En plena tensión cambiaria, ¿es buen momento para comprar dólares?: esto recomiendan los expertos

Si bien suele considerarse como refugio en épocas turbulentas, analistas aconsejan otro tipo de instrumentos en el camino a las legislativas de noviembre

Por las sucesivas devaluaciones del peso y los largos períodos de inflación que fueron erosionando el ingreso real, el argentino promedio tiende a buscar en el dólar un refugio para sus ahorros.

El contexto actual, marcado por la incertidumbre política luego de la derrota del oficialismo en las PASO y la creciente tensión en el mercado cambiario, podría llevar a muchos ahorristas a intentar cubrirse de la volatilidad en la divisa estadounidense en la previa a las elecciones legislativas de noviembre.

De todas formas, los especialistas recomiendan algunos otros activos que, además de cobertura, ofrecen una rentabilidad y que pueden ser los indicados incluso para inversores con poco apetito al riesgo.

"Mucho tiene que ver el estómago de la gente, con lo que uno se quede tranquilo. Si pudiera comprar el dólar oficial, diría que sí, que compre. Pero el otro precio del dólar es un precio caro. De hecho, si tuviéramos un dólar oficial en el valor que están los alternativos, bajaría. Porque es un dólar caro", afirmó a iProfesional el analista de mercados Rubén Pasquali.

"La realidad es que objetivamente el precio que paga un ahorrista, que paga $185 en el blue o $173,4 en el MEP, no es barato. Como inversión o como ahorro, lo que estás haciendo es atesorar. Lo que sucede es que el año pasado vimos una suba espectacular: el 23 de octubre, el blue tocó los $195. Y, después de un año, todavía no llegamos a ese valor", agregó el especialista.

Según los analistas, los dólares alternativos actualmente están "caros"

"Por eso, no aconsejaría comprar dólar porque el dólar billete, o los bursátiles, son negocios de brecha de interés. Cuando la cosa está mal, si el dólar oficial no acompaña la inflación, es lógico que el dólar billete (financieros o blue) sí lo haga. Ahora, una vez que la brecha llega a niveles altos, como la economía empieza a ser inmanejable con una brecha alta, es lógico que el Gobierno piense en achicarla. Entonces, ahí crece el MULC", sostuvo por su parte Walter Morales, presidente de Wise.

Alternativas al dólar

Sin el dólar como una "inversión" recomendada, Pasquali señaló: "Hay dos instrumentos que para mí son relativamente conservadores. Uno, los bonos dólar linked. El Gobierno sacó una nueva emisión al 2023, que tal vez sea el más aconsejable y va por el dólar oficial, que es el que está en teoría un poco atrasado (en realidad, cuando mirás el tipo de cambio real multilateral, no está muy atrasado). Desde ese punto de vista, el dólar linked te cubre de esto", señaló el analista.

"Otra opción que me parece conservadora es comprar un bono ajustado por inflación. Y ahí tenés bonos que vencen en el 2022, cortos, como el TX22, que rinden 4% arriba de la inflación: más que un plazo fijo UVA. Si vos pensás que el Gobierno puede empezar a ajustar tarifas y lo que tiene atrasado, que se liberen después de las elecciones, en un bono ajustable te juega a favor", remarcó Pasquali, y aclaró: "En cualquier posición tenés un riesgo, incluso comprando dólares. En mi opinión, de acuerdo al tipo de inversor que seas, tenés otras alternativas que por lo menos le podés sacar algo más que al dólar".

Como alternativa al dólar, aconsejan bonos "dólar linked" o ajustados por inflación

Por su parte, Morales analizó: "Si lo pensamos de acá a noviembre, algo cauteloso sería un bono que no tenga una duration no muy larga y que tenga buena TIR (tasa interna de rentabilidad) como el A22 o el PR15. No recomendaríamos bonos CER pensando de acá a noviembre, porque la inflación va a estar desacelerándose".

"Pero, si miro un poco más allá de noviembre, pueden ser bonos dólar linked, porque el Gobierno va a tener que pensar en ajustar el tipo de cambio e impedir que continúe atrasándose después de las elecciones. Y si el inversor quiere correr un poco el riesgo, un portfolio de acciones", agregó el titular de Wise.

Una mirada sobre los Cedears

Una opción de inversión muy demandada últimamente fueron los Cedears. "El argumento era que ajusta por tipo de cambio, por el CCL, pero el punto es que la bolsa de Estados Unidos también juega", señaló al respecto Pasquali, quien agregó: "Y actualmente está muy cerca de máximos. No digo que no va a seguir subiendo, pero no a la velocidad que venía antes. Probablemente sea más selectiva. Entonces, va a ser todo un poco más peleado. Encima, el contado con liqui en lo que va del año no tuvo un gran desarrollo porque subió mucho el año pasado".

"Entonces, tampoco es que compro un Cedear y me cubro del dólar, porque puede ser cierto, pero también tenés el riesgo de la bolsa norteamericana. El año pasado, subía el dólar y las acciones afuera, entonces los Cedears eran un boom. Pero este año, más allá que hubo volatilidad, el que compró en octubre del año pasado, si no le subieron las acciones, está abajo. No es para todo el mundo", sostuvo el analista, quien concluyó: "La gente busca cubrirse, generalmente, de la devaluación y la inflación. Y para cubrirte de eso tenés cobertura: los bonos dólar linked y un ajustable por inflación. Eso es lo más aconsejable para la gente".