Advertencia por el dólar: por qué para Miguel Kiguel el año próximo va a ser desafiante

El economista y consultor de Econviews indicó que el contado con liquidación está a niveles comparables del 2001. ¿Qué pedirá el FMI?

Miguel Kiguel es director de Econviews y uno de los economistas que más conoce la situación financiera de la Argentina. Con experiencia en la función pública, advierte que no están dadas las condiciones para que el país afloje el cepo cambiario y advierte que no se están generando las condiciones para recuperar reservas vía mayores exportaciones.

Además, alertó por lo que pedirá el Fondo Monetario Internacional al Gobierno en términos cambiarios y cómo se resolverá la brecha con el dólar paralelo.

-En las últimas horas apareció Miguel Pesce hablando de que para aflojar el cepo se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Seguimos muy lejos de poder hacer eso?

-Las condiciones preliminares para quitar el cepo no están. Las reservas son muy bajas. Como la Argentina no va a tener un programa con el FMI hasta el año que viene, va a tener que usar los DEG para pagar capital e intereses. Además, el BCRA va a tener que seguir interviniendo en el mercado por la brecha y las importaciones van a seguir queriendo entrar. O sea, el año va a terminar más o menos como empezó en términos de las reservas que acumulaste. Vamos a tener que tener mucha suerte para que el 2022 sea como el 2021. Las reservas no suben por voluntad. Para que suban hace falta que la economía genere más exportaciones y no lo está haciendo. Me imagino que el próximo año será duro y el FMI seguro va a pedir algo para que suban las reservas.

-Además, quizás, los precios de las materias primas ya no suban tanto en el 2022...

-Son importante los precios pero la verdad es que el incentivo para liquidar todo con esta brecha es muy bajo. En lugar de darle al exportador un tipo de cambio alto para que venda más, se está haciendo lo contrario. Claro que si la soja se va a 800 dólares esto no importará, pero hay que tener mucha suerte para que suceda eso.

-¿Va a subir más rápido el dólar oficial el año próximo?

-Es inevitable, este año se hace lo que siempre se hace en un año electoral. Pero esto tiene patas cortas. No se puede hacer siempre porque cruje el sistema exportador. No sabemos cuánto van a tener que acelerar. Pero al Fondo le preocupa lo fiscal y el tipo de cambio. Tiene un sesgo de pedirle a los países que no tienen pocas reservas que suba mucho el tipo de cambio. Porque el dólar está atrasado. Y eso va a ser un dolor de cabeza. Lo otro es como bajar el Contado con Liquidación (CCL), porque sale muy caro en términos de reservas. Va a ser un esfuerzo bajarlo, va a ser desafiante en términos cambiarios el año próximo.

-¿El Fondo le va pedir a Guzmán un salto discreto del dólar?

-Va a ser la parte más difícil. Porque la forma de bajar el paralelo es con confianza, suba de tasas de interés, etc. Lo que se pregunta uno es porque está tan alto el CCL. De hecho, está a niveles de lo que fue -para comparar a precios de hoy- equivalente a casi $3,50 de la crisis del 2001, el más alto de la historia reciente. Y estamos cerca de ese número. La verdad es que este nivel de brecha indica que la gente saca capitales, no hay confianza, que no hay una voluntad real de encarrilar el país y tampoco se ve con estos impuestos tan fuertes que Argentina esté para crecer mucho. En definitiva, muchos salen, pocos entran, y se genera esta brecha tan grande.

-El año que viene entonces no se puede crecer mucho

-Nosotros calculamos que se crecerá en torno del 2,5% o máximo 3%. El año que viene no pueden seguir pisando el dólar, tarifas, precios regulados, porque tiene que bajar el déficit fiscal, y lo que se hace es apretar el cinturón un poco.