Héctor Torres: "El Fondo quiere saber qué fortaleza va a tener el Gobierno después de las elecciones"

El ex director de FMI afirmó que el Gobierno no podrá pedir que le devuelvan los DEG, que llegan hoy. Pero podrá pedir nuevos préstamos luego de un acuerdo

La llegada de u$s4.355 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI abre un sinfín de preguntas acerca del estado de las negociaciones que llevan prácticamente un año sin resultados concreto. "Lo más importante es sentarse con el Fondo sabiendo hacia dónde quiere ir el país", advierte Héctor Torres, el argentino que fuera Director Ejecutivo (y alterno) en el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo en dos oportunidades por la Argentina (2004-2008 y 2016-2017) y en una por Brasil (como alterno, entre el 2013-2015).

Martín Guzmán se equivocó en negociar primero con los bonistas privados y dejar para después al Fondo. "No hay acceso a los mercados y seguimos sin acuerdo con el principal acreedor del país", señala en un charla por FM Milenium. -Llegan lo DEG pero en lugar de poder usarlos para paliar la pandemia se utilizarán para pagarle al Fondo. ¿Fue correcta la estrategia del Gobierno se dilatar tanto un acuerdo? - Yo siempre dije que Guzmán había metido la pata en elegir ese camino único . Cuando ante el Congreso dijo que iba a sentar un precedente en el tema de las reestructuraciones de la deuda. Creo que lo sentó, pero en lo que hay que evitar. Porque empezó pro el sector privado, usamos muchas reservas para pagar deuda, luego se reestructuró y no sirvió de nada porque seguimos sin acceso a los mercados y postergamos el acuerdo con el FMI que es el principal acreedor. Ahora llegan las elecciones y dejamos el acuerdo para después, algo que puede ser lógico. Porque el Fondo ahora también quiere saber qué fortaleza va a tener el Gobierno para las reformas que van a pedir. En medio del clima electoral no parece ser el mejor escenario para renegociar, pero llegan los vencimientos del Fondo y no hay con que pagarlo. El Fondo también quiere esperar a después de las elecciones

-Los DEG se van a usar para pagarle al FMI. ¿Se puedo luego de un acuerdo que el organismo devuelva esos fondos al país?

-No lo veo posible. Sí cuando haya un programa con el Fondo, este pueda hacer nuevos préstamos que equiparen a los pagos de capital que se le debe. Pero siempre habrá que pagar los intereses. Por eso es tan triste que el ministro Guzmán haya empezado por el sector privado y no tenga una acuerdo con el Fondo.

-¿No se podría haber utilizado la excusa de la pandemia el año pasado para presionar al Fondo y que haya menos condicionalidades? ¿No era mejor tener un acuerdo el año pasado en plena crisis?

-Lo mas importante para sentarse con el FMI es saber a donde querés ir, porque sino irás a donde ellos quieran. Y la verdad que para un acuerdo a 10 años hace falta un proyecto de país y discutir con otras fuerzas políticas que es algo que pide el Fondo. Y que los argentinos se pongan de acuerdo en discutir en serio que reformas hacen falta, la secuencia de como las vamos a implementar y demás. Todavía esas esas discusiones no han empezado.

-¿Qué se está discutiendo ahora, en que estado están las negociaciones?

-El Fondo esta discutiendo números, cosas técnicas, qué nivel de reservas hace falta, los números fiscales, etc. Pero después falta la hoja de ruta que es lo más delicado. Los programas a 10 años son para países calcados a lo que nos pasa nosotros: para que aumente la competitividad no se resuelve bajando o subiendo impuestos. A la Argentina no le resuelven los problemas qué cambios hacés en la formula de ajuste de las jubilaciones. No se arregla nada de fondo.

-¿El acuerdo con el FMI mejorará las perspectivas con la Argentina o habrá un efecto acotado como fue el canje del año pasado?

-Es un riesgo que eso suceda, pero tengo esperanza. El gobierno no dice necesariamente todo lo que hace, como por ejemplo el ajuste de este año. Hay que hacer de este problema una oportunidad, pero para eso hay que tener ganas de generar consensos.