiriera que las tasas de interés podrían aumentar para el 2023, lo que llevó al incremento del rendimiento de los bonos a diez años a 1,17%.

Esto, sumado a que se dio a conocer el reporte nacional de empleo privado que resultó menor al esperado (330 mil actual frente a los 690 mil esperados). El viernes se publicarían los resultados del empleo público.

Los operadores de la City creen que no habrá incentivo para estar posicionado en activos locales

Riesgo argentino, a evitarse

En la plaza local, el S&P Merval bajó nuevamente, esta vez un 1,19%, negociando $3.038 millones en renta variable, de los cuales 75% corresponde a negociaciones con CEDEARs. Los papeles domésticos más castigados fueron CEPU (-4,70%) y de EDN (-2,80%). "Así, el mercado local no logra recuperar fuerzas mientras se encuentra inmerso en un clima en donde las elecciones legislativas de noviembre resultan claves al momento de definir las inversiones", dice Rava Sociedad de Bolsa.

En el segmento de la renta fija, los bonos soberanos en dólares terminaron mayormente negativos en ambas legislaciones, mientras que, dentro de los bonos en pesos, los que ajustan por CER terminaron en su mayoría con subas inferiores al 1%. Así, el riesgo país finalizó con una leve suba del 0,3% hacia los 1.601 puntos básicos.

"Hace un poco más de dos semanas que tanto los bonos como el Merval parecen haber encontrado una zona de confort, a la espera de la próxima fecha clave, que será en las PASO del 12 de septiembre", dice Cohen Asset Management.

Posicionarse en activos en dólares no significa que no haya riesgos para el inversor minorista

No hay "almuerzos gratis" en el mercado

A la hora de las inversiones, pareciera que los incentivos van para el mismo lado: proteger el ahorro y no quedarse parafos en moneda local. Se estima en el mercado que habrá una actualización del dólar en los próximos meses y las preferencias son claras. Pero no todo es una panacea. Como dicen en Wall Street, "there ain't no such thing as a free lunch" o "no existen los almuerzos gratis" en referencia a que todo tiene sus costos.

"¿Qué consejo le daría al inversor minorista? Para quienes puedan comprar activos dolarizados, la clave está en los instrumentos que se elijan. No hay que olvidar que los Cedears y bonos que ajustan al tipo de cambio tienen un riesgo y esto, para un perfil conservador, no es un tema menor, porque si el instrumento ajusta por el tipo de cambio libre, el riesgo intrínseco lo sigue teniendo", dice Pedro Siaba Serrate, estratega de renta fija de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Si hablamos de bonos en dólares, para los más conservadores, existen Obligaciones Negociables (ON) corporativas de buen crédito, que rinden un poco menos, pero brindan algo más de seguridad. De hecho, hay algunas provincias que tienen bonos en dólares con menor rendimiento que los soberanos, pero que tienen muy buenas calificaciones", agregó.