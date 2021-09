Agosto cerró con un "boom" en la bolsa: acciones subieron hasta 60%, ¿qué prevén expertos para septiembre?

El Merval registró subas imponentes en el mes y algunas acciones suman en todo el año ganancias que llegan a 120%. Cuáles son los papeles. Opinan analistas

Los inversores en acciones y bonos están de festejo, debido a que agosto dejó muy buenos rendimientos que superaron todo tipo de instrumento, basado en algunos argumentos políticos y económicos.

El mes previo a las elecciones PASO finalizó con un índice Merval de acciones líderes que subió 16% en sólo ese período, con algunos papeles que incluso llegaron a trepar hasta 60%.

Una "fiesta" inversora que se refleja también en el acumulado de todo el 2021 de la Bolsa, debido que escala casi 50% en los primeros 8 meses.

Un nivel que supera por lejos al avance que tuvo durante todo este año el dólar y la inflación.

Dos variables que están sujetas a la política electoral del Gobierno, que consiste en mantenerlas ancladas antes de los sufragios de noviembre, para evitar a que se genere una "ola de nervios" inversora.

De hecho, mientras la inflación acumula 32% en los primeros ocho meses, el tipo de cambio mayorista sube alrededor de 16% en el 2021, y el dólar MEP (Bolsa) asciende por debajo de 22% en el mismo período.

Es decir, el Merval escaló sólo en agosto casi el mismo nivel que el dólar en todo el año.

Un dato no menor es que en todo el mes que acaba de terminar el precio del billete estadounidense, en los diversos mercados operados, ascendió menos de 1,3%.

Incluso, esta diferencia es más evidente cuando los números reflejan, medidos en dólares, que el Merval trepó en agosto alrededor de 15%.

El Merval de Buenos Aires cerró agosto con un incremento de 16% en todo el mes, y suma casi 50% en todo el 2021.

Causas del boom

En el mercado se descuentan dos causas que justifican el gran ascenso que tuvieron los precios de acciones y bonos durante los últimos meses, sobre todo el salto experimentado por varios de ellos en agosto.

Las mismas tienen que ver con un rumor de acuerdo entre el Gobierno y el FMI, y el otro factor tiene que ver con las perspectivas electorales.

"El mes de la previa electoral, los DEGs y el supuesto acuerdo con el FMI fueron un coctel explosivo con desempeños destacados, como las subas de las acciones de BBVA, Supervielle, y en menor medida el sector energetico y el petrolero. Subió todo lo que tenga ADRs y sea Argentina", resume Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Para sostener que todo este movimiento ascendente comenzó luego del vencimiento de opciones de agosto, donde el mercado "rapidamente comenzó a pricear los DEGs del FMI, que no vinieron solos, sino acompañados de una suba de la calificación de los bonos soberanos y corporativos".

Es decir, durante agosto se "filtró" un comentario de que el Gobierno había cerrado un acuerdo con el FMI, o al menos una carta de intención, algo que aceleró la suba de varios papeles.

Más allá de esto, los analistas consultados por iProfesional, enfatizan en que hubo un "gran trade electoral" en estas últimas semanas.

"No deja de ser un trade electoral, no sé cuántos fundamentos tiene incorporado, más allá que los precios argentinos no están caros, y que algunas acciones ya venían subiendo por sus buenos balances presentados", dice a este medio Rafael Di Giorno, analista de Proficio Investment.

En especial, se destaca que las fuertes subas registradas en agosto fueron en renta variable, en papeles vinculados a bancos y energéticas.

A este análisis suma Santiago Solanet, analista de Research de Portfolio Personal (PPi), en el que destaca que el conjunto de encuestas favorables a la oposición y el resultado de las elecciones en Corrientes llevaron a un mayor optimismo en el mercado de cara a las legislativas.

"Al ser un trade más político, los inversores se volcaron a los papeles que más se beneficiarían en un cambio en el marco político, es decir, en un triunfo de la oposición en las legislativas y posible cambio de poder en 2023. Justamente, a los rubros que fueron los que más se perjudicaron con el gobierno actual", explica Solanet.

Y detalla: "Estas empresas son las energéticas y todas aquellas que sufren alguna regulación en los precios y tarifas. Edenor, por ejemplo, llegó a subir 20% en un día, dado que, al ser distribuidora de energía, el impacto de las tarifas en sus ingresos es muy fuerte. Y esto lleva a que sea más sensible ante cambios de expectativas en lo político".

A ello suma Mazza: "Las elecciones en Corrientes y la caída en picada de la intención de voto del kirchnerismo fue un coctel determinante para lo que vimos. Se puede sumar el ´siga siga´ de Jackson Hole, donde la FED prefirió no decir nada sobre el tappering".

Es decir, por el momento, no hay novedades mundiales sobre la disminución gradual de las medidas extraordinarias de política monetaria expansiva de la economía.

En agosto las acciones líderes que cotizan en Buenos Aires (Merval) llegaron a subir de precio hasta 60%.

Acciones de agosto

En cuanto a las acciones más destacadas de agosto en el Merval de Buenos Aires, sobresalen los papeles energéticos y bancarios.

Así, encabezan el ranking los papeles de Edenor (59,7%), TGN (45,1%), Cablevisión y Mirgor, ambos con más de 35% de incremento.

De hecho, las acciones argentinas replicaron el salto de cotización que tuvieron en Estados Unidos, debido a que los ADR de Edenor escalaron 62% en todo el mes.

Lo mismo que casi todos los bancos argentinos, que en Wall Street subieron hasta 42%, como fue el caso de BBVA Francés.

"La suba del mercado local estuvo acompañada con un importante incremento de volumen y esto sustenta los precios. Seguramente, la mejora de los activos tiene que ver con una apuesta electoral. No es fundamento, es flujo", afirma Juan Diedrichs, analista de Capital Markets.

Y completa: "Desde el exterior alguien puso algunas fichas. Se pudo ver en la suba de los ADRs, que fueron los que más traccionaron. Igual, es importante recalcar que, medido en dólares, el Merval está más cerca del piso que de los máximos".

En todo el 2021, varias acciones líderes avanzan de forma sostenida, acumulando alzas de hasta 118%. Superan por lejos al dólar e inflación.

En el año, mejor

A la hora de analizar el aumento acumulado en todo el 2021 de las principales acciones, se pueden observar rentabilidades asombrosas, que llegan al 118% en apenas estos 8 meses.

En este nivel se ubica Edenor, con un alza de 118%, seguido por Comercial del Plata (116%), Ternium (96%) y TGN, con un ascenso de 79 por ciento.

Todas subas que superan por lejos al avance de la inflación y del tipo de cambio en todo el 2021.

Qué se espera para septiembre

El 12 de septiembre serán las elecciones primarias (PASO), por lo que el resultado que se refleje en esa fecha será clave para la repercusión que pueda tener el mercado.

La coincidencia de los analistas consultados por iProfesional es que los papeles de las empresas están baratos en dólares, y que se espera que, para poder acordar con el FMI, el Gobierno deba convalidar subas tarifarias que beneficiarían a varias de las empresas. Las que ya están reflejando importantes alzas.

"Para mí es una apuesta especulativa a un resultado reaccionario favorable para el mercado. Es la apuesta a un cambio que se refleje en la economía local. También, los mercados internacionales acompañan", analiza Diedrichs.

Por su lado, Mazza sostiene que agosto fue un mes decisivo para los activos locales, por lo que espera que "continúe en esa tónica durante septiembre, quizás más rotando hacia activos electoralmente neutros, como puede ser una San Miguel, Morixe, IRSA y, en menor medida, Agrometal".

Es decir, todas acciones del Panel General, que tienen poco volumen operado en la diaria bursátil, pero que en cuanto a las empresas en sí muestran balances que pueden reflejar números muy interesantes como para invertir en ellas.

"Veremos alguna rotación, pero los ADRs bancarios seguirán siendo los ganadores, en especial Grupo Galicia, que es el benchmark de la Argentina. En menor medida, Supervielle, ahora que en la reseña de agosto del balance informó su intención de estar en el negocio de las criptomonedas", enfatiza Mazza.

Así, sostiene que Edenor, Transener y Central Puerto juegan el "partido tarifario. Mientras que YPF, Vista y Pampa, se enfocan a lo que suceda con Vaca Muerta en el rumbo post electoral.-