Fuerte expectativa en la City: qué espera el mercado para dólar y acciones tras la crisis en el Gobierno

El miércoles, los mercados cerraron poco después del comienzo de la crisis entre Alberto y Cristina, por lo que no se pudo ver el impacto real

Este miércoles, los mercados cerraron poco después de que se desatara la crisis política interna dentro del oficialismo, que fue desencadenada por el apoyo que mostró en público el presidente Alberto Fernández a su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Eso hizo que no se pudiera apreciar un impacto real de lo sucedido en los distintos tipos de activos, ya que, si bien la cotización de las acciones argentinas en Nueva York cayeron, sobre todo las de las energéticas y las de los bancos, con una baja cercana al 10% en promedio. El Merval, por su parte, cerró con una baja del 0,6% y no se vieron grandes cambios en los títulos de deuda con legislación extranjera.

"Los bonos nacionales todavía no reaccionaron y, sobre todo, los regidos por la Ley Nueva York. Me llamó la atención que terminaran para arriba porque el actual contexto es muy complicado", señala en diálogo con iProfesional Leonardo Svirsky, Sales and Traiding de Bull Market Brokers. Sin embargo, observó un impacto en los activos regidos por la legislación local, sobre todo las acciones, que en las últimas dos horas de la jornada cayeron.

En tanto, señala que el dólar Contado Con Liquidación (CCL) está muy calmo porque hay poca oferta y la operatoria es escasa y también observa una situación de tranquilidad en las negociaciones del SENEBI, donde las negociaciones del CCL rondan los $177. Y aseguró que no espera una suba fuerte de ese tipo de cambio, aunque sí, en el blue, que se ubicó en $ 181,50 para la compra y $185 para la venta (incluso, en algunas cuevas se vendía a $186), acercándose al máximo del año.

El mercado está a la espera de una definición en el enfrentamiento entre Alberto y Cristina.

La expectativa de lo que pueda suceder

Igualmente, reconoció que "hay que ver qué sucede con todo esto y como se resuelve el conflicto", pero, en línea generales, la expectativa para este jueves es que los mercados abran a la baja en general, con una tendencia a la suba en el dólar blue.

Esto se debe a que, según indica Sergio Morales, CEO de Interfinance.com.ar, es "debido al aumento de la incertidumbre sobre las políticas públicas y económicas futuras".

Sin embargo, a diferencia de Svirsky, el experto en mercados financieros asegura que, "visto el panorama de fractura en el frente de Gobierno, se estima un aumento de la volatilidad en los próximos días".

Y advierte que esta afirmación no puede ser leída unívocamente porque es sabido que "los mercados pueden reaccionar de forma dispar, teniendo en cuenta que todavía no existe información sobre tales cambios".

En este sentido, a la pregunta de qué se puede esperar para este jueves, Morales responde que "existe similar probabilidad que los efectos de los acontecimientos de este miércoles en la política puedan ser tanto negativos, si finalmente se confirma un fortalecimiento de las políticas actuales, como positivos, en el caso de un giro hacia políticas más pro-mercado que apunten a recuperar el capital político del oficialismo".