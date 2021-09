Bonos resistieron la crisis de gobernabilidad porque el mercado cree que no se radicalizará la economía

El hecho de que Alberto Fernández "resista" el embate de Cristina indicaría, para los inversores, que no quiere dar un giro kirchnerista en su gestión

La crisis de gobernabilidad que sufre la Argentina no terminó de impactar de lleno en los activos. Mientras que algunas noticias se produjeron antes de las 5 de la tarde cuando se cierra la rueda, la dinámica de la crisis y la falta de certezas igualmente tuvieron su efecto. En las acciones, por ejemplo, se vieron caídas de hasta 5,5% mientras que los bonos de la deuda quedaron incluso levemente positivos. ¿Por qué? Operadores dicen que el hecho de que Alberto Fernández "resista" la embestida de su vice significa que no quiere radicalizarse a pesar de la derrota electoral.

"El clima alcista del lunes no se pudo sostener en todos los activos y gran parte de los miembros del panel líder finalizaron con un descenso mayor a 2%", dice Rava Sociedad de Bolsa. Entre ellos se pueden destacar a Edenor con una baja contundente de 5,90%. Seguido a este, dentro del sector financiero se distinguió Supervielle con una caída cercana a un 4%. Cabe recordar que ayer también fueron las dos empresas con mayores caídas.

Alberto Fernández resistirá el golpe institucional del cristinismo para entregar a Guzmán y Cafiero

Cambios de gabinete, ¿sí o no?

"Varios ministros y funcionarios pusieron su renuncia a disposición del Presidente, encabezados por el ministro del Interior Wado de Pedro, mientras se escuchan rumores de todo tipo que hablan de más cambios de gabinete, comenzando la famosa danza de nombres. En este contexto el S&P Merval cayó un 0,63% negociando $4.238 millones en renta variable", reseñó Grupos SBS en su reporte diario.

Curiosamente, el mercado de deuda reaccionó bien a las noticias políticas del día ya que habiendo comenzado ofrecidos hasta 30 centavos a primera hora, terminaron con subas de hasta 40 centavos en promedio en toda la curva.

Por su parte, los bonos en pesos ajustables por CER operaron ofrecidos en todos sus vencimientos, con bajas de 0,25% promedio. Finalmente, la deuda soberana dollar-linked volvió a operar tomadora, esta vez con subas del 0,25% para el T2V1 y del 0,80% para el TV22.

Guzmán es mantenido por el presidente pero podría ser reemplazado por Martín Redrado

Danza de reemplazos para Guzmán

De esta manera, teniendo en cuenta el contexto general del mercado el riesgo país aumentó un 0,6% y llegó nuevamente a los 1.505 puntos básicos. "Con vistas a las elecciones generales, el público inversor seguirá de cerca las medidas que puedan ser tomadas por el Gobierno y cómo podría repercutir en el mercado", acota Rava.

¿Por qué los bonos no cayeron? Según una interpretación de un banco extranjero, la disputa política entre Cristina y Alberto (el presidente no cediendo a las presiones) garantiza que el Gobierno no se va a radicalizar. Tratar de mantener a Martín Guzmán al frente de la negociación con el FMI y el "ajuste" fiscal que venía haciendo (y que deberá hacer bajo un acuerdo con el organismo) es beneficioso para los bonos.

"La duda de muchos era si post elecciones el gobierno se radicalizaba o no. Me parece que la señal que tratan de dar es clara y apunta a despejar esa duda. Se leen interpretaciones un tanto rebuscadas…", deslizó Luis "Toto" Caputo, titular de Anker Latinoamérica.

Lo cierto es que las próximas horas serán claves. Suena que Sergio Massa asumiría como un Jefe de Gabinete de Alberto y con su llegada podría arribar Martín Redrado en reemplazo de Guzmán, que quedaría sólo a cargo de cerrar el acuerdo con el FMI. Esa movida del ingreso total del massimo al Gobierno contaría con el aval del empresariado (UIA) y los gremios (CGT). ¿Será así? Faltan pocos horas para saberlo.