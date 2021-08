Los increíbles secretos que se esconden en los billetes del dólar

El Centro Numismático Buenos Aires abordó los secretos que se esconden detrás de los billetes. Esconden un plan para controlar el destino de los ciudadanos

Un artículo del Centro Numismático Buenos Aires abordó los secretos que se esconden detrás los billetes del dólar. Según comentaron los expertos, prácticamente todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos es analizado y mirado con lupa por miles de personas que están convencidas de que tras las intenciones de los gobernantes, militares y grandes fortunas norteamericanas, se esconde un maléfico plan para controlar la voluntad y destino de los ciudadanos.

Es por ello, aseguraron desde el CNBA en base a información al informe Secrets of the dollar bill, de History Channel, que se intenta encontrar cualquier tipo de señal que demuestre sus teorías de la conspiración, siendo los billetes de dólar, a través de su diseño, dibujos y emblemas que aparecen, uno de los favoritos con los que especular y ver mensajes ocultos donde, muy posiblemente, no los hay.

Entre los secretos, el reverso del billete de un dólar es donde aparecen un mayor número de elementos que son objeto de la sospecha e investigación por parte de numerosísimas personas que llevan décadas intentando demostrar la teoría de que detrás de todo ello se esconden los masones y los illuminati.

Los secretos que esconden los billetes.

"El ojo que todo lo ve" se supone que simboliza el ojo vigilante de Dios sobre la buena fortuna del país. Por eso "en Dios confiamos" (In God we trust).

El hecho de que aparezca una pirámide sobre la que hay el símbolo del ‘ojo que todo lo ve’ es una de las razones que más peso da a sus argumentos. Éste, junto al ‘Gran Sello’ en el que se representa un águila imperial, fue diseñado por los padres fundadores de los Estados Unidos en el año 1782.

Curiosamente, algunos de esos ‘padres fundadores’, entre los que se encontraban Benjamin Franklin, John Adams o Thomas Jefferson, pertenecían a alguna logia masónica.

Secretos y símbolos que esconde el dólar

El número 13 se repite varias veces a lo largo de los diferentes elementos del reverso. Trece son los escalones que tiene la pirámide, las hojas de laurel agarradas por una de las patas del águila y el mismo número el de las flechas en la otra pata. También son las barras que aparecen en el escudo en el pecho del ave y las estrellas que hay sobre la cabeza de ésta. Incluso han llegado a contar las letras de cada una de dos de las inscripciones que aparecen en latín: ‘Annuit Coeptus' y 'E pluribus unum', siendo también 13.

Así como los expertos en la Historia de los EE.UU. advierten que el hecho de que se repita el trece se debe a que originariamente ese era el número de Estados que se independizaron del Reino Unido, los amantes de la teoría de la conspiración señalan que el 13 es considerado como el número de la transformación para los masones, así como hay numerosas referencias hacia el mismo en los 13 grados del rito de los illuminati.

Y sobre el símbolo de esta organización secreta, que es un búho, muchos son los que creen verlo dibujado en una de las esquinas, que a simple vista es imposible poder observarlo y habría que utilizarse una lupa de gran precisión para distinguirlo, si es que realmente esa filigrana es realmente un búho.

Todos los secretos que esconden los billetes.

El diseño actual del billete de un dólar se realizó en 1935 y se lo debemos al presidente Franklin Delano Roosevelt, del que se sabe con certeza que fue un destacado miembro de la masonería. Este hecho es uno en el que con mayor empeño se apoyan aquellos que denuncian las hipotéticas teorías conspiranoicas hacia los ciudadanos estadounidenses desde las más altas instancias del país.

Pero no solo en el billete de un dólar han visto extraños simbolismos, habiendo numerosísimas teorías con un buen puñado de billetes de otras cantidades. En las redes se pueden encontrarnos con multitud de imágenes en las que doblándolos, como si de papiroflexia se tratase, y poniéndole un poco de imaginación aparecen símbolos y dibujos de lo más curiosos.

Uno de los que más triunfan es el del billete de 20 dólares en el que, tras doblarlo de un modo determinado (según dicen) aparecen las Torres Gemelas de Nueva York. Porque hay que reconocer que, desde que ocurrió el 11S, la mayoría de teorías de la conspiración hacen referencia a esa fatídica fecha y los atentados que allí tuvieron lugar.