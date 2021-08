Advertencia de Diana Mondino: "Cuanto más contengan el precio del dólar, más fuertes serán los efectos"

La economista Diana Mondino, docente de la UCEMA y ex directora para Latinoamérica de Standard & Poor’s, habló con iProfesional sobre dólar e inflación

En un clima económico y político en el que sólo se habla de la vacunación contra el Covid-19, también existen otros temas muy importantes para el futuro del país.

Para hablar sobre aspectos como pobreza, dólar, inflación y falta de incentivos para invertir en Argentina, iProfesional acudió a la economista Diana Mondino, docente de la Universidad CEMA y ex directora de la región Latinoamérica para Standard & Poor’s.

En el marco de un diagnóstico complejo, la también máster en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra, menciona las incongruencias que se están evidenciando y las alarmas que se están encendiendo.

-¿Cuánto le preocupa la situación económica?

-Es muy preocupante por razones diferentes a las de otras crisis. El desempleo es gigantesco y estructural, el Gobierno niega la inflación y la alimenta, no hay posibilidad de invertir y hay emigración de gente y empresas. Este último punto es un claro síntoma que las perspectivas no son buenas.

Esa es la principal diferencia con crisis anteriores, donde era más fácil ver la luz al final del túnel. Además, esas crisis fueron abruptas, con claros perdedores, como fueron los depositantes en 2002, el campo en 2008, entre otros. Ahora hay problemas en todas las áreas.

También es cierto que hay similitudes con otros momentos del país: falta de reservas, economía cerrada, gobierno débil, tal vez porque la economía anda mal. Pero no veo que se esté trabajando para resolver esos temas tampoco.

-En base a este panorama complicado, ¿qué puede ocurrir con el dólar?

-No tengo la bola de cristal, pero cuanto más lo contengan ahora al dólar, más fuerte será el cambio después. El valor de $100 es totalmente artificial, genera problemas a exportadores y el cepo es monumental. Ojo, con el cepo sufrimos todos, porque al aplicarse sobre dólares, todo lo que tenga componentes importados (desde celulares y repuestos hasta remedios) también está afectado.

El freno al precio del tipo de cambio oficial es un motivo de preocupación, en especial, por los problemas secundarios que trae el cepo.

-¿Alcanzan las reservas hasta las elecciones de noviembre?

-No sé que quiere decir "alcanzar". Si el Gobierno no quiere vender, no vende. Es decir, pueden alcanzar. El tema es que en toda medida hay que considerar el costo, que en este caso sería un desabastecimiento monumental. Por ejemplo, hace un año que ya no hay cubiertas para colectivos, camiones o tractores. No hay containers para exportaciones, porque tampoco vienen para importaciones.

Lo más triste es que pregonar que se domina la inflación pisando precios (dólar, tarifas y precios controlados), es de una ingenuidad pasmosa. Claro que el Gobierno sabe perfectamente que no es el camino, no lo ha sido, ni lo será. Pero por las elecciones están dispuestos a ensayar "magia vudú", e intentar corregirlo desde un punto aún peor más adelante. Lamentablemente, cuanto más grave sea el problema, más dolorosa será la solución.

-Mencionaba la inflación como uno de los grandes problemas, ¿hay posibilidad de controlarla?

-¿Cómo se puede pensar en controlar la inflación si hay cada día más emisión para un déficit cada vez mayor por un gasto que aumenta notablemente? ¿Cómo se puede creer que si hay más dinero en la economía y menos cosas para comprar, los precios se pueden mantener?

El Gobierno dice –no sé si lo piensa de verdad- que el problema es de empresarios y sus costos. Si así fuera, la pregunta que me hago es por qué se toman decisiones que aumentan todos los costos, como más impuestos, salarios para sectores que aún están cerrados, entre otros aspectos. Ni siquiera se permite considerar la situación de cada sector en particular.

Por ejemplo, muchos comercios cerraron o están al borde del aviso y, sin embargo, la paritaria es para todos por igual.

La falta de un plan económico para generar crecimiento y exportaciones inquieta a Mondino.

-¿Qué salidas le quedan al Gobierno para controlar esta situación tan compleja?

-De una buena vez, hay que desregular. Rápido, en todo. Este Gobierno no es creíble en mercados internacionales, así que hay que hacer un esfuerzo adicional.

Antes pensaba que siempre tendríamos el camino de las exportaciones, y cada vez me preocupa más por que veo que se toman decisiones en contra de vender al exterior.

Exportando y desregulando habrá oportunidades de trabajo, que es el principal problema argentino. Justamente, el dólar y la inflación suben porque no hay trabajo, no hay producción.

-En lo personal, ¿qué considera que puede ocurrir en los próximos meses para la economía?

-¡No lo sé! Nunca se me hubiera ocurrido una cuarentena de más de un año, ni se me hubiera ocurrido prohibir exportaciones de carne o poner precios mínimos a la venta de huesos, o demorar en pagar el bono a los médicos. Ni suspender vuelos internos o externos, ni impedir dragar la hidrovía en época de sequía, ni piquetear los puertos del Sur que todavía pueden estar abiertos.

Tampoco dificultar el teletrabajo, ni cerrar los colegios en todo el país, ni aumentar impuestos, ni ofender a los acreedores y negociar después de un default. Ni tantas otras cosas más!