Flexibilizan el cepo al dólar para las empresas que tomen deuda en dólares en el exterior

Hoy Pesce anunció su intención de avanzar en la liberación de las restricciones al dólar si mejora el frente externo y dio algo de aire a empresas

Esta mañana el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce afirmó en el marco del Council of the Americas que, "en la medida que continúe el impulso exportador, seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para llegar lo más pronto posible a no tener que necesitar de este tipo de controles". Y, ni lerdo ni perezoso, esta tarde comenzó a dar señales en este sentido y movió una ficha del tablero.

Y es que, casi como una muestra de su buena voluntad en línea con lo expresado, que busca mostrar que sus intenciones son reales y a la vez que ven mejoras en el desarrollo del comercio internacional, el BCRA dispuso tras su reunión habitual de directorio de cada jueves que las empresas podrán aplicar nuevos financiamientos al pago de deudas.

Así les permitirá acceder al mercado de cambio sin conformidad previa del BCRA para pagos de deuda de hasta u$s5 millones por importación de bienes y servicios.

"El nuevo endeudamiento tendrá que ser por un monto no menor al pago que se realizará y con una vida promedio no menor a dos años", aclaró.

De este modo, la entidad abrió una pequeña ventana al cerrojo del cepo para permitir que las empresas que obtengan nuevo financiamiento del exterior puedan aplicarlo al pago de deudas comerciales.

Según explicó el comunicado emitido, se trata de "una medida que amplía las posibilidades de acceder a divisas dispuesta por el Directorio del BCRA" y esta autorización es complementaria a la posibilidad de pagar las importaciones desde la puesta en puerto de origen o su liberación a plaza, que está vigente.

Con la posibilidad liberada por la nueva normativa, el sector privado cuenta con un mecanismo que le permitirá regularizar sus pasivos externos comerciales mediante la utilización de nuevos fondos de endeudamientos financieros con el exterior con una vida promedio no menor a dos años. Y el regulador aseguró que "este mecanismo mejoraría la situación de las empresas al permitir establecer un horizonte de pago".