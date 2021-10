Un experto recomienda las mejores opciones para invertir en pesos y tener retornos en dólares

Las ON son una inversión que ofrece un nivel de rentabilidad interesante en dólares para los inversores que están dispuestos a tolerar algo de riesgo

En contextos de altas restricciones cambiarias y mucha volatilidad como la Argentina, hay que buscar nuevas alternativas de inversión constantemente y delinear las mejores estrategias para cada momento.

En este sentido, el asesor financiero y director de Big River, Mauro Cognetta, recomienda que "hoy en día, una inversión que se presenta como interesante para cierto tipo de inversor que busca dolarizar su cartera son las Obligaciones Negociables (ON) de empresas de primera línea en las que se puede invertir en pesos y, luego, cobrar sus cupones de interés y amortización de capital, en dólares".

Cognetta señala que estos instrumentos constituyen una alternativa interesante para aquellos inversores que, por cuestiones regulatorias, hoy no tienen acceso a la compra de dólar MEP y recomienda que las mejores ON para hacer esta estrategia en este momento son:

¿Cómo operar y cuánto se gana?

Respecto de cómo adquirir estas estos instrumentos, recuerda que para entrar en estas inversiones hay que tener una cuenta propia en dólares y detalla, que, una persona puede adquirir, por ejemplo una ON de IRSA (RPC2) en pesos (RPC2O), en dólar cable (RPC2C) o en MEP (RPC2D) y el valor de cada lámina ronda los $183 por estos días.

En cuanto al nivel de rentabilidad que ofrecen, señala que esa ON tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 7,16% en dólares. En particular la de IRSA pagó dividendos el 23 de septiembre pasado y vuelve a pagar el 23 de marzo, el 23 de septiembre de 2022 y el 23 de marzo de 2023. Pagará 4,38% en cada fecha y en marzo, se reintegra la amortización total, porque es lo que se llama un bono bullet, que devuelve todo al final.

"Si uno toma en cuenta lo que va a cobrar en dólares, independientemente de que lo cobre en un largo plazo de tiempo, da un tipo de cambio de $155", señala Cognetta. En este sentido explica que lo que las hace tan interesantes es que se trata de ON "hard dollar" con un alto volumen operado y una gran cantidad de operaciones, dos características, que, según indica son garantía de liquidez. Sostiene que las ON tienen una buena combinación de ambas variables.

Las ONs que recomienda Cognetta ofrecen un nivel de liquidez interesante.

¿Para qué tipo de inversor pueden ser de interés?

Así, si bien aclara que las ON suelen se instrumentos con poca liquidez, en el caso de las mencionadas no se da esa situación. "La liquidez hay que medirla respecto del volumen de dinero que operan y la cantidad de operaciones que registran. El volumen no es sinónimo de liquidez, sino la atomización", señala. En ese sentido, observa que las mencionadas son obligaciones que tienen mucha ida y vuelta todos los días y, según él, "eso es muy positivo".

Y, a la hora de analizar si son instrumentos de mucho riesgo y para qué tipo de inversor resultan aptas, el experto advierte que "tienen un nivel de riesgo considerable, porque existe la posibilidad de que las empresas no puedan honrar su duedua o que no puedan acceder al MULC y pateen el pago para adelante por ese motivo, pero es una inversión interesante porque dan una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 7% en dólares, que es mucho a nivel mundial".

Explica que, para definir una cartera, hay que hablar con la persona y analizar lo que hace, lo que quiere lograr con el dinero y delinear su perfil de riesgo. "No hay una cartera modelo para asignar a nadie", aclara. Sin embargo, considera que estas inversiones son interesantes para un cliente de banca privada con perfil de mediano a largo plazo y con toletrancia al riesgo. Puede destinarse un 10% de la cartera o hasta un 40% a estas ONs.