¿Se reactiva el ahorro privado?: crecen los plazos fijos

Se observa un aumento en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista. Los depósitos UVA en el sector privado disminuyeron 4,0%

Los depósitos totales (públicos y privados) del sistema financiero finalizaron el mes de agosto en $10,72 billones, que, medidos contra el cierre del mes anterior, representan un aumento nominal de 3,2%. En términos interanuales, la tasa de crecimiento de la captación de fondos fue de 46,7%.

Según informe de First Capital Group, si se desagregan los depósitos totales por tipo de moneda, los depósitos nominados en pesos cerraron el mes en $8,86 billones, un aumento de 3,5%. En términos interanuales, la variación de agosto 2021 asciende a 51% respecto del mismo mes de 2020.

En cuanto a los nominados en dólares, los depósitos totales al sistema financiero aumentaron 0,6% respecto del mes anterior, finalizando agosto en u$s 19.037 millones. Sin embargo, en términos interanuales asistimos a una baja del -2,1%.

Ahorro privado: crecen 4,4% los plazos fijos

Depósitos Privados

Al separar sectores públicos y privados, se puede observar que los depósitos de los privados en moneda nacional aumentaron 4% en agosto (+260,0 mil millones), cerrando el mes en AR$ 6.78B, lo que representa una evolución de 49,5% en términos interanuales.

Dentro de este sector, los Plazo Fijos realizados en moneda nacional (tradicionales y con opción de cancelación anticipada) aumentaron 4,4% respecto al mes de julio (137,6 mil millones), finalizando el mes en $ 3.25 billones. En términos interanuales, vemos una evolución de los plazos fijos del 55% respecto a agosto 2020.

Asimismo, se observa un aumento en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista (mayores a un millón de pesos) en $131.607 millones, un aumento mensual nominal de 6,8% (+67% vs agosto ´20), mientras que las colocaciones a plazo tradicionales menores a un millón de pesos aumentaron apenas 0,4% ($3,2 mil millones) en términos nominales respecto a julio (+29,5% respecto a agosto ´20).

Los depósitos UVA en el sector privado disminuyeron 4,0%

Los depósitos UVA en el sector privado disminuyeron 4,0% en el mes ($ 4.832 millones) finalizando agosto en $116.625 millones.

En cuanto a los depósitos privados en dólares, medidos a fin de mes, aumentaron u$s 109 millones (+0,7%), finalizando en u$s 16.443 millones. En términos interanuales la disminución es del 4,2%. Los depósitos a plazo fijo en dólares aumentaron 0,6% en agosto (u$s 23 millones en el mes) mientras que las cajas de ahorro en u$s aumentaron 0,8% (u$s 92 millones).