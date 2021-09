El BCRA volvió a vender dólares en el mercado: ya "quemó" u$s750 millones en lo que va del mes

Tras cuatro días en los que realizó pequeñas compras por un total de u$s14 millones, el BCRA tuvo que vender este miércoles u$s62 millones. Esto pasó

Hoy, el Banco Central vendió u$s62 millones en el mercado de cambios, tras cuatro días consecutivos en los que venía manteniendo una postura compradora o neutra. Recordemos que el jueves pasado había salido neutro (no compró ni vendió), el viernes había comprado u$s 4 millones, el lunes, u$s 10 millones y ayer, martes, salió neutro nuevamente.

Con esta última intervención de hoy, el regulador monetario suma ventas por alrededor de u$s750 millones en los 29 días transcurridos del noveno mes de 2021.

Esto se da en una jornada donde "se notó la demanda de los importadores que se mantiene en niveles récord y operaciones por cierres de posiciones de fin de mes", reportó una fuente de la entidad a iProfesional y señalaron que no se registran cambios que modifiquen la tendencia de los últimos meses.

Sucede que una de las principales causas de la salida de billetes del BCRA en los últimos días es la mayor demanda de los importadores que buscan adelantar compras porque esperan que, luego de las elecciones, se pueda dar una corrección del dólar oficial.

Pero no es el único motivo, otro frente abierto que tiene el Gobierno es el de las intervenciones para contener el dólar Contado Con Liquidación (CCL) y, aunque en menor medida, el MEP, que le requieren al regulador monetario un gran esfuerzo aún a pesar a las últimas trabas que implementó para frenar la operatoria.

Asimismo una fuente del mercado reveló que, este mes, el BCRA estuvo activo, luego de varios meses sin vender, en el mercado de futuros y este mes realizó ventas en el ROFEX por más de u$s 400 millones, con el objetivo de bajar las expectativas de devaluación para los próximos meses.

El Tesoro mejoró este mes su desempeño en las licitaciones de deuda.

La explicación desde el Gobierno

Desde Gobierno explican también que septiembre, octubre y noviembre suelen ser meses de ventas de divisas y destacan que es habitual que se acumulen reservas en la primera mitad del año por la mayor liquidez de exportaciones de soja y que se asista al Tesoro en la segunda.

Sin embargo, resaltan como una particularidad positiva de 2021 el hecho de que "esta vez, llegamos hasta agosto acumulando reservas" y también el hecho de que la intervención en septiembre de este año fue bastante menor a la del mismo mes del año pasado.

También es un dato alentador en este sentido el hecho de que el Ministerio de Economía haya tenido un desempeño positivo que el que venía teniendo en su licitación de ayer. El Palacio de Hacienda informó que colocó $190.593 millones en la última licitación de deuda en pesos del mes y logró renovar los vencimientos semanales por cerca de $184.000 millones. Así, terminó el mes con un rollover del 104% y crece la expectativa en el Gobierno de cubrir más del 30% del déficit fiscal con este tipo de licitaciones.

Es una mejora respecto del mes pasado y un alivio para el BCRA que no se ve presionado por la necesidad de asistencia al Tesoro, pero los analistas advierten que habrá que prestar especial atención a esta variable en octubre y noviembre, meses en los cuales habrá vencimientos por arriba de los $350.000 millones con privados

Así, el mes que viene aún se presenta incierto respecto de cómo se comportará el mercado cambiario, pero fuentes del mercado no descartan que el BCRA siga avanzando en más trabas al dólar en los próximos meses y continúe con su tendencia vendedora, aunque hará todo lo que esté a sualcance para evitarlo en pos de su misión principal: cuidar las reservas.