Educación financiera: preguntas claves que todo dueño de pyme o emprendedor debe saber

Los dueños de pymes y los emprendedores, ¿tienen conocimientos de finanzas? ¿Están involucrados en la temática? ¿Cómo aprenden?

Más con experiencia que con libros, los líderes de pymes y emprendedores llevan el manejo de sus finanzas día a día. Entonces surge una gran pregunta: qué conocimiento deben adquirir para hacer la diferencia.

En diálogo con iProfesional, Daniel Adler, Director Ejecutivo en Provalores Soluciones Financieras, trata de poner un poco de luz sobre los conocimientos que deben adquirir para hacer la diferencia.

Adler es coach en varias universidades y escuelas de negocios en Ecuador y Argentina. Realiza conferencias, programas de desarrollo y formación de alto impacto para empresas e instituciones internacionales.

En el 2015 comenzó a incursionar en Educación Financiera, enfocada en los sectores más excluidos de la población, trabajando en la motivación, la creación de hábitos productivos y el crecimiento personal para luego llegar a la creación de marca personal. Esta participación incrementó la inclusión laboral y empresarial en un 61% de los participantes, con más de 1830 casos de éxito sobre una franja de 3000 voluntarios.

iProfesional: ¿Qué es la Educación Financiera? ¿Para qué sirve?

Daniel Adler: Defino la educación financiera como un conjunto de estrategias, que nos impulsan a realizar acciones concretas y determinadas para cambiar el rumbo de nuestras vidas y transformarlo en una potente máquina de creación de objetivos claros y de mecanismos para hacerlas realidad día a día, semana a semana, hasta llegar a nuestra meta.

Es importante darnos cuenta de la confusión que hay en temas relacionados con educación financiera. Desde muy chicos nos enseñan, o nos adiestran, para tener algún tipo de carrera e insertarnos en el mercado laboral tradicional; es decir, tener un sueldo, trabajar determinadas horas por día y, muy de vez en cuando, tener algún tipo de aumento de salario. En otras palabras: trabajar duro, fuerte y muchas horas, a cambio de dinero.

Pero, ¿Es esta la mejor forma de generar riqueza? ¿Este es el método que utilizan las personas acaudaladas? Si fuera así, ¿No deberían ser ricas todas las personas que se esfuerzan y trabajan duro? ¿Es ésta la verdadera educación financiera básica que se necesita?

Una de las formas de entender y dominar estrategias relacionadas con la educación financiera es comprender y diferenciar un activo de un pasivo, como así también ingresos residuales o pasivos. Es decir, debemos preguntarnos constantemente si lo que estamos por adquirir es un activo, que nos pone dinero dentro del bolsillo, o es un pasivo que nos saca dinero del bolsillo. También tenemos que tener en cuenta que la gente exitosa financieramente no trabaja para tener dinero, sino para adquirir activos que le generen un ingreso pasivo, es decir sin intercambiar tiempo por dinero.

iP: ¿Por qué es importante tener educación financiera?

D.A: Básicamente para dejar de hacer las cosas que no queremos hacer y poder delegarlas o contratar a otras personas para que las hagan. Así, nosotros podemos tener tiempo para lo realmente importante. Recordemos siempre que el 80% de nuestro éxito se hace invirtiendo el 20% del esfuerzo. Debemos dedicarnos a lo realmente importante y todo lo demás delegarlo.

iP ¿Cuáles son las temáticas principales en materia de finanzas que deben conocer muy bien los dueños de pymes?

D.A Antes que nada, deben saber invertir en el activo más valioso y más importante que un emprendedor o un dueño de empresa tiene, que es su propio cerebro. Seguido a esto invertir en su marca, entender claramente que si un cliente nos elige por ser un producto o un servicio, nos va a estar eligiendo por tener el precio más bajo. En cambio, si el cliente nos elige por ser nosotros una marca, primero seremos inflamables y, segundo, el cliente va a estar comprando una promesa de calidad y una garantía de éxito

iP¿Qué consejos le darías a la hora de aprender?

D.A: Ser pacientes, ser resilientes, saber manejar la frustración, pero tener simple en claro que el camino te va a llevar a muy buen puerto. Es muy lindo ser tu propio jefe y brillar con luz propia. Vas a estar trabajando por tus propios sueños y también vas a estar ganando mucho más dinero que estando en relación de dependencia. Pero el camino tiene algunas espinas. Tenés que estar consciente de eso, ser muy fuerte, muy valiente y recordar siempre que un emprendedor tiene que tener un compromiso constante con la educación, con la disciplina y la responsabilidad.

iP: ¿Cuál es la mejor manera para aprender sobre el dinero?

D.A: A veces la prueba y el error puede ser muy caro. Yo diría que empezar leyendo libro sobre educación financiera, en un formato de bloques de tiempo, es un buen inicio. Anteriormente hablamos sobre la disciplina y la responsabilidad, mi recomendación es que todos los días, sin excepción, dediques un bloque tiempo, de al menos 20 minutos, para lectura. Y si tenés tiempo adicional podés combinarlo con podcast o videos de YouTube mientras vas en el colectivo, el subte o en el auto. Muchas veces conviene suprimir algo de música por educación, y si es financiera es mucho más lucrativo.

iP: ¿Cómo se pueden vincular el desarrollo empresarial con el crecimiento de un emprendedor?

D.A: La vinculación es total. Recordemos que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Es vital mejorar nosotros como individuos para mejorar como emprendedores y como marcas personales. Tenemos que tener una buena relación con nuestros hábitos productivos. Tal vez podríamos identificar los hábitos destructivos que tenemos, en algunos casos son el pasar muchas horas en redes sociales o juegos en línea o cualquier distracción electrónica que no sea positiva. La tentación de entrar en las Redes y permanecer varias horas on line es muy grande. Las estadísticas dicen que los jóvenes, entre 16 y 29 años, pasan un promedio de tres horas y media por día solamente en redes sociales.

El crecimiento empresarial o del emprendedor se tiene que hacer mediante el estudio y la práctica en el campo. Me refiero a que es importante adquirir conocimientos esenciales en el aspecto financiero, pero además entender claramente que para crecer en el aspecto empresarial y financiero, primero y fundamental lo es en el crecimiento personal; como adquirir hábitos productivos; destruir hábitos negativos; teniendo rutinas productivas, como puede ser dedicar una hora por día a nuestro crecimiento personal y profesional mediante la lectura, el ver videos o escuchar podcasts, escribir, visualizar y meditar. Tener un diálogo interno positivo y entender que esta vida es corta. Esta vida no es un ensayo general, esta es nuestra presentación definitiva y no vale la pena perder el tiempo haciendo cosas que sólo nos permitan sobrevivir.

iP: ¿Qué pudiste ver durante la cuarentena, en este momento tan complicado para todos económicamente, más allá de lo sanitario?

D.A: Definitivamente la pandemia cambió la mentalidad de todos. En muchos casos puede haber una gran fortaleza y resiliencia para reinventarse o acomodarse, e incluso para fortalecer el espíritu ya que el golpe fue muy grande y muy fuerte. En otros casos, en cuestiones de los negocios, se incrementó el número de arruinados y personas deprimidas. Es importante saber que las crisis llevan consigo la semilla de la oportunidad y tenemos que tener un diálogo interno positivo, A veces cuesta más y otras veces resulta más sencillo, pero recordemos que de la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados y nosotros nos merecemos tener buenos resultados.

Es importante la automotivación y la fijación de metas claras. Saber a dónde queremos llegar es vital. A pesar de la pandemia el mercado sigue creciendo, nuevos negocios florecen y viejos negocios van metamorfoseándose para brindar un tinte distinto en sus servicios o productos. Lo bueno es que siguen en carrera a pesar del terrible golpe que significó en lo económico y en lo social esta pandemia. Tenemos que mentalizarnos en que, actualmente, la pandemia no puede ser una excusa para dejar de crecer y de creer.

iP: ¿Cómo ves las situación actual de las pymes o a los pequeños emprendedores?

D.A: Hablo aproximadamente con 35/40 empresas por día, de lunes a viernes, hace 22 años. Hemos pasado muchas crisis muy distintas y, si bien la del COVID ha sido una de las más potentes, los argentinos tenemos resiliencia y fuerza para afrontar cualquier desafío, lo que sea. Como ya lo dijimos, que la pandemia no sea una excusa.

iP: ¿Qué es lo principal que deberíamos tener en cuenta, en estos difíciles momentos, si queremos emprender?

D.A: Tener claro el norte y no tocar de oído. Invertir tiempo y ponerle mucha cabeza y sobre todo entender que no tiene que ser una materia a aprender. Esto está directamente atado con los resultados y los resultados son el incremento del dinero y la adquisición de activos financieros que generen un ingreso pasivo.

iP: ¿Por qué el miedo suele paralizarnos y no nos permite avanzar en la independencia que buscamos?

El miedo no es algo malo. El miedo nos pone alerta y en algunos casos saca lo mejor de nosotros. Recordemos que la genialidad viene producto de la inspiración o de la desesperación. Tenemos que tener cuidado en que ese miedo no nos paralice o no nos impida desplegar creatividad y estrategias sobre nuestros planes. Siempre va a haber noticias que nos van a asustar o gente tóxica que va a volcar su frustración sobre uno, pero lo importante es que el miedo no nos domine y que entendamos que desde hace muchísimos años siempre se vaticina que nuestro querido país va a explotar y que las peores cosas están por venir. Eso no es cierto y nunca lo será, tenemos que saber que estamos sobre un suelo bendecido, que las posibilidades de negocios son realmente muchas y que el contexto no es siempre como te lo pintan algunos medios de comunicación.

iP: ¿Por qué es tan importante trabajar para lograr una marca personal?

D.A: Para hacer incunables, para trabajar por nuestros propios sueños y brillar con luz propia.

iP: ¿Se puede trabajar menos y ganar más?

D.A: Se debe trabajar menos para ganar más. Si trabajás mucho y muy duro, no vas a tener tiempo de ganar dinero. Debemos recordar siempre que el construir una marca nos permite también delegar funciones y dedicarnos exclusivamente a lo importante, lo indelegable, que por lo general es lo que más dinero le va a generar a nuestra marca.