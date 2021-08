Estas son las 3 consecuencias más importantes de las nuevas trabas al dólar, según el mercado

Las medidas restrictivas para el dólar generaron estupor en los operadores de bolsa, que tienen que repensar su negocio. Aquí las claves de la nueva medida

Cuando uno se sirve un vaso de gaseosa sube la espuma y hay que esperar a que baje para ver cuál es el verdadero nivel del líquido, lo que se vivió hoy en los mercados es comparable a esa situación. Durante toda la jornada se sintió ese clima de efervescencia a raíz de las nuevas normas que estableció el Central para la operatoria del dólar Contado Con Liquidación (CCL), que es el tipo de cambio financiero que se utiliza para enviar divisas al exterior.

El mercado amaneció perturbado y los operadores, ante la incertidumbre, resolvieron no vender dólares, los brokers bursátiles decidieron no operar CCL y todos quedaron a la expectativa de nuevas directrices que les permitan "digerir" la norma y entender un poco más cómo ponerla en práctica. Asimismo, por otro lado, el dólar blue comenzó a subir nuevamente y llegó a los $182.

Momento efervescencia

"No sabemos bien qué se puede hacer y qué no por el momento y estamos operando con cautela. Por eso, resolvimos que los clientes puedan vender activos contra dólares MEP, no los dejamos operar contra cable (CCL) y tampoco les permitimos comprar activos contra MEP", contó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, a iProfesional hoy a la mañana. Y la sensación era similar en toda la city.

Recordemos que lo que el directorio del BCRA dispuso es que "las sociedades de bolsa no puedan hacer más de custodia de los dólares CCL de sus clientes, sino que los tienen que mandar de manera inmediata a las cuentas bancarias que estos tienen en el exterior", tal como explica Fernando Dirazar, director de Del Sur Capital Markets.

Así, se estableció que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales o contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior y aclaró que no se permitirá la liquidación de estas operaciones en billetes en moneda extranjera o mediante depósito en cuentas custodia o de terceros.

Esto implica que las sociedades de bolsa no puedan hacer más de custodia de los dólares CCL de sus clientes, sino que los tienen que mandar de manera inmediata a las cuentas bancarias que estos tienen en el exterior.

El súper cepo disparó el precio del dólar blue este viernes

Pero, ahora que la espuma bajó, es momento de analizar qué dejó la jornada y las tres principales consecuencias que están trayendo estas nuevas medidas:

1. Más presión y volatilidad en el mercado cambiario

El dia arrancó con una fuerte suba del dólar blue, que venía a la baja en los últimos días, los economistas explican que esto era esperable. "Era predecible que subiera entre $1 y $3 el dólar blue como consecuencia de la resolución del BCRA de ayer que prohíbe venta de CCL en cuentas de terceros del exterior", dice Fabián Medina al respecto. Sin embargo, anticipa que, una vez que pase esta "tormenta", retomará la tendencia a la baja.

Y es que, tal como explica Marcelo Bastante, especialista en el mercado de capitales, esto no necesariamente implicará una suba en el tipo de cambio. "Puede haber mayor disparidad entre el dólar MEP y el cable (CCL)", dice. Así, señala que lo que suele suceder con este tipo de restricciones es que generan una mayor inestabilidad en las brechas cambiarias.

Asimismo, no descarta que, tal como sucedió hoy, podamos ver algo más de volatilidad con tendencia al alza en el dólar blue durante los próximos días, dado que advierte que "con estas dificultades puede que haya inversores que, para evitar inconvenientes, ahora vayan a este mercado".

2. Un espaldarazo para los CEDEAR como forma de ir al dólar

Más allá de los dolores de cabeza que trajo esta medida, Dirazar resalta que "esta medida favorece el desarrollo de otros instrumentos de inversión". Para él, los más beneficiados son los CEDEAR.

"Se trata de un instrumento que vengo recomendando hace tanto tiempo y que ha tenido un fuerte salto de su cotización en pesos hoy porque, al no poder comprar dólares, justamente, una buena manera de dolarizar ahorros es a través de estas herramientas", explica el asesor bursátil.

En igual sentido opina Federico Izaguirre Prencesvalle, international MBA y asesor financiero, quien considera también que, "al desalentar todo lo que es la operatoria por mandato, los CEDEARs serían instrumento más viable para invertir en dólares hoy".

Recordemos que se trata de herramientas de inversión que equivalen a comprar dólares, pero en lugar de billetes, lo que se adquiere son acciones de empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y en la de Argentina (como Apple, Amazon, Netflix, Disney, Mercadolibre y Coca-Cola).

Son certificados de depósito de empresas que cotizan en la bolsa estadounidense que el inversor argentino puede comprar en pesos y en dólares sin necesidad de tener una cuenta bancaria en el exterior.

Los CEDEAR podrían recibir un fuerte espaldarazo por las últimas restricciones

3. Los operadores se "reconvertirán"

Más allá de que se ha criticado mucho el hecho de que se limite más la operatoria para adquirir dólares, lo cierto es que, según informó una fuente oficial, "las medidas no frenan de ninguna manera la posibilidad de dolarizar ahorros", ya que cualquier persona puede seguir comprando dólares MEP y dejarlos en el banco o llevárselos a su casa. De hecho, durante la jornada de hoy, los clientes de los operadores bursátiles pudieron continuar vendiendo activos contra dólares MEP sin ningún problema.

Asimismo, tal como aclara Bastante, especialista en el mercado de capitales, "la operatoria del CCL no se prohíbe, sino que lo que se hizo fue agregar una traba más". Sucede que, hasta ahora, "al dejar los dólares en una cuenta comitente, se podía arbitrar más la inversión y tomar decisiones en función de los que sucediera con la cotización".

Ahora, al tener que transferir en una cuenta bancaria o una en el exterior, la condiciones cambian. Hay que pagar impuestos, comisiones, tarda en acreditarse y, además, el banco, si se hacen muchos movimientos, puede emitir alertas por prevención de lavado de activos. "Todo eso, traba más la operatoria, pero no es que la prohíbe", resume Bastante.

Y es que, en parte, la nueva normativa lo que busca es que los ALYCs (u operadores de bolsa) vuelvan a tomar su rol natural y que, en muchos casos, han abandonado, que es el de "canalizar el ahorro hacia la economía real" y no sólo generar negocios relacionados a las ventajas que se pueden obtener especulando con las brechas que existen entre las diversas cotizaciones del dólar.

Dado el alto nivel de comisiones que manejan hasta ahora este tipo de operaciones, en el Gobierno no se sorprendieron por la respuesta crítica del mercado que tuvieron las últimas medidas tomadas por el BCRA, pero esperan que a la larga los ALYC se reconviertan y pongan el foco en negocios que canalicen el ahorro hacia la producción.

"Hoy, muchos operadores bursátiles, lo único que hacen es operar Contado Con Liqui y no trabajan con otra cosa", señala al respecto una voz con gran experiencia en la city. Y, en ese sentido están orientadas las medidas.

Según una fuente del Gobierno, el gabinete económico está trabajando en normas que ayuden a reconstruir el mercado de capitales con instrumentos capaces de garantizar la rentabilidad de los ahorros en pesos. Y, desde el oficialismo, sostienen que "los ALYC cumplen un rol central en este proceso".

De hecho, la reciente resolución del BCRA que autoriza a los bancos a invertir en Fondos Comunes de Inversión orientados a proyectos de infraestructura o con foco en el desarrollo de la economía real, también va en ese sentido.

¿Vendrá una aclaración o norma de la CNV?

Uno de los rumores que sobrevoló la city durante este viernes fue que iba a haber una reunión entre representantes de los agentes de bolsa, el BCRA y la CNV. Sin embargo, ambos reguladores desmintieron a iProfesional la noticia y, de hecho, el encuentro no ocurrió (o al menos, no trascendió que así haya sido).

La explicación para el surgimiento de estos rumores es que los operadores esperaban que la CNV se expidiera respecto de la norma del BCRA de ayer para aclarar el panorama de cómo debían seguir operando de ahora en más.

"No hay ninguna resolución de la CNV. Por eso, el mercado estuvo hoy impaciente y nervioso y hubo sociedades de bolsa que cerraron todas las operaciones con dólares", describe Fernando Dirazar al respecto.

Sin embargo, pareciera que esa aclaración no va a llegar y Bastante explica que esto es lógico en realidad porque "el comunicado del BCRA de ayer se refiere a transferencias de fondos y, a priori, parecería que la CNV no tiene competencia para expedirse en ese tema".

Así, aclara que, mientras el regulador bursátil sí puede expedirse sobre plazos de permanencia de especies y liquidación de títulos valores, por ejemplo, no lo puede hacer sobre a transferencias de fondos, que es lo que vino a regular la nueva normativa.