¿Devaluará el Gobierno antes o después de las elecciones?: este es el pronóstico de Luis "Toto" Caputo

El ex ministro de Finanzas de Macri, que también pasó por el BCRA peleándose con el FMI en medio de la corrida cambiaria, reapareció en escena. ¿Qué dijo?

El considerado "Messi de Cambiemos", que se define como "antigrieta", volvió a hablar sobre el dólar y la economía argentina. De muy pocas apariciones públicas luego de su paso por el ministerio de Finanzas y el BCRA en la turbulenta era del macrismo, Luis "Toto" Caputo -actual socio de Anker Latinoamérica- disertó en un webinar organizado por Cohen. En su presentación, el también ex Deutsche Bank pronosticó que el Gobierno actual no devaluará (ni antes ni después de las elecciones), que el dólar oficial no está tan atrasado y que hay margen para que a Martín Guzmán no se le escape aún más la brecha.

"Hoy el modelo convive con los flujos. Con la compras de dólares en el MULC y destinando parte de esas reservas en el contado con liquidación (CCL) para mantener la brecha en niveles razonables para que los exportadores lo sigan haciendo. Pero está atado con alambre", señaló Caputo.

Y agregó que el tipo de cambio oficial está todavía 20% más alto que al momento de salir del cepo en diciembre del 2015, y que el CCL está en niveles de la salida de la convertibilidad. "El precio del dólar oficial es razonable. No gana nada el gobierno en devaluar, ni antes ni después de las elecciones", afirmó y dijo que el escenario más probable es que el año próximo haya un crawling peg (aceleración del dólar oficial) en lugar de un "salto discreto".

Caputo dijo que el BCRA tiene margen para seguir interviniendo en la brecha cambiaria Luchar para que no se escape el dólar

Para el ex BCRA que "desafió" a Christine Lagarde (otrora número uno del FMI) porque no lo dejaban intervenir para detener la suba del dólar, un acuerdo con el organismo internacional va a llegar "por las buenas o por las malas".

"Si sube el CCL la negociación será más rápida. No hay espacio para radicalizarse", sostuvo. "El gobierno tiene claro que el dólar CCL no se le puede escapar porque eso genera un problema en el acuerdo con el FMI. Hoy el Fondo no te va a pedir una devaluación. Pero si sube más la brecha algo te van a pedir", arriesgó.

"Lo importante es la brecha y eso el Gobierno lo tiene muy claro. Creemos que tienen municiones suficientes para eventualmente contrarrestar alguna presión adicional sobre el contado con liqui. Esa presión está. No pasa por el tema fiscal ni pasa por el nivel de tipo de cambio. Hoy el problema es de confianza, no hay programa económico en un gobierno que ya entraba sospechado por antecedentes", explicó el socio de Anker Latinoamérica.

El ex banquero y amigo personal de Mauricio Macri resaltó que esa debilidad estructural con respecto a la demanda de dinero está. "El problema central es que no hay un programa que pueda pensar que se va a restaurar la confianza en la moneda ni la economía. Tampoco lo hará un acuerdo con el FMI", avisó.

Otros definiciones de "Toto" Caputo en su presentación fueron las siguientes:

-"El escenario de tasas internacionales afecta poco a la Argentina porque los bonos rinden mucho. Pero si hubiera cambios impactaría en el dólar y caerían los precios de las materias primeras".

-"No vemos un descalabro fiscal. Porque el déficit hay que financiarlo y lo haces con emisión o deuda o las 2. La emisión monetaria tiene un límite".

-"Proyectamos una inflación del 49% para el final de este año"

Caputo dice que Cristina "no come vidrio" y descarta que el Gobierno se vaya a radicalizar Elecciones y cómo afecta a la economía

-"Trabajamos con el supuesto de que el déficit se va acomodar en 3,2% este año, asumiendo eso las necesidades de financiamento serían de $216.000 millones lo que implica una tasa de roll over de 130%. Es igual de desafiante".

-"No se va a exceder el déficit del que está en el Presupuesto y eso va a ser una sorpresa positiva para el mercado. No vemos que el lío venga por el tema fiscal".

-"Vemos unas elecciones relativamente parejas. Lo que no vemos es una elección similar a la del 2019. Será pareja y eso para el mercado podría ser bienvenido y para el Gobierno también. Le conviene a la economía".

-"Cuando analizas si el trabajo será más fácil para Guzmán y Pesce uno diría que sería más fácil si gana la oposición o empata".

¿Que pasa si gana el oficialismo? Caputo dice que el Gobierno no se va a radicalizar. "Cuando vemos el pasado, en el 2014 el kirchnerismo pierde y el BCRA ajusta el tipo de cambio, sube tasas, suben tarifas y demás. Y eso que era un kirchnerismo más puro. Cristina tiene ideología pero no come vidrio. Sería pegarse un tiro", sostuvo.

"Estamos en un populismo flujo dependiente. El populismo consume stocks y hoy no hay muchos stocks, no hay AFJPs o letras intransferibles. Hoy el modelo convive con los flujos.

Finalmente, en su posición de trader, Caputo dijo que los bonos argentinos tienen una posición técnica muy mala, no hay interés, y "el pricing es entendible". "Está más de lado de estar long. Pero hoy están baratos y pueden seguir estando baratos", admitió.