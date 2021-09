Martín Tetaz: "Si se despeja el escenario electoral, el dólar a $180 está caro, pasado de rosca"

El economista y precandidato a diputado por Juntos por el Cambio dice que se puede bajar la inflación con un banco central independiente.

Martín Tetaz es economista y precandidato a diputado por CABA de Juntos por el Cambio. El segundo en la lista detrás de María Eugenia Vidal, dice que la iniciativa que llevará al Congreso es derogar la Ley de alquileres y proponer un Banco Central con independencia del poder político en el cual no puede ser elegido por el gobierno de turno. Además, pronosticó que el dólar blue a $180, si gana la oposición en las PASO y en noviembre, está caro. A continuación, la charla con FM Milenium:

-¿Cree que esta es un elección definitoria que abre el camino para lo que será los próximos años hacia el 2023?

-Es definitoria para la oposición y para el país. Por que si el oficialismo después del desastre de gestión que tuvo, a pesar de que le tocó la pandemia, pero fue uno de los peores del mundo en términos del manejo de la pandemia; después de los indicadores tan malos en salud, educación, en la economía, si el oficialismo no tiene un castigo formidable en las urnas se van a radicalizar demasiado. Si eso sucede no veo chances o expectativas de cambios en 2023. Pero si ocurre, como nosotros creemos, un castigo formidable eso nos pone en la obligación de mostrar el rumbo. Y eso abre las expectativas y va a mejorar la economía de los próximos años. Eso le va a permitir la Alberto que sus últimos 2 años sean de mejor manera porque va a cambiar el clima en la Argentina.

-¿Eso puede ayudar al mercado cambiario para que se estabilice? ¿O sea, que pierda sería mejor para ellos?

-Creo que en cualquier escenario el gobierno va a hacer más de lo mismo. Va a poner más controles. Cuando entrás en el cepo cambiario y hay desconfianza en la moneda es difícil revertirlo dentro del propio gobierno. Y eso es la historia argentina. Nadie que puso el cepo pudo ablandarlo, y no creo que sea distinto. Si creo que el dólar de 180 pesos es un dólar de pánico, está exageradamente caro. Si se despeja el escenario electoral el dólar está pasado de rosca.

-¿Si la oposición hace una buen elecciones el dólar puede parar acá?

-No estoy diciendo que va a bajar nominalmente, porque en este país hay inflación. Pero puede bajar en términos reales, o sea descontando la inflación.

-¿Se puede bajar la inflación como sucede en los países de la región?

-Hay que hacer lo que hicieron los países de la región, independizar al banco central. Nadie combate la inflación con precios máximos ni limitando exportaciones. Los países tienen un banco central que hace política monetaria y más independencia. Si logramos hacer eso vamos a terminar con la inflación.

-¿Es viable hacer eso en la Argentina?

-Fíjate Perú. Gano la izquierda extrema y mantiene el mismo presidente del banco central que está hace 10 años. No pasó nada, no hay híper ni nada. Esta normalidad no pasa porque la política no quiere entregar la caja del BCRA que financia todo sin tener que poner impuestos nuevos.

-¿Va a seguir el juego a la polarización tras las elecciones, o sea la apuesta a mantener la grieta o hay que ir cerrando esto mirando para el 2023?

-Me parece que en este momento no hay lugar para termino medio. Es un momento grave, hay que ser claro contando lo que hay que hacer. Hay que hacer un giro de 180 grados. Pero claro, en la definición de las políticas hay que ampliarse. Uno no puede ganar y desoír un sector de las opiniones porque tiene que ser amplio. Si sumas el espacio liberal de Ricardo López Murphy hay que hacer que sumen y participen. Cuando sumas al radicalismo también tenés que escucharlo.